MÄRKTE USA/Wall Street mit leichten Aufschlägen

NEW YORK (Dow Jones)--Die Wall Street dürfte am Dienstag mit leichten Aufschlägen in den Handel starten. Der Future auf den S&P-500 legt vorbörslich um 0,3 Prozent zu. Marktteilnehmer verweisen auf ein wieder ruhigeres Umfeld an den Energie- und Anleihemärkten. Zudem dürften sich die Anleger mit Blick auf die im Wochenverlauf anstehenden Arbeitsmarktdaten eher zurückhalten, heißt es.

Zu Wochenbeginn hatten kräftig gestiegene Ölpreise Inflationssorgen geschürt und erneute Spekulationen über die weitere Zinspolitik der US-Notenbank ausgelöst. Dem standen jedoch schwächere Konjunkturdaten gegenüber.

"Wir sind in einem Wait-and-See-Modus bezüglich der Entwicklung der Wirtschaft", so Brian O'Reilly, Leiter der Marktstrategie bei Mediolanum International Funds. Die höheren Zinssätze forderten allmählich ihren Tribut von der Wirtschaft.

Am Dienstag werden kurz nach der Startglocke Daten zum Auftragseingang in der Industrie für Februar veröffentlicht. Ökonomen erwarten hier einen Rückgang um 0,6 Prozent gegenüber dem Vormonat. Zudem äußern sich einige US-Notenbanker. Erst nach Handelsschluss werden die wöchentlichen Rohöllagerbestandsdaten des privaten American Petroleum Institute (API) vorgelegt.

Dollar moderat leichter - Ölpreise steigen noch etwas

Am Devisenmarkt zeigt sich der Dollar etwas leichter. Der Dollar-Index gibt 0,1 Prozent nach. "Der Devisenmarkt sorgt sich zunehmend um die US-Konjunktur", so Commerzbank-Analystin You-Na Park-Heger. Nach den jüngsten Finanzmarktturbulenzen bleibe Unsicherheit über die Frage, inwieweit die Kreditvergabe in den USA negativ beeinflusst werden könnte, was eine Abkühlung der Konjunktur verstärke. Sollten sich die Anzeichen dafür verstärken, dürfte sich der Markt zunehmend in seiner Annahme bestätigt sehen, dass die US-Notenbank in der zweiten Jahreshälfte mit Zinssenkungen beginnen könnte, während die EZB weiter mit recht falkenhaften Aussagen auf sich aufmerksam mache.

Am US-Anleihemarkt steigen die Renditen nach den jüngsten Abgaben nun wieder etwas an. Die Rendite zehnjähriger Papiere erhöht sich um 4,6 Basispunkte auf 3,46 Prozent.

Die Ölpreise legen nach der Vortagesrally noch ein wenig zu. Die Preise für die Sorten WTI und Brent erhöhen sich um bis zu 0,8 Prozent. Das Ölkartell Opec und ihre Verbündeten hatte am Montag mitgeteilt, dass sie ab Mai mehr als eine Million Barrel pro Tag weniger fördern wollen.

Virgin Orbit und AMC knicken ein

Unter den Einzelwerten brechen Virgin Orbit vorbörslich um 22,2 Prozent ein. Nach dem gescheiterten Raketenstart im Januar ist Virgin Orbit insolvent. Das Raumfahrt- und Satellitenunternehmen des britischen Milliardärs Richard Branson beantragte eigenen Angaben zufolge bei einem US-Konkursgericht die Eröffnung des Insolvenzverfahrens nach Chapter 11.

Bei AMC Entertainment geben die A-Aktien um 25,2 Prozent nach. Der Kinobetreiber hatte einem Vergleich zugestimmt, der sich auf einen Rechtsstreit mit Aktionären über eine Aktienumwandlung bezog. Die Bedingungen des Vergleichs machten den Weg frei für den Vorschlag, AMC-Vorzüge in Stammaktien zu wandeln - zusammen mit einer Aktienzusammenlegung im Verhältnis 10:1 und der Möglichkeit, mehr Aktien zu verkaufen.

Histogen steigen um 5,0 Prozent. Die Gesellschaft hatte eine exklusive Lizenzvereinbarung über geistiges Eigentum mit der John Hopkins University vereinbart.

