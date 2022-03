MÄRKTE USA/Wall Street mit Gewinnen - Zwischen Fed und Ukraine-Krieg

NEW YORK (Dow Jones)--Mit Aufschlägen hat die Wall Street am Dienstag den Handel beendet. Die Aussagen von US-Notenbankpräsident Jerome Powell vom Vortag, der die Möglichkeit höherer Zinsschritte ins Spiel gebracht hatte, seien nach den leichten Abgaben vom Vortag kein größerer Belastungsfaktor mehr gewesen, hieß es. Dagegen standen weiter die Schlagzeilen um den Ukraine-Krieg im Fokus.

Der Dow-Jones-Index erhöhte sich um 0,7 Prozent auf 34.807 Punkte. Für den S&P-500 ging es um 1,1 Prozent nach oben und der Nasdaq-Composite gewann 2,0 Prozent. Den 2.089 (Montag: 1.314) Kursgewinnern standen 1.223 (2.009) -verlierer gegenüber. Unverändert schlossen 125 (129) Titel.

"Die Botschaft, die von der Fed-Sitzung in der vergangenen Woche ausging, ist, dass die Fed die Geldpolitik straffen wird, aber die US-Wirtschaft robust genug ist, um das zu verkraften", sagte Huw Roberts, Leiter der Analyseabteilung bei Quant Insight. "Der Aktienmarkt hat sich entschieden, den Teil der wirtschaftlichen Widerstandsfähigkeit zu betonen". Die große Variable sei jetzt das Wirtschaftswachstum.

"Die Fed sieht kaum eine andere Möglichkeit, als die Inflation durch stärkere Zinserhöhungen zu bekämpfen, wenn der Preisdruck weiter zunimmt", so Susannah Streeter, Analystin beim Broker Hargreaves Lansdown. "Und es gibt kaum Anzeichen für eine größere Erleichterung, der Ölpreis ist in den vergangenen Tagen weiter gestiegen."

Im Ukraine-Krieg gingen die Kämpfe unvermindert weiter. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat den russischen Staatschef Wladimir Putin erneut zu direkten Verhandlungen aufgerufen. Er sei bereit, auch über den Status der von Russland annektierten Krim und der Separatisten-Gebiete im Donbass zu sprechen, sagte Selenskyj am Montagabend in einem Interview. Der Westen will nach Angaben der US-Regierung zudem am Donnerstag neue Sanktionen gegen Russland verhängen. Zugleich sollten bereits bestehende Sanktionen verschärft werden.

Anleihe-Renditen ziehen weiter an

Der Dollar zeigte sich wenig verändert. Devisenanalyst Ulrich Leuchtmann von der Commerzbank wies darauf hin, dass der Geldmarkt für 2024 wieder sinkende US-Zinsen erwartet. Der Devisenmarkt bleibe skeptisch und leite aus den jüngst falkenhaften Signalen der US-Notenbank keine neue Dollar-Stärke ab.

Die Ölpreise blieben weiter volatil. Nach den kräftigen Gewinnen am Montag ging es für Brent und WTI leicht nach unten. Marktteilnehmer sprachen von Gewinnmitnahmen, nachdem es an den vergangenen drei Handelstagen um 18 Prozent nach oben gegangen war. Weiterhin dominierten die Entwicklungen im Ukraine-Krieg, hieß es. So wird in Europa weiter die Diskussion um ein Energie-Embargo gegen Russland geführt.

Am Anleihemarkt stiegen die Renditen erneut, nachdem sie mit den Aussagen des Fed-Präsidenten am Vortag bereits kräftig nach oben auf den höchsten Stand seit Mai 2019 geklettert waren. Die Rendite zehnjähriger Papiere erhöhte sich um 8,9 Basispunkte auf 2,38 Prozent.

Der Goldpreis gab nach. Belastend wirkten die deutlich gestiegenen Marktzinsen, die Gold als zinslose Anlage unattraktiver machen.

Bankenwerte mit Renditeanstieg gesucht

Vor dem Hintergrund weiter steigender Renditen und der Aussicht auf aggressivere Erhöhungen der Zinsen in den USA zeigten sich die Bankenwerte mit Gewinnen. Der Sektor im S&P-500 legte um 2,5 Prozent zu.

Nike rückten um 2,2 Prozent vor. Der Sportartikel-Hersteller hat im dritten Geschäftsquartal bei Umsatz und Gewinn die Markterwartungen übertroffen. Qualcomm (+1,3%) nimmt 100 Millionen Dollar in die Hand, um in Unternehmen zu investieren, die neue Technologien für das Metaversum entwickeln - eine virtuelle Welt, in der Menschen interagieren, arbeiten und einkaufen können.

Okta verloren 1,8 Prozent. Eine Hackergruppe hatte über einen Angriff auf das Unternehmen berichtet. Okta teilte jedoch mit, dass eine vorläufige Untersuchung keine Beweise für laufende Hacker-Aktivitäten ergeben hat.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 34.807,46 +0,7% 254,47 -4,2%

S&P-500 4.511,61 +1,1% 50,43 -5,3%

Nasdaq-Comp. 14.108,82 +2,0% 270,36 -9,8%

Nasdaq-100 14.654,33 +1,9% 278,24 -10,2%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 2,17 +5,1 2,12 144,0

5 Jahre 2,40 +7,5 2,32 113,8

7 Jahre 2,43 +8,9 2,34 98,9

10 Jahre 2,38 +8,9 2,29 87,2

30 Jahre 2,59 +7,4 2,52 69,0

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:19 Uhr Mo, 17:13 % YTD

EUR/USD 1,1030 +0,1% 1,0968 1,1049 -3,0%

EUR/JPY 133,22 +1,2% 132,05 131,63 +1,8%

EUR/CHF 1,0292 +0,0% 1,0273 1,0275 -0,8%

EUR/GBP 0,8318 -0,6% 0,8351 0,8367 -1,0%

USD/JPY 120,77 +1,1% 120,42 119,14 +4,9%

GBP/USD 1,3260 +0,7% 1,3133 1,3205 -2,0%

USD/CNH (Offshore) 6,3759 +0,1% 6,3718 6,3663 +0,3%

Bitcoin

BTC/USD 42.366,85 +3,0% 42.311,74 41.129,53 -8,4%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 111,30 112,12 -0,7% -0,82 +49,5%

Brent/ICE 115,31 115,62 -0,3% -0,31 +49,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.921,43 1.936,23 -0,8% -14,80 +5,0%

Silber (Spot) 24,77 25,23 -1,8% -0,46 +6,3%

Platin (Spot) 1.025,95 1.040,96 -1,4% -15,01 +5,7%

Kupfer-Future 4,69 4,70 -0,2% -0,01 +5,2%

