DAX24.168 +0,9%Est505.828 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,8700 -1,8%Nas26.225 -1,5%Bitcoin66.628 -0,1%Euro1,1653 +0,2%Öl109,4 -0,1%Gold4.561 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 NEL ASA A0B733 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Allianz 840400 Micron Technology 869020 Vonovia A1ML7J Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 RENK RENK73 Alphabet A (ex Google) A14Y6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump droht Iran mit Zerstörung: DAX dreht ins Plus -- Berkshire Hathaway setzt im ersten Quartal auf Alphabet -- Siemens Energy, Rheinmetall, DroneShield, Novo Nordisk, NEL im Fokus
Top News
Ölpreis-Schock schürt Ängste: DAX trotzt den schwachen US-Vorgaben Ölpreis-Schock schürt Ängste: DAX trotzt den schwachen US-Vorgaben
Läuft "durch die Bank rund": Siemens Energy-Aktie in Grün nach kräftiger Kurszielanhebung Läuft "durch die Bank rund": Siemens Energy-Aktie in Grün nach kräftiger Kurszielanhebung
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

MÄRKTE USA/Wall Street knapp im Minus erwartet - Renditen stabilisiert

18.05.26 14:27 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Acxiom Holdings Inc Registered Shs
29,00 EUR 4,40 EUR 17,89%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Baidu.com Inc.
122,80 EUR 4,80 EUR 4,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Bio-Rad Laboratories Inc.
222,40 EUR 9,40 EUR 4,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Delta Air Lines Inc.
60,74 EUR 0,59 EUR 0,98%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Dominion Energy Inc.
59,76 EUR 5,46 EUR 10,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Macy's Inc
16,38 EUR 0,61 EUR 3,87%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NextEra Energy Inc
78,75 EUR -1,07 EUR -1,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
UnitedHealth Inc.
326,40 EUR -11,60 EUR -3,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Die belastende Mischung aus Nahostkonflikt, hohen Ölpreisen und Inflationssorgen dürfte das Geschehen an den US-Börsen auch zu Beginn der neuen Woche bestimmen. Der Aktienterminmarkt deuten eine knapp behauptete Eröffnung an den Kassamärkten an. Ein Ende des Iran-Kriegs zeichnet sich noch immer nicht ab. US-Präsident Donald Trump droht dem Iran mit weiteren Militärschlägen, falls es nicht bald zu einer Einigung mit dem Mullah-Staat komme. Die iranische Seite wiederum versichert, sie sei gerüstet für neue Angriffe der USA und Israels. Die Vereinigten Arabischen Emirate meldeten derweil den Beschuss durch drei Drohnen unbekannter Herkunft. Eine davon habe einen Brand in der Nähe eines Kernkraftwerks verursacht.

Händler schätzen laut CME FedWatch Tool die Wahrscheinlichkeit, dass die US-Zentralbank die Zinsen bis Ende des Jahres mindestens einmal anhebt, auf 54 Prozent. Vor einer Woche lag die Wahrscheinlichkeit dafür noch bei weniger als 1 Prozent. "Der Aktienmarkt wird sich plötzlich bewusst, dass der neue Fed-Vorsitzende Kevin Warsh die Zinsen möglicherweise erhöhen statt senken muss - und das gefällt dem Markt überhaupt nicht", sagte Chefmarktstratege Richard Reyle von Questar Capital Partners. "Der Anleihemarkt preist das derzeit neu ein und die Zinsen steigen weiter."

Global steigen die Anleiheranditen - in den USA halten sich die Renditen auf den zuletzt erreichten Höchstständen - im Zehnjahresbereich sinkt die Rendite um 1 Basispunkt auf 4,59 Prozent. Da der Anstieg der globalen Anleiherenditen nach wie vor größtenteils auf die hohen Ölpreise und die damit einhergehenden Inflationssorgen zurückzuführen ist, sinken die Renditen mit den leicht ins Minus drehenden Ölpreisen. Im Handel verweist man auf Medienberichte, laut denen die USA dem Iran eine temporäre Aufhebung der Ölsanktionen angeboten haben sollen als Teil der laufenden Friedensverhandlungen. Im Handel misst man der Nachricht keine große Bedeutung zu, zu häufig sei man in den vergangenen Wochen auf dem falschen Fuß erwischt worden, heißt es.

Der Goldpreis steigt mit nicht mehr anziehenden Marktzinsen leicht - auch der leicht sinkende Dollar hilft. Der Dollar-Index sinkt um 0,1 Prozent. Der Greenback hatte über Nacht ein fast sechswöchiges Hoch erreicht.

Am Aktienmarkt verteuern sich Titel des Versorgers Dominion Energy um über 15 Prozent. Das Unternehmen verhandelt über eine Übernahme durch Wettbewerber Nextera Energy. Dessen Aktie sinkt um 1,6 Prozent. Die Entscheidung könnte noch am Montag fallen, heißt es.

Delta Air Lines legen um 2,2 Prozent zu und Macy's um 3,3 Prozent. Berkshire Hathaway hat im ersten Quartal Positionen der Fluggesellschaft und des Einzelhändlers aufgebaut. UnitedHealth fallen um 3,8 Prozent, nachdem das Investmentvehikel seine Beteiligung an dem Krankenversicherer verkauft hat. Baidu springen um 5,6 Prozent nach oben, nachdem der chinesische Suchmaschinenanbieter die Analystenschätzungen für den bereinigten Nettogewinn im ersten Quartal übertroffen hat.

LiveRamp haussieren um über 27 Prozent, das französische Werbeunternehmen Publicis erzielte eine Vereinbarung zur Übernahme des Datenspezialisten für einen Unternehmensgesamtwert von 2,2 Milliarden Dollar. Bio-Rad Laboratories legen um 7,3 Prozent zu. Der aktivistische Investor Elliott Investment hat laut Wall Street Journal eine beträchtliche Beteiligung an dem Anbieter von Life-Science-Instrumenten aufgebaut.

===

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 4,07 -0,01 4,11 4,06

5 Jahre 4,25 -0,01 4,29 4,24

10 Jahre 4,59 -0,01 4,63 4,57

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Fr, 17:01

EUR/USD 1,1639 +0,1 0,0014 1,1625 1,1628

EUR/JPY 184,9 +0,2 0,3800 184,52 184,4000

EUR/CHF 0,914 -0,1 -0,0005 0,9145 0,9143

EUR/GBP 0,8702 -0,2 -0,0020 0,8722 0,8713

USD/JPY 158,84 +0,1 0,0800 158,76 158,5900

GBP/USD 1,3373 +0,4 0,0052 1,3321 1,3343

USD/CNY 6,8 -0,1 -0,0092 6,8092 6,8092

USD/CNH 6,8008 -0,2 -0,0118 6,8126 6,8118

AUS/USD 0,7156 +0,1 0,0008 0,7148 0,7155

Bitcoin/USD 77.212,24 -1,3 -1.046,24 78.258,48 79.139,91

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 105,24 -0,2 -0,18 105,42

Brent/ICE 108,84 -0,4 -0,42 109,26

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.552,19 +0,3 14,17 4.538,02

Silber 76,42 +0,6 0,47 75,95

Platin 1.971,42 -0,1 -2,03 1.973,45

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/mpt

(END) Dow Jones Newswires

May 18, 2026 08:28 ET (12:28 GMT)

In eigener Sache

Übrigens: Acxiom und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Nachrichten zu UnitedHealth Inc.

DatumMeistgelesen

Analysen zu UnitedHealth Inc.

DatumRatingAnalyst
14.04.2022UnitedHealth OutperformRBC Capital Markets
15.10.2020UnitedHealth OutperformCredit Suisse Group
14.10.2020UnitedHealth OutperformRBC Capital Markets
29.08.2019UnitedHealth OutperformCredit Suisse Group
17.07.2018UnitedHealth buyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
14.04.2022UnitedHealth OutperformRBC Capital Markets
15.10.2020UnitedHealth OutperformCredit Suisse Group
14.10.2020UnitedHealth OutperformRBC Capital Markets
29.08.2019UnitedHealth OutperformCredit Suisse Group
17.07.2018UnitedHealth buyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
09.11.2016UnitedHealth Group NeutralMizuho
31.03.2011UnitedHealth Group performOppenheimer & Co. Inc.
08.02.2011UnitedHealth Group neutralGoldman Sachs Group Inc.
15.11.2010UnitedHealth Group holdStifel, Nicolaus & Co., Inc.
20.04.2010UnitedHealth neutralWedbush Morgan Securities Inc.
DatumRatingAnalyst
11.06.2009UnitedHealth underperformOppenheimer & Co. Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für UnitedHealth Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen