MÄRKTE USA/Wall Street mit leichter Erholung

NEW YORK (Dow Jones)--Nach den deutlichen Verlusten auf ein Fünf-Wochen-Tief zum Ende der Vorwoche dürfte die Wall Street am Montag etwas erholt in den Handel starten. Der Future auf den S&P-500 legt vorbörslich um 0,5 Prozent zu.

Zuletzt hatten höher als erwartet ausgefallene Teuerungsdaten die Sorgen vor einem weiter rigiden Zinskurs der US-Notenbank wieder geschürt. Belastend kam hinzu, dass sich Mitglieder der Fed für weitere Zinserhöhungen zur Bekämpfung der hohen Inflation ausgesprochen hatten.

"Die US-Wirtschaft erweist sich als wesentlich robuster, als viele Marktteilnehmer noch vor wenigen Monaten erwartet hatten", sagt Stephen Innes, geschäftsführender Partner bei SPI Asset Management. Die Kombination aus höherer Inflation, besserer Wachstumsstimmung und falkenhafterer Politik habe die meisten Anleger dazu veranlasst, sich in die Bunker zu flüchten, während andere die relative Sicherheit des immer noch hoch bewerteten US-Dollars suchten, so Innes.

Konjunkturseitig ist der Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter im Januar deutlicher gesunken als erwartet.

Zudem richten sich die Blicke auf die weiter einlaufenden Geschäftszahlen von Unternehmen. Nach Handelsschluss werden Zahlen von HP Inc und Zoom Video Communications erwartet.

Pfizer geben nach - Seagen mit Kurssprung

Unter den Einzelwerten geben Pfizer vorbörslich 1,1 Prozent nach. Der Pharmakonzern spricht mit dem Biotechunternehmen Seagen Inc über eine mögliche Übernahme. Die Gespräche seien noch in einem frühen Stadium und ein Abschluss sei nicht garantiert, sagen informierte Personen. Zu den möglichen Hürden für einen Deal gehört eine zu erwartende strenge kartellrechtliche Prüfung. Die Seagen-Aktie macht einen Sprung um 13,4 Prozent nach oben.

Tegna geben 22,6 Prozent nach. Hier belastet, dass der vorgeschlagene Verkauf des TV- und Radiosenders an den Hedgefonds Standard General L.P. von der Federal Communications Commission weiter untersucht wird im Hinblick auf mögliche negative Preisfolgen für die Konsumenten und drohende Stellenverluste.

Lucira Health schießen um 282 Prozent nach oben auf 0,54 Dollar, nachdem die US-Arzneimittelaufsicht FDA einem kombinierten Covid-19- und Grippe-Diagnosetest des Unternehmens eine Notfallzulassung erteilt hat.

Dollar etwas leichter - Anleihen wenig verändert

Am Devisenmarkt gibt der Dollar moderat nach. Der Dollar-Index verliert 0,1 Prozent. Zum US-Dollar zieht das britische Pfund um 0,5 Prozent auf 1,2008 an. Im Handel verweist man auf die Perspektive, dass sich die EU und Großbritannien im Dauerstreit um Nordirland nun doch einigen könnten. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen wird im Tagesverlauf den britischen Premierminister Rishi Sunak treffen.

Der Ölpreise notieren etwas leichter. Der Preise für die Sorten Brent und WTI geben um bis zu 0,4 Prozent nach. Russland liefert nach Angaben des polnischen Konzerns PKN Orlen kein Öl mehr über die Druschba-Pipeline nach Polen. Die Lieferung von Öl im Rahmen des letzten gültigen Vertrags, der etwa zehn Prozent des Bedarfs von Orlen deckte, sei von russischer Seite gestoppt worden, teilte das Unternehmen am Samstag mit. Orlen versicherte jedoch, dass dies keine Auswirkungen auf die Versorgung polnischer Kunden habe und dass "alle Lieferungen über den Seeweg sichergestellt werden können".

Am Anleihemarkt geben die Renditen nach dem kräftigen Anstieg am Freitag etwas nach. Die Rendite 10-jähriger Papiere verliert 2 Basispunkte auf 3,93 Prozent.

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,78 -1,6 4,80 36,2

5 Jahre 4,18 -3,3 4,21 17,8

7 Jahre 4,08 -3,5 4,12 11,2

10 Jahre 3,93 -2,0 3,95 5,1

30 Jahre 3,94 +1,0 3,93 -3,1

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:13 Uhr Fr, 17:19 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0569 +0,2% 1,0542 1,0545 -1,3%

EUR/JPY 143,82 -0,0% 143,68 143,73 +2,5%

EUR/CHF 0,9929 +0,1% 0,9927 0,9910 +0,3%

EUR/GBP 0,8804 -0,3% 0,8830 0,8827 -0,5%

USD/JPY 136,06 -0,2% 136,30 136,31 +3,8%

GBP/USD 1,2008 +0,5% 1,1938 1,1946 -0,7%

USD/CNH (Offshore) 6,9689 -0,2% 6,9835 6,9785 +0,6%

Bitcoin

BTC/USD 23.706,30 +1,0% 23.426,35 23.105,29 +42,8%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 76,20 76,32 -0,2% -0,12 -5,4%

Brent/ICE 82,81 83,16 -0,4% -0,35 -3,4%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 49,20 51,01 -3,6% -1,81 -31,8%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.813,40 1.811,08 +0,1% +2,32 -0,6%

Silber (Spot) 20,73 20,76 -0,2% -0,04 -13,5%

Platin (Spot) 950,35 912,45 +4,2% +37,90 -11,0%

Kupfer-Future 3,98 3,95 +0,7% +0,03 +4,4%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

