MÄRKTE USA/Wall Street mit Abgaben - Nvidia-Aktie mit Huang-Rücktritt unter Druck

12.11.26 15:46 Uhr

DOW JONES--Belastet von den Entwicklungen rund um Nvidia geht es mit der Wall Street am Donnerstag mehrheitlich nach unten. Jensen Huang zieht sich als President, CEO und Board-Mitglied von Nvidia zurück, wie der Chip-Konzern vor der Handelseröffnung mitteilte. Die Nvidia-Aktie knickt um 8,7 Prozent ein. Wie das Unternehmen weiter erklärte, übernimmt CFO Colette Kress die Leitung des Konzerns vorübergehend als Interims-CEO, die Suche nach einem neuen permanenten CEO sei bereits eingeleitet worden. Vorausgegangen waren die Enthüllungen über zwei außereheliche Affären - eine mit einer mutmaßlichen chinesischen Spionin und eine weitere mit einer Mitarbeiterin.

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Der Dow-Jones-Index zeigt sich wenig verändert bei 52.485 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 gibt dagegen um 0,6 Prozent nach und für die technologielastigen Nasdaq-Indizes geht es um bis zu 1,0 Prozent nach unten. Belastet wird das Sentiment außerdem von Aussagen von US-Präsident Donald Trump. Dieser hält ein Abkommen mit dem Iran nach eigenen Angaben für unnötig. Trumps Schritt ist eine plötzliche Kehrtwende. In den vergangenen Tagen hatte der Präsident ranghohen Beratern und Amtskollegen noch mitgeteilt, er sei offen dafür, dass Vizepräsident JD Vance die Gespräche mit dem Iran wieder aufnehme, und hatte ihn zum Verhandeln ermächtigt.

Nvidias Führungskrise dürfte angesichts der engen Verflechtung der KI-Branche die Volatilität von Technologieaktien weiter erhöhen, erwartet Ben Barringer von Quilter Cheviot. Kurzfristig dürfte der Abgang von Huang Nvidia aufgrund des soliden Auftragsbestands zwar nicht schaden. Angesichts der Größe von Nvidia würden sich Veränderungen im Unternehmen jedoch auf andere Technologiewerte auswirken. Cloud-Computing-Unternehmen - von denen viele von Nvidia finanziert würden - dürften zu kämpfen haben, während einige Konkurrenten von Nvidia wahrscheinlich profitieren werden, ergänzt Barringer.

Die Aktien von Coreweave (-9%) und Oracle (-1,9%) zeigen sich ebenfalls mit Kursverlusten, wobei Coreweave am Mittwoch um fast 25 Prozent gestiegen waren. Nvidia unterhalte enge finanzielle Verbindungen zu den beiden Konzernen, heißt es. Dagegen geht es für die Papiere von Advanced Micro Devices und Broadcom um bis zu 5,3 Prozent nach oben. Konkurrenten von Nvidia schienen zunächst die Nutznießer zu sein, so Teilnehmer.

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Vor dem Hintergrund der Entwicklungen im Technologie-Sektor setzen die US-Konjunkturdaten keinen Impuls. Die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe fielen leicht höher als erwartet aus. Nach der Startglocke folgt noch der Verkauf bestehender Häuser für den Oktober.

Daneben schauen die Anleger auf Aussagen von Vertretern der US-Notenbank. Jüngste Äußerungen von Fed-Vertretern hatten die Erwartung verstärkt, dass die US-Geldpolitik stärker gestrafft werden muss. Bis zur Dezember-Sitzung könne noch viel "passieren", um die Notenbank von jeglicher Zinserhöhung abzuhalten, obwohl das Basisszenario eine Anhebung um 25 Basispunkte sein sollte, so der globale Devisen- und Zinsstratege Thierry Wizman von der Macquarie Group. Dazu zählten ein Government-Shutdown, weitere Rückgänge beim Ölpreis aufgrund eines Friedens im Iran-Krieg sowie ein weiterer Ausverkauf an den Aktienmärkten, sollte sich die KI-Story eintrüben, meint er.

Die Berichtssaison geht zudem weiter. Nach der Schlussglocke werden unter anderem Cisco und Applied Materials einen Blick in die Bücher gewähren.

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Für die Renditen am US-Anleihemarkt geht es nach der Feiertagspause am Vortag weiter nach oben. Die Rendite zehnjähriger Titel steigt um 5 Basispunkte auf 5,03 Prozent. Die Renditen hatten bereits am Dienstag einen großen Satz nach oben gemacht in Reaktion auf eine höher als erwartet ausgefallene Inflation im Oktober.

Der Dollar zeigt sich wenig verändert. Die jüngste rasante Aufwertung des Dollar könnte sich nach Einschätzung der Analysten der KBC Bank aber weiter fortsetzen, nachdem der Dollar-Index zuletzt auf ein 19-Monats-Hoch gestiegen war. Seine jüngste Stärke beziehe der Greenback aus den gestiegenen Markterwartungen hinsichtlich einer Zinsanhebung durch die US-Notenbank im Dezember, heißt es.

Die Ölpreise holen ihre zwischenzeitlichen Verluste wieder auf und zeigen sich uneinheitlich. Ein Fass der Sorte Brent steigt um 0,7 Prozent auf 93.42 Dollar. Auslöser für die Abgaben waren die Aussichten auf neue Gespräche zwischen den USA und dem Iran für eine Wiedereröffnung der Straße von Hormus. Diese Hoffnungen haben sich mit der Kehrtwende von US-Präsident Trump nun wieder zerstreut.

Der Goldpreis setzt seine Abwärtsbewegung fort. Die Feinunze fällt um 2,2 Prozent auf 3.898 Dollar. Höhere Zinsen machen Gold als Anlage weniger attraktiv, heißt es.

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INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

DJIA 52.485,04 0,0 -1,45 52.486,49

S&P-500 7.574,55 -0,6 -44,83 7.619,38

NASDAQ Comp 25.207,52 -1,0 -258,67 25.466,19

NASDAQ 100 28.102,13 -1,0 -272,12 28.374,25

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 4,81 +0,08 4,82 4,75

5 Jahre 4,88 +0,07 4,90 4,82

10 Jahre 5,03 +0,05 5,06 4,98

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mi, 17:44

EUR/USD 1,1088 -0,0 -0,0001 1,1089 1,1093

EUR/JPY 177,08 -0,1 -0,0900 177,17 177,3000

EUR/CHF 0,9237 -0,0 -0,0001 0,9238 0,9237

EUR/GBP 0,8362 +0,1 0,0011 0,8351 0,8350

USD/JPY 159,69 -0,1 -0,0800 159,77 159,8200

GBP/USD 1,3258 -0,2 -0,0022 1,328 1,3280

USD/CNY 6,6682 -0,0 -0,0021 6,6703 6,6703

USD/CNH 6,6691 -0,1 -0,0046 6,6737 6,6740

AUS/USD 0,682 -0,4 -0,0026 0,6846 0,6849

Bitcoin/USD 71.890,44 -3,3 -2.423,87 74.314,31 74.178,62

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 86,43 -0,1 -0,10 86,53

Brent/ICE 93,42 +0,7 0,66 92,76

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 3.897,86 -2,2 -89,43 3.987,29

Silber 50,34 -2,6 -1,35 51,69

Platin 1.521,83 -1,0 -15,45 1.537,28

(Angaben ohne Gewähr)

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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/hab

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November 12, 2026 09:46 ET (14:46 GMT)