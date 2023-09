MÄRKTE USA/Wall Street mit Konjunktursorgen etwas leichter erwartet

NEW YORK (Dow Jones)--Mit Abgaben dürfte die Wall Street am Dienstag nach der Feiertagspause in den Handel starten. Zu Wochenbeginn fand aufgrund des "Labor Day" kein Handel statt. Erneute Konjunktursorgen drücken auf die Stimmung, heißt es. So ist in China der Caixin-Einkaufsmanager-Index der privaten Unternehmen deutlicher gefallen als erwartet. Auch der Dienstleistungsbereich schwächte sich stärker ab. Allerdings erhöht dies die Hoffnungen, dass damit auch weitere Konjunkturspritzen in China zu erwarten sind. Der Future auf den S&P-500 fällt aktuell um 0,3 Prozent.

"Die Stimmung in Bezug auf China hat sich erneut verschlechtert, da das Bild der sich verlangsamenden Wirtschaft des Landes neu gezeichnet wird", sagt Susannah Streeter, Head of Money and Markets bei Hargreaves Lansdown. "Die Daten haben die Erleichterung darüber überschattet, dass es dem angeschlagenen Immobilienriesen Country Garden gelungen ist, wichtige Zinszahlungen für seine Schulden zu leisten, was die Sorgen über eine Ansteckung des Finanzsektors vorerst verringert. China scheint einen Schritt vorwärts, aber zwei Schritte zurück zu machen, da der Optimismus am einen Tag in Pessimismus am nächsten umschlägt", fügt Streeter hinzu.

Jahershochs bleiben bei Ölpreisen in Sichtweite

Die Ölpreise zeigen sich zwar mit leichten Abgaben, die Notierungen für Brent und WTI notieren aber weiter nur knapp unter den am Vortag markierten Jahreshochs. Die Entwicklung der Ölpreise dürfte erhebliche Auswirkungen auf die Verbraucherpreise im August haben, was eine neue Herausforderung für die Notenbanken darstellt, die ihre Bemühungen fortsetzen, das Inflationsniveau wieder in Einklang mit ihren angestrebten Zielen zu bringen, sagt Stephen Innes, geschäftsführender Partner bei SPI Asset Management.

Der Euro gibt nach der Stabilisierung am Vortag gegenüber dem Dollar wieder nach. Er fällt auf den niedrigsten Stand seit drei Monaten. Der Dollar-Index steigt im Gegenzug um 0,5 Prozent. Teilnehmer sprechen von allgemeiner Risikoscheu, die dem Dollar als vermeintlich sicherem Hafen Zulauf bescherten.

Hintergrund sei unter anderem der kräftige Rückgang des chinesischen Caixin-Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor im August auf den niedrigsten Stand seit acht Monaten. Derweil dürften sich die Anleger vor der Entscheidung der Europäischen Zentralbank in der kommenden Woche weitgehend zurückhalten, so die Analysten der Unicredit. Mit einer Zinserhöhung wird am Markt mehrheitlich nicht gerechnet. Laut Refinitiv-Daten liegt die Wahrscheinlichkeit für unveränderte Zinsen bei fast 72 Prozent.

Am Anleihemarkt setzen die Renditen ihren jüngsten Anstieg fort. Die Rendite zehnjähriger Papiere gewinnt 4,9 Basispunkte auf 4,23 Prozent. Laut Goldman Sachs ist die Wahrscheinlichkeit, dass die USA in den nächsten 12 Monaten in eine Rezession geraten, auf nur noch 15 Prozent gesunken. Im Juli hatte die Wahrscheinlichkeit noch bei 20 Prozent gelegen, im Hoch hatte diese im März 35 Prozent betragen.

Fed-Reden könnten Impulse liefern

Die Agenda der US-Konjunkturdaten ist übersichtlich. Eine halbe Stunde nach der Eröffnung wird lediglich der Auftragseingang Industrie für Juli bekannt gegeben. Unternehmensnachrichten sind ebenfalls Mangelware.

Für Bewegung könnten die im Wochenverlauf anstehenden Reden diverser Fed-Mitglieder sorgen. Die Meinungen, ob im September eine weitere Zinserhöhung ist, gehen weiter auseinander. Die jüngsten US-Konjunkturdaten lieferten Argumente für und gegen einen solchen Schritt. Der Arbeitsmarktbericht für August in der vergangenen Woche hatte die Hoffnungen auf ausbleibende Zinserhöhungen im September und November gestützt. Im Juli hatte die Fed ihren Leitzins um 25 Basispunkte auf eine Spanne von 5,25 bis 5,5 Prozent angehoben. Für dieses Jahr haben die Notenbankvertreter eine weitere Zinserhöhung in Aussicht gestellt.

===

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,94 +7,1 4,87 51,7

5 Jahre 4,37 +6,7 4,30 36,6

7 Jahre 4,32 +5,8 4,26 35,2

10 Jahre 4,23 +4,9 4,18 35,3

30 Jahre 4,34 +4,8 4,30 37,4

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:15 Uhr Mo, 17:15 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0719 -0,7% 1,0781 1,0787 +0,1%

EUR/JPY 158,13 +0,0% 158,33 157,98 +12,7%

EUR/CHF 0,9542 -0,1% 0,9545 0,9544 -3,6%

EUR/GBP 0,8545 -0,0% 0,8553 0,8548 -3,5%

USD/JPY 147,46 +0,7% 146,86 146,46 +12,5%

GBP/USD 1,2546 -0,7% 1,2605 1,2620 +3,7%

USD/CNH (Offshore) 7,3105 +0,5% 7,2960 7,2761 +5,5%

Bitcoin

BTC/USD 25.695,19 +0,1% 25.723,49 25.817,44 +54,8%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 85,43 85,55 -0,1% -0,12 +9,1%

Brent/ICE 88,38 89,00 -0,7% -0,62 +7,6%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 34,15 33,57 +1,7% +0,57 -58,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.928,72 1.938,64 -0,5% -9,92 +5,8%

Silber (Spot) 23,64 23,98 -1,4% -0,34 -1,4%

Platin (Spot) 941,38 957,35 -1,7% -15,98 -11,9%

Kupfer-Future 3,80 3,81 -0,7% -0,03 -0,5%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

