MÄRKTE USA/Wall Street kaum bewegt - Ölpreise deutlich unter Druck

10.03.26 21:16 Uhr
DOW JONES--Mit dem Absturz der Ölpreise ist die Wall Street am Dienstag zumindest temporär ins Plus vorgerückt. Zum Handelsschluss wurden leichte Abgaben verbucht. Es hielt sich weiter Skepsis über ein baldiges Ende des Iran-Krieges, wie es US-Präsident Donald Trump am Vortag in Aussicht gestellt hatte. Denn US-Kriegsminister Pete Hegseth hatte andere Signale ausgesandt und Israel hielt am Kriegsziel eines Regimewechsels im Iran fest. Dennoch gaben die Erdölpreise zunächst um einen zweistelligen Prozentwert nach. Meldungen, die US-Marine habe Öltanker erfolgreich durch die Straße von Hormus eskortiert, blieben unbestätigt - in der Folge reduzierten die Ölpreise ihre Abgaben auf 8 bis 9 Prozent leicht, die Aktienkurse drehten wieder knapp ins Minus.

Wer­bung

Der Dow-Jones-Index verlor 0,1 Prozent auf 47.707 Punkte, der S&P-500 gab 0,2 Prozent ab und die Nasdaq-Indizes stagnierten. An der Nyse wurden 1.311 (Montag: 1.235) Kursgewinner gezählt, denen 1.446 (1.539) -verlierer gegenüberstanden. Unverändert schlossen 64 (54) Titel. Neben der vagen Hoffnung auf ein baldiges Kriegsende wurde der Ölpreis auch durch die Internationale Energie-Agentur (IEA) gedrückt. Denn die IEA berief ein außerordentliches G7-Treffen zur Freigabe strategischer Ölreserven ein. Des Weiteren hatte Saudi-Arabien eine erhöhte Kapazitätsauslastung der saudischen Ost-West-Pipeline bekannt gegeben. Denn mittels dieser Pumpleitung entfallen Schiffspassagen durch die Seestraße von Hormus, die angesichts iranischer Drohungen als extrem gefährlich gilt. "Der wahre Test für die Ölpreise wird sein, wann und ob Tanker die Straße von Hormus wieder sicher durchqueren", warnte Analyst Dennis Kissler von BOK Financial.

Die Notierungen am Anleihemarkt sanken am langen Ende des Marktes leicht. Für die Rendite zehnjährigen US-Staatsanleihen ging es um 2 Basispunkte auf 4,15 Prozent nach oben. Der noch immer hohe Ölpreis hielt Inflationssorgen am Köcheln und dämpfte womöglich Spielraum für Zinssenkungen. Der Dollar baute seine Vortagesverluste weiter aus - der Dollar-Index verlor 0,3 Prozent. Der Greenback hatte zuletzt von seinem Status als "sicherer Hafen" profitiert. Wäre der Dollar ein unangefochten sicherer Hafen, wäre er deutlich stärker gestiegen, zogen die TD-Analysten die Rolle des Greenbacks in Zweifel. Der Goldpreis stieg gestützt vom gefallenen Dollar. Die Feinunze verteuerte sich um 1,1 Prozent.

Unter den Einzelaktien standen die Geschäftszahlen für das dritte Quartal von Oracle nach der Schlussglocke im Fokus. Die Aktie war seit ihrem Höchststand im September angesichts der Sorgen über den KI-Boom stark gefallen - nun büßte der Kurs weitere 1,4 Prozent ein. Hewlett Packard Enterprise gaben nach Geschäftsausweis zur ersten Periode um 3,2 Prozent nach. Zwar hatte der Konzern einen Einnahmesprung im Netzwerkgeschäft verbucht, die Entwicklung in den wichtigen Bereichen Cloud und KI verlangsamte sich aber.

Wer­bung

Die Aktie der deutschen Biontech sackte um 17,9 Prozent ab. Das Unternehmen war im vierten Quartal in die roten Zahlen gerutscht. Auch der Ausblick habe nicht überzeugt, hieß es. Schwerer belastete aber, dass die Gründer ihren Rückzug aus dem Biotechnologie-Unternehmen angekündigt hatten, wie es hieß.

Kohl's verloren 1,5 Prozent - der Kaufhauskonzern wartete mit besser als gedacht ausgefallenen Quartalszahlen auf. Händler wie Ross, T.J. Maxx und Burlington haben Kohl's während des Weihnachtsgeschäfts offenbar Marktanteile abgenommen, wie die Analysten von JP Morgan bemängelten. Vertex sprangen nach positiven Studienergebnissen des Pharmakonzerns um 8,3 Prozent nach oben. Paramount Skydance rutschten nach einem negativen Kommentar durch Bank of America um 7,6 Prozent ab.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

DJIA 47.706,51 -0,1 -34,29 47.740,80

S&P-500 6.781,50 -0,2 -14,49 6.795,99

Wer­bung

NASDAQ Comp 22.697,10 +0,0 +1,16 22.695,95

NASDAQ 100 24.956,47 -0,0 -10,78 24.967,25

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 3,59 -0,01 3,59 3,53

5 Jahre 3,74 0,00 3,74 3,67

10 Jahre 4,15 +0,02 4,16 4,09

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Fr, 18:30

EUR/USD 1,1612 -0,2 -0,0024 1,1636 1,1595

EUR/JPY 183,49 +0,0 0,0600 183,43 182,9200

EUR/CHF 0,904 -0,0 -0,0003 0,9043 0,9014

EUR/GBP 0,8653 -0,0 -0,0003 0,8656 0,8660

USD/JPY 158,01 +0,2 0,3700 157,64 157,7300

GBP/USD 1,3416 -0,1 -0,0019 1,3435 1,3388

USD/CNY 6,8766 -0,4 -0,0300 6,9066 6,8965

USD/CNH 6,8797 -0,1 -0,0053 6,8850 6,9004

AUS/USD 0,7116 +0,6 0,0043 0,7073 0,7014

Bitcoin/USD 70.073,48 +1,6 1.073,01 69.000,47 68.244,64

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 86,25 -9,0 -8,52 94,77

Brent/ICE 91,3 -7,7 -7,66 98,96

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 5.194,02 +1,1 57,11 5.136,91

Silber 88,37 +1,6 1,37 87,01

Platin 2.197,00 +0,7 14,86 2.182,14

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf

(END) Dow Jones Newswires

March 10, 2026 16:17 ET (20:17 GMT)

