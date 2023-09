MÄRKTE USA/Wall Street mit Abgaben vor Fed-Entscheid

NEW YORK (Dow Jones)--Mit einem leichten Minus hat die Wall Street am Dienstag den Handel beendet. Die Börsianer hielten sich im Vorfeld der geldpolitischen Entscheidung der Federal Reserve am Mittwoch mit dem Aufbau neuer Positionen zurück. Dazu kamen die weiter zulegenden Renditen am Anleihemarkt, wo die Rendite zehnjähriger Papiere auf den höchsten Stand seit 16 Jahren kletterte. Die Ölpreise legten ebenfalls weiter zu, kamen von den Tageshochs aber deutlicher zurück.

Der Markt geht davon aus, dass die US-Notenbank die Zinssätze unverändert belassen wird, doch sind die Akteure angesichts des hartnäckigen Inflationsdrucks zunehmend skeptisch, was die begleitenden Hinweise auf künftige Zinserhöhungen angeht. Befeuert wurde dies auch durch eine unerwartet hohe Teuerung in Kanada. Dort haben sich im August die Verbraucherpreise auf 4 Prozent beschleunigt, erwartet worden war ein Anstieg auf 3,8 von zuvor 3,3 Prozent.

Der Dow-Jones-Index reduzierte sich um 0,3 Prozent auf 34.518 Punkte. Der S&P-500 und der Nasdaq-Composite gaben um jeweils 0,2 Prozent nach. Dabei standen sich 1.254 (Montag: 1.298) Kursgewinner und 1.636 (1.579) -verlierer gegenüber. Unverändert schlossen 99 (136) Titel.

Nach Ansicht von Ipek Ozkardeskaya, leitende Analystin bei der Swissquote Bank, könnten die jüngsten über den Prognosen liegenden US-Konjunkturdaten und das 10-Monats-Hoch der Ölpreise die Fed zu einer "falkenhaften Pause" veranlassen. "Die Zentralbank dürfte ihre Wachstumserwartungen aufgrund der robusten Verbraucherausgaben und des soliden Wachstums deutlich nach oben korrigieren und sich daher in dieser Woche sicherlich vorsichtig und angemessen falkenhaft geben", ergänzte die Teilnehmerin. Die begleitenden Aussagen dürften auf eine weitere Zinserhöhung vor Jahresende hindeuten, so Ozkardeskaya.

An Konjunkturdaten wurden vor der Startglocke die Baubeginne und Baugenehmigungen für August veröffentlicht. Dabei verzeichneten die Baubeginne einen Rückgang gegenüber dem Vormonat um 11,3 Prozent, während die Volkswirte lediglich mit einem Minus von 1,5 Prozent gerechnet hatten. Die Baugenehmigungen stiegen dagegen zum Vormonat stärker als prognostiziert.

Anleihenrenditen und Öl weiter hoch

Am Anleihemarkt legten die Renditen erneut kräftig zu. Für die Rendite der 10-jährigen Papiere ging es um 5,8 Basispunkte auf 4,36 Prozent nach oben, was den höchsten Stand seit dem Jahr 2007 bedeutete. Teilnehmer verwiesen auf die Sorge, dass die US-Notenbank in diesem Jahr noch mit einer Zinserhöhung aufwarten wird.

Der Dollar gab nach der jüngsten Stärkephase dagegen erneut nach. Der Dollar-Index reduzierte sich um 0,1 Prozent. Im Blick stand hier vor allem die Fed-Entscheidung, bei der es voraussichtlich keine Zinserhöhung geben wird.

Für die Ölpreise ging es weiter nach oben. Die Notierungen für Brent und WTI verbesserten sich um jeweils 0,2 Prozent. Zwischenzeitlich hatte der WTI-Preis auch schon rund 2,5 Prozent im Plus gelegen. Seit der Verlängerung der Förderbeschränkungen durch Saudi-Arabien und Russland haben die Ölpreise kräftig zugelegt. Angesichts der Ölpreisrally sagen einige Analysten noch vor Jahresende einen Preis von 100 Dollar pro Barrel voraus. Die Analysten der ING gehen davon aus, dass der politische Druck auf die Saudis seitens der westlichen Verbraucher, die Förderung zu erhöhen, zunehmen wird, sobald die Preise 100 Dollar erreichen.

Der Goldpreis zeigte sich vor dem Hintergrund der weiter steigenden Renditen mit leichten Abgaben. Auch der weiterhin zur Stärke neigende Dollar belaste das Sentiment, hieß es. Zudem seien die Blicke auf die US-Notenbank gerichtet.

Starkes Börsendebüt von Instacart-Mutter Maplebear

Die Aktien von Maplebear, Mutter des US-Lebensmittellieferdienstes Instacart, haben ein fulminantes Börsedebüt verzeichnet. Der erste Kurs lag bei 42 Dollar und damit 40 Prozent über dem Ausgabekurs von 30 Dollar. Der Ausgabepreis wurde zuvor am oberen Ende der Spanne von 28 bis 30 Dollar festgelegt. Auf dem Niveau des ersten Kurses würde das Unternehmen mit 14,2 Milliarden Dollar bewertet werden. Zum Handelsende lag der Kurs bei 33,70 Dollar und damit 12,3 Prozent über dem Ausgabepreis.

Für die Aktie von Walt Disney ging es um 3,6 Prozent nach unten. Der Konzern will in den kommenden 10 Jahren rund 60 Milliarden Dollar in die Geschäftseinheit investieren, in der die Themenparks und das Kreuzfahrtgeschäft untergebracht sind. Das ist fast doppelt so viel wie die Investitionen, die in den vergangenen 10 Jahren in die Einheit geflossen sind.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 34.517,73 -0,3% -106,57 +4,1%

S&P-500 4.443,95 -0,2% -9,58 +15,7%

Nasdaq-Comp. 13.678,19 -0,2% -32,05 +30,7%

Nasdaq-100 15.191,23 -0,2% -34,14 +38,9%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 5,11 +7,7 5,04 69,4

5 Jahre 4,52 +7,0 4,45 52,1

7 Jahre 4,47 +6,8 4,40 50,1

10 Jahre 4,36 +5,8 4,31 48,5

30 Jahre 4,43 +4,2 4,39 46,0

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:19 Mo, 17:16 % YTD

EUR/USD 1,0681 -0,1% 1,0679 1,0676 -0,2%

EUR/JPY 157,90 +0,1% 157,89 157,69 +12,5%

EUR/CHF 0,9589 -0,0% 0,9591 0,9585 -3,1%

EUR/GBP 0,8616 -0,2% 0,8628 0,8620 -2,6%

USD/JPY 147,83 +0,2% 147,85 147,70 +12,7%

GBP/USD 1,2395 +0,1% 1,2377 1,2385 +2,5%

USD/CNH (Offshore) 7,3032 +0,1% 7,3012 7,2932 +5,4%

Bitcoin

BTC/USD 27.189,15 +1,3% 26.794,98 27.294,03 +63,8%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 91,62 91,48 +0,2% +0,14 +17,0%

Brent/ICE 94,61 94,43 +0,2% +0,18 +15,2%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 37,35 34,48 +8,3% +2,88 -57,8%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.931,93 1.933,86 -0,1% -1,94 +5,9%

Silber (Spot) 23,20 23,28 -0,3% -0,08 -3,2%

Platin (Spot) 944,95 938,00 +0,7% +6,95 -11,5%

Kupfer-Future 3,72 3,75 -0,7% -0,03 -2,6%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

