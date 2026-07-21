MÄRKTE USA/Wall Street leicht optimistisch vor Technologie-Zahlen

22.07.26 18:34 Uhr

DOW JONES--mit leichten Aufschlägen präsentiert sich die Wall Street am Mittwoch. Marktteilnehmer sprechen von leichter Zurückhaltung im Vorfeld der anstehenden wichtigen Quartalszahlen aus dem Technologiesektor. Nach US-Börsenschluss werden unter anderem die Google-Mutter Amazon, IBM, Tesla und Texas Instruments ihre Quartalszahlen vorlegen. Gegen Mittag US-Ostküstenzeit steigt der Dow-Jones-Index um 0,4 Prozent auf 52.416 Punkte, der S&P-500 legt um 0,2 Prozent zu - der Nasdaq-Composite stagniert.

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"Investoren kehren vor den wichtigen Quartalszahlen wieder zu KI-Titeln zurück, wobei Alphabet der nächste wichtige Test für die Investitionsbereitschaft und die Monetarisierung von Cloud bzw. KI ist", heißt es von der Tickmill Group. "Der Markt braucht keine Perfektion, aber er braucht den Beweis, dass die Ausgabenabsichten intakt bleiben und die Nachfrage nach KI-Infrastruktur nicht nachlässt." Alphabet steigen um 0,3 Prozent.

Bremsend wirkt die anhaltende Eskalation im Iran-Krieg, wo die Angriffe der USA und des Iran weitergehen. Laut US-Außenminister Marco Rubio meint es der Iran mit Friedensgesprächen nicht ernst. Dies treibt die Ölpreise weiter nach oben. Der Preis für ein Barrel der Sorte Brent erhöht sich um 2,4 Prozent auf 93,22 Dollar.

Am Anleihemarkt steigen die Renditen weiter, zehnjährige US-Staatsanleihen werfen mit 4,65 Prozent 2 Ticks mehr ab. Damit verharren die Renditen am Zweimonatshoch. "Der Fokus des Marktes hat sich in den letzten 24 Stunden wieder auf die Inflation gerichtet", erläutert Marktstratege Jim Reid von der Deutschen Bank mit Blick auf die höchsten Ölpreise seit über einem Monat. Die Märkte preisen nun Zinserhöhungen der Fed um rund 50 Basispunkte bis April 2027 ein, einschließlich einer etwa 25-prozentigen Wahrscheinlichkeit einer Anhebung um 25 Basispunkte in der nächsten Woche, so IG Markets.

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Der Dollar tritt derweil auf der Stelle. Marktbeobachter sehen den Greenback aber mit steigenden Zinserwartungen kurzfristig im Aufwind. Bei Gold nutzen Anleger die jüngsten Verluste zum Kauf - auch dank des schwächelnden Dollar; die Feinunze verteuert sich um 1,9 Prozent.

Unter den Einzelwerten springen Super Micro Computer um 26,1 Prozent nach oben. Der Umsatz des Konzerns lag im vierten Geschäftsquartal zwar am unteren Ende des Prognosekorridors, die Bruttomarge fiel jedoch etwa doppelt so hoch aus. Überdies berichtet das Unternehmen über kurzfristige Aufträge von über 60 Milliarden Dollar. Die Aktien der Wettbewerber Dell Technologies und Hewlett-Packard Enterprise erhöhen sich um 10,1 bzw. 5,1 Prozent.

Die Aktien von AT&T gewinnen 2,6 Prozent. Das Telekommunikationsunternehmen teilte mit, das zweite Quartal habe einen Rekord bei den kombinierten Nettozugängen bei Glasfaser und Fixed Wireless markiert. Zudem sei es das stärkste Wachstum bei Mobilfunkverträgen für Privatkunden seit mehr als drei Jahren gewesen.

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Für die Titel von GE Vernova geht es dagegen um 7,3 Prozent nach unten. Das Energieunternehmen enttäuscht im zweiten Quartal mit der Gewinnentwicklung. Der erhöhte Ausblick besänftigt Anleger indes nicht. Allerdings hat die Aktie seit Jahresbeginn schon über 60 Prozent zugelegt, so das auch Gewinnmitnahmen für das Minus verantwortlich sein könnten, heißt es.

Philip Morris International hat im zweiten Quartal mehr umgesetzt. Der Tabakkonzern verdiente bereinigt zudem mehr als erwartet - der Kurs legt um 3,9 Prozent zu. Die gesenkte Jahresprognose sehen Anleger dem Tabakkonzern nach. Teledyne Technologies steigen nach einem angehobenen Gewinnausblick um 0,8 Prozent.

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INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

DJIA 52.416,44 +0,4 +191,80 52.224,64

S&P-500 7.525,07 +0,2 +15,87 7.509,20

NASDAQ Comp 25.838,99 +0,0 +1,78 25.837,21

NASDAQ 100 29.164,71 +0,0 +9,53 29.155,18

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 4,30 +0,04 4,31 4,25

5 Jahre 4,40 +0,03 4,41 4,36

10 Jahre 4,65 +0,02 4,66 4,62

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Di, 18:09

EUR/USD 1,1407 +0,1 0,0010 1,1397 1,1409

EUR/JPY 186,07 +0,1 0,0900 185,98 185,9700

EUR/CHF 0,9285 +0,3 0,0024 0,9261 0,9263

EUR/GBP 0,8533 +0,2 0,0014 0,8519 0,8530

USD/JPY 163,11 -0,0 -0,0500 163,16 162,9900

GBP/USD 1,3365 -0,0 -0,0006 1,3371 1,3370

USD/CNY 6,7725 +0,1 0,0069 6,7656 6,7656

USD/CNH 6,7745 +0,1 0,0058 6,7687 6,7672

AUS/USD 0,6995 -0,0 -0,0002 0,6997 0,7006

Bitcoin/USD 66.027,89 -0,5 -355,60 66.383,49 66.636,24

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 86,15 +2,2 1,81 84,34

Brent/ICE 93,22 +2,4 2,21 91,01

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.154,21 +1,9 77,92 4.076,29

Silber 60,18 +2,4 1,39 58,79

Platin 1.647,44 +1,1 18,44 1.629,00

(Angaben ohne Gewähr)

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Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/mgo

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July 22, 2026 12:35 ET (16:35 GMT)