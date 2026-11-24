DOW JONES--Nach dem Kursfeuerwerk an der Wall Street zu Wochenbeginn kommt es am Dienstagmittag (Ortszeit) zu einer leichten Konsolidierung. Der Dow-Jones-Index gewinnt 0,7 Prozent auf 49.921 Punkte. Der breiter gefasste S&P-500 verzeichnet dagegen ein Minus von 0,6 Prozent und für die technologielastigen Nasdaq-Indizes geht es um bis zu 2,1 Prozent nach unten. Die Rückkehr von Jensen Huang als Nvidia-CEO hatte eine globale Aktien-Rally ausgelöst. Der US-Aktienmarkt verzeichnete den besten Handelstag seit April 2025.

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Sorgenfalten erzeugt die Anthropic-Aktie, die sich zu Wochenbeginn der Kursrally im Technologie-Sektor nicht angeschlossen hatte. Sie reduziert sich um weitere 10,4 Prozent auf 78,54 Dollar und liegt damit bereits an ihrem vierten Handelstag wieder unter dem Ausgabepreis von 83 Dollar. Der Rutsch unter den Ausgabepreis sei ein herber Rückschlag für Anthropic - insbesondere so kurz nach dem Börsendebüt, so Salah-Eddine Bouhmidi von IG. Bei SpaceX habe es immerhin einen Monat gedauert, bis die Aktie unter ihren Emissionspreis gefallen sei. Dass diese Marke bei Anthropic so schnell gefallen sei, unterstreiche die Nervosität der Anleger.

Die grundsätzlichen Sorgen bezüglich der Künstlichen Intelligenz (KI) bleiben weiter bestehen. Sei Monaten gibt es Bedenken, wann sich die massiven, schuldenfinanzierten Ausgaben für KI-Infrastruktur rentieren werden, während der Sieg der Demokraten bei den Zwischenwahlen zu Sorgen über eine Verlangsamung des Ausbaus von Rechenzentren in den USA geführt hat.

Die Nvidia-Aktie kommt nach ihrem Anstieg um 31 Prozent am Vortag um 7,2 Prozent zurück. Für die Papiere von AMD, Intel oder Coreweave geht es nach den kräftigen Gewinnen vom Montag um bis zu 11,9 Prozent nach unten.

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Daneben tritt das Thema Zölle wieder in den Fokus. Die USA bereiten sich darauf vor, die Zölle für China und Dutzende anderer Länder zu erhöhen, die nach Ansicht der Trump-Regierung amerikanischen Unternehmen schaden, indem sie ihre eigene heimische Industrieproduktion unterstützen, so mit den Plänen vertraute Personen.

Die Titel von Hewlett-Packard Enterprise knicken um 17,1 Prozent ein, obwohl der Konzern starke Ergebnisse für das vierte Geschäftsquartal 2026 vorgelegt und seine Umsatzprognose angehoben hat. Die bereinigte Bruttomarge reduzierte sich allerdings im Vergleich zum Vorquartal um 220 Basispunkte auf 38,2 Prozent. Für die Sparte Cloud und AI stellte der Konzern zudem niedrigere Margen in Aussicht. Nach der Schlussglocke werden HP und Dell einen Blick in die Bücher gewähren.

Das Pentagon befindet sich laut mit der Angelegenheit vertrauten Personen in Gesprächen mit General Motors (GM) und anderen Herstellern, um bei der Massenproduktion von Drohnen zu helfen. Dazu gehöre auch Ford, heißt es weiter. Die Autobauer würden bei einem möglichen Deal Teile an Drohnenhersteller liefern. Die Aktien von GM gewinnen 0,3 Prozent und Ford legen gar um 2,5 Prozent zu.

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Die veröffentlichten US-Konjunkturdaten setzen keinen Impuls. So ist das Verbrauchervertrauen im November wieder auf ein Niveau gestiegen, das zuletzt Anfang 2025 verzeichnet worden war. Der Index des Verbrauchervertrauens ist im November von 91,9 im Oktober auf 103,3 geklettert. Ökonomen hatten lediglich einen Anstieg auf 92,2 erwartet.

Der Dollar gibt einen Großteil seiner Vortagesgewinne wieder ab. Der Dollar-Index reduziert sich um 0,5 Prozent. Das Schicksal des Dollar sei inzwischen eng an den KI-Handel gekoppelt, so Matthew Ryan von Ebury. Die Rückkehr von Huang als Nvidia-CEO habe die Sorgen über den Ausverkauf bei Technologie-Aktien beruhigt. Da ein Großteil des weltweiten KI-Engagements bei in den USA börsennotierten Unternehmen liege, nehme "jede Schwankung im Appetit auf dieses Thema den Dollar mit auf die Reise".

Die Ölpreise ziehen nach den Vortagesverlusten leicht an. "Die Ölbewegungen aus der Straße von Hormus haben sich etwas verringert, und die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran scheinen ins Stocken geraten zu sein, da der Iran erklärt hat, dem gegenwärtigen Druck und den Sanktionen standhalten zu wollen", so Dennis Kissler von BOK Financial. Händler dürften sich weiterhin auf die aus dem Nahen Osten transportierten Mengen sowie auf etwaige Fortschritte bei den Friedensverhandlungen konzentrieren, meint er. Der Preis für ein Barrel der Sorte Brent steigt um 0,5 Prozent auf 89,81 Dollar.

Die Renditen am US-Anleihemarkt geben leicht nach. Die Rendite zehnjähriger Papiere verliert 3 Basispunkte auf 4,89 Prozent. Ein wichtiger Impuls dürfte am Mittwoch von den persönlichen Konsumausgaben (PCE) für Oktober kommen - dem von der Federal Reserve bevorzugten Inflationsindikator, heißt es.

Der Goldpreis baut seine jüngsten Verluste weiter aus. Der Preis für die Feinunze gibt um weitere 1,7 Prozent auf 3.570 Dollar nach. Die wieder gestiegenen Erwartungen höherer Zinsen belasteten weiter, heißt es. Auch hier dürften die Daten zu den persönlichen Konsumausgaben am Mittwoch einen wichtigen Impuls liefern.

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INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

DJIA 49.921,22 +0,7 +325,91 49.595,31

S&P-500 7.191,53 -0,6 -45,64 7.237,17

NASDAQ Comp 23.664,76 -1,8 -424,80 24.089,56

NASDAQ 100 26.178,65 -2,1 -567,45 26.746,10

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 4,66 -0,00 4,70 4,63

5 Jahre 4,70 -0,03 4,77 4,69

10 Jahre 4,89 -0,03 4,95 4,88

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mo, 18:48

EUR/USD 1,0968 +0,6 0,0067 1,0901 1,0882

EUR/JPY 174,63 +0,7 1,2900 173,34 173,3300

EUR/CHF 0,916 -0,1 -0,0013 0,9173 0,9178

EUR/GBP 0,8362 +0,0 0,0003 0,8359 0,8362

USD/JPY 159,2 +0,1 0,2000 159 159,2600

GBP/USD 1,3111 +0,6 0,0080 1,3031 1,3012

USD/CNY 6,664 0,0 -0,0003 6,6643 6,6643

USD/CNH 6,6644 -0,0 -0,0020 6,6664 6,6679

AUS/USD 0,6636 +0,2 0,0010 0,6626 0,6616

Bitcoin/USD 59.736,23 -2,5 -1.556,36 61.292,59 61.410,97

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 80,68 +0,6 0,51 80,17

Brent/ICE 89,81 +0,5 0,44 89,37

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 3.570,22 -1,7 -61,46 3.631,68

Silber 40,98 -4,8 -2,08 43,06

Platin 1.276,38 -3,7 -48,62 1.325,00

(Angaben ohne Gewähr)

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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

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November 24, 2026 12:26 ET (17:26 GMT)