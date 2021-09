MÄRKTE USA/Wall Street mit Konjunktursorgen kaum verändert erwartet

NEW YORK (Dow Jones)--An den US-Börsen zeichnet sich zur Wochenmitte eine kaum veränderte Eröffnung ab. Konjunktursorgen und Zinserhöhungsängste gewinnen wieder die Oberhand, wie es im Handel heißt. Die sich ausbreitende Delta-Variante des Coronavirus schüre Befürchtungen, dass die Erholung der Wirtschaft ausgebremst werden könnte.

Dazu verdichten sich die Hinweise, dass die US-Notenbank bald mit der Normalisierung ihrer Geldpolitik beginnt: Der Präsident der Federal Reserve of St. Louis, James Bullard, bekräftigte in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview mit der Financial Times, dass die Fed noch in diesem Jahr ihre Wirtschaftsstimuli allmählich zurückfahren werde. Zweifel am Stellenaufbau der US-Wirtschaft wischte er mit dem Hinweis auf den hohen Bedarf an Arbeitskräften beiseite. Es gebe mehr offene Stellen als Arbeitslose.

Die Anleger am Aktienmarkt wollen jedoch erst einmal Beweise sehen, dass die Wirtschaft tatsächlich gut läuft, wie Russ Mould, Investment Director bei AJ Bell, meint. Die Unternehmen hätten in diesem Jahr davon profitiert, dass nach der Corona-Krise Ausgaben nachgeholt worden seien. Nun richteten sich die Blicke jedoch auf die Ertragsentwicklung im kommenden Jahr. Unter den Investoren wüchsen Befürchtungen, dass die Annahmen hierfür zu optimistisch sein könnten. Dies könnte die Kurse drücken, sofern nicht überzeugende Daten zum Wirtschaftswachstum Zweifel ausräumten. Einen ersten Einblick in die Lage könnte der Wirtschaftsbericht Beige Book ermöglichen, den die Fed im späteren Verlauf des Mittwochs veröffentlichen wird.

Kadmon haussieren mit Übernahme durch Sanofi

Unternehmensnachrichten sind erneut rar. Unter den Nebenwerten springen Kadmon vorbörslich um über 73 Prozent, nachdem die französische Sanofi die Übernahme des Biopharma-Unternehmens angekündigt hat.

Die Aktie des Chemiekonzerns Lyondellbasell tendiert 1,7 Prozent fester. Das Unternehmen prüft strategische Optionen für sein Raffineriegeschäft, die auch den Verkauf der Sparte einschließen.

Pultegroup verlieren 5,2 Prozent. Das auf Eigenheime spezialisierte Bauunternehmen wird aufgrund von Lieferkettenproblemen und der Knappheit bei Baumaterialien im dritten Quartal weniger Häuser fertigstellen können als geplant. Die Platzierung eines größeren Aktienpakets drückt McAfee um 2,8 Prozent.

Aktien von Aluminiumproduzenten könnten erneut im Fokus stehen, nachdem die Aluminiumpreise auf Mehrjahreshochs gestiegen sind. Auslöser ist der Putsch in Guinea. Das Land gehört zu den größten Anbietern von Bauxit, das in der Aluminiumherstellung Verwendung findet. Ein weiterer Preistreiber sind Maßnahmen Chinas zur Eindämmung der Aluminiumproduktion wegen der damit verbundenen hohen Emissionen.

Anleiherenditen sinken - Dollar geht fester

Am Anleihemarkt kommen die am Vortag kräftig gestiegenen Renditen leicht zurück. Der Dollar profitiert jedoch erneut von den höheren Marktzinsen und zieht auf breiter Front an. Der Dollarindex rückt um 0,2 Prozent vor. Der Euro gibt hingegen auch wegen der bevorstehen EZB-Sitzung am Donnerstag etwas nach.

Die Ölpreise erholen sich etwas von ihren jüngsten Verlusten, was Beobachter mit der nur langsam wieder hochfahrenden Ölproduktion im Golf von Mexiko erklären. Nach Hurrikan Ida lägen noch immer 79 Prozent der Produktion still. Ansonsten warten die Akteure auf die Lagerbestandsdaten des Branchenverbands API am späten Mittwoch und offiziellen Vorratsdaten des US-Energieministeriums am Donnerstag.

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 0,21 -0,8 0,22 9,5

5 Jahre 0,81 -1,4 0,82 44,7

7 Jahre 1,12 -2,3 1,14 46,9

10 Jahre 1,35 -2,4 1,37 43,0

30 Jahre 1,96 -3,3 1,99 30,8

DEVISEN zuletzt +/- % Mi,8:07 Di, 17.25 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1825 -0,2% 1,1843 1,1839 -3,2%

EUR/JPY 130,27 -0,3% 130,67 130,51 +3,3%

EUR/CHF 1,0889 -0,0% 1,0890 1,0877 +0,7%

EUR/GBP 0,8586 -0,1% 0,8598 0,8593 -3,9%

USD/JPY 110,17 -0,1% 110,31 110,24 +6,7%

GBP/USD 1,3772 -0,1% 1,3779 1,3781 +0,8%

USD/CNH (Offshore) 6,4569 -0,1% 6,4600 6,4612 -0,7%

Bitcoin

BTC/USD 46.586,51 +0,2% 46.375,51 46.451,51 +60,4%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 69,21 68,35 +1,3% 0,86 +44,2%

Brent/ICE 72,36 71,69 +0,9% 0,67 +42,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.800,76 1.794,40 +0,4% +6,36 -5,1%

Silber (Spot) 24,36 24,33 +0,1% +0,03 -7,7%

Platin (Spot) 1.002,15 1.003,05 -0,1% -0,90 -6,4%

Kupfer-Future 4,24 4,28 -0,9% -0,04 +20,1%

