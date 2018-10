MÄRKTE USA/Wall Street macht "Nafta"-Freudensprung - Tesla erholt

NEW YORK (Dow Jones)--Die Wall Street steht zu Wochenbeginn ganz im Zeichen des überarbeiteten Freihandelsabkommens für Nordamerika. Zwar heißt dieses nicht mehr "Nafta", aber für Anleger spielt die Bezeichnung ohnehin keine Rolle. Der fast 25 Jahre alte Nafta-Vertrag soll durch eine neue Handelsvereinbarung namens USA-Mexiko-Kanada-Abkommen (USMCA) ersetzt werden. Vorausgegangen war eine Einigung zwischen Kanada und den USA nach schwierigen Verhandlungen kurz vor Ablauf einer von den USA gesetzten Frist. Die US-Importzölle auf Stahl und Aluminium aus Kanada bleiben allerdings vorerst bestehen.

Mit der Erleichterung über die Einigung zwischen den USA und Kanada in wichtigen Handelsfragen marschiert der marktbreite S&P-500 Richtung Rekordniveau. Kurz nach Handelsbeginn steigt der Dow-Jones-Index um 0,7 Prozent auf 26.639 Punkte, S&P-500 und Nasdaq-Composite legen um 0,6 bzw. 0,7 Prozent zu. "Es nimmt etwas von der Unsicherheit und vermittelt den Eindruck, Trump ist durchaus gewillt, neuen Handelsabkommen zuzustimmen", sagt Portfolioverwalter Jeroen Blokland von Robeco mit Blick auf die Handelspolitik von US-Präsident Donald Trump . Im Handel wird allerdings darauf verwiesen, dass sich im Konflikt mit China wenig bewege.

Tesla geben wieder Gas

Nach dem Absturz am vergangenen Freitag macht die Tesla-Aktie ihre Verluste nun wieder mehr als wett. Der Kurs zieht um 14,6 Prozent an. Elon Musk hat mit der US-Wertpapieraufsicht einen Vergleich geschlossen, der es ihm erlaubt, Chef des Elektroautobauers zu bleiben. Allerdings darf er für drei Jahre nicht mehr das Amt des Chairmans an der Spitze des Verwaltungsrates ausüben. Zu dieser überraschenden Wendung kam es, obwohl Musk am Donnerstag noch einen Vergleich abgelehnt und sich scheinbar darauf vorbereitet hatte, sich gegen Entscheidungen der Aufsicht zur Wehr zu setzen. Zudem soll Musk gegenüber Mitarbeitern per Mail davon gesprochen haben, Tesla stehe kurz vor der Gewinnschwelle.

Mit Fiat Chrysler, Ford und General Motors sind weitere Titel aus dem Automobilsektor gesucht. Um 3,4 Prozent und damit am deutlichsten steigt der Kurs von Fiat Chrysler. Das Unternehmen, wie auch die US-Wettbewerber, stellen die großen Gewinner des Handelsvertrages in Nordamerika dar. Das Abkommen sei wichtig für Fiat Chrysler, da das Unternehmen zwei Werke in Kanada und zwei in Mexiko betreibe, heißt es. Auch die übrigen US-Hersteller fertigen dort.

General Electric (GE) haussieren trotz einer Gewinnwarnung um 12,1 Prozent. Hintergrund ist der Rücktritt von GE-CEO John Flannery. Dieser hatte erst im Juni 2017 sein Amt angetreten.

Cal-Maine Foods stürzen um 9 Prozent ab. Das Unternehmen enttäuschte mit seiner Erstquartalszahlen und einer gesenkten Dividende. Viking Therapeutics steigen nach positiven Medikamentenstudien um 2,3 Prozent. DaVita legen um 2,4 Prozent zu. In Kalifornien wurde eine Entscheidung zu Dialysepatienten bekannt, die sich vorteilhaft auf Anbieter dieser Leistung auswirken dürften.

Dollar zu Nachbarwährungen unter Druck

Nachdem sich Kanada und die USA auf eine Neuauflage des Freihandelsabkommens Nafta geeinigt haben, legen der kanadische Dollar und der mexikanische Peso zu. Die Einigung wird mit Erleichterung aufgenommen, denn noch vor wenigen Tagen hatte der US-Handelsbeauftragte Robert Lightizer den US-Kongress gewarnt, dass die Verhandlungspartner die Frist wahrscheinlich nicht einhalten würden. Der Euro bewegt sich derweil zum US-Dollar auf Tagessicht kaum.

Am Ölmarkt geht es nach der jüngsten Rally gemächlicher zu. Zuletzt hatten Meldungen die Preise befeuert, wonach die USA die strategischen Ölreserven nicht anzapfen wollten, um den Wegfall des iranischen Angebots zu kompensieren, wenn im November die neuen US-Sanktionen gegen den Iran in Kraft treten. Zuvor hatte bereits die Opec eine Erhöhung der Fördermengen abgelehnt.

Überdies waren in den USA in der vergangenen Woche weniger Ölförderanlagen in Betrieb als in der Woche davor. US-Leichtöl der Sorte WTI verbilligt sich um 0,1 Prozent auf 73,14 Dollar. Der Preis für Brent liegt 0,5 Prozent höher bei 83,14 Dollar je Fass.

Mit dem gestiegenen Optimismus am Aktienmarkt werden die vermeintlich sicheren Häfen Gold und US-Renten gemieden. Die Feinunze des Edelmetalls verbilligt sich um 0,4 Prozent auf 1.188 Dollar. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen steigt mit fallenden Rentennotierungen um 1,2 Basispunkte auf 3,07 Prozent. Das Handelsabkommen mit Kanada stehe für Investitionen in risikoreichere Anlagen, heißt es.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 26.628,78 0,64 170,47 7,73

S&P-500 2.930,77 0,58 16,79 9,62

Nasdaq-Comp. 8.102,77 0,70 56,42 17,37

Nasdaq-100 7.693,96 0,87 66,31 20,29

US-Anleihen

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD

2 Jahre 2,82 2,0 2,80 162,1

5 Jahre 2,96 0,0 2,96 103,2

7 Jahre 3,02 0,2 3,02 77,6

10 Jahre 3,07 0,7 3,06 62,3

30 Jahre 3,22 0,8 3,21 14,9

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 7.35 Uhr Fr, 17.15 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1606 -0,05% 1,1595 1,1621 -3,4%

EUR/JPY 132,23 +0,13% 132,05 131,96 -2,3%

EUR/CHF 1,1417 +0,28% 1,1373 1,1343 -2,5%

EUR/GBP 0,8877 -0,34% 0,8900 0,8909 -0,2%

USD/JPY 113,94 +0,18% 113,89 113,54 +1,2%

GBP/USD 1,3075 +0,30% 1,3027 1,3044 -3,2%

Bitcoin

BTC/USD 6.603,65 +0,4% 6.612,65 6.657,25 -51,7%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 73,39 73,25 +0,2% 0,14 +25,7%

Brent/ICE 83,09 82,73 +0,4% 0,36 +31,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.189,18 1.192,40 -0,3% -3,22 -8,7%

Silber (Spot) 14,44 14,65 -1,5% -0,21 -14,8%

Platin (Spot) 819,05 816,25 +0,3% +2,80 -11,9%

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/ros

(END) Dow Jones Newswires

October 01, 2018 09:47 ET (13:47 GMT)