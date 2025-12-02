MÄRKTE USA/Wall Street mit leichter Erholung

DOW JONES--Nach den Vortagesabschlägen erholt sich die Wall Street am Dienstag leicht. Auch wenn der Start in den Dezember im Minus begonnen habe, sei der Schlussmonat historisch betrachtet eigentlich ein freundlicher für Aktien, heißt es im Handel. Gestiegene Marktzinsen - ausgelöst durch Signale über Zinserhöhungen in Japan - hatten auch in den USA die Stimmung am Aktienmarkt belastet. Nun steigen die Rentenrenditen in den USA zwar noch immer, aber im Zehnjahresbereich mit 1 Basispunkt auf knapp 4,11 Prozent nicht mehr so deutlich wie zu Wochenbeginn. Der Glaube an eine Leitzinssenkung am 10. Dezember in den USA stützt zudem die Börse und hält die Anleiherenditen im Zaum.

Im frühen Geschäft stagniert der Dow-Jones-Index bei 47.307 Punkten, S&P-500 und Nasdaq-Composite gewinnen aber 0,4 bzw. 0,7 Prozent. "Die Märkte haben gestern einen holprigen Start in den Dezember hingelegt, wobei sowohl Anleihen als auch Aktien an Wert verloren haben - begleitet von einem starken Einbruch bei Bitcoin", erläutert Marktstratege Jim Reid von der Deutschen Bank. Einen gewissen Einfluss auf den Tageshandel könnte die Geopolitik haben. Sollte der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine enden, könnten die Erdölpreise nachgeben und damit auch die Inflationsentwicklung dämpfen. "Wir werden einen Fokus auf die Geopolitik sehen, da Trumps Gesandter Witkoff sich darauf vorbereitet, den russischen Präsidenten Putin in Moskau zu treffen, um US-Vorschläge zur Beendigung des Krieges in der Ukraine zu diskutieren", ergänzt Reid. Steve Witkoff verhandelt in Moskau über ein mögliches Kriegsende.

Steigende Marktzinsen belasten das zinslos gehaltene Gold, die Feinunze verbilligt sich um 0,1 Prozent und erholt sich damit deutlich von den Tagestiefs. Beim Dollar tut sich aktuell wenig. Am Rohölmarkt fallen die Preise leicht mit der Hoffnung auf ein Kriegsende in der Ukraine. Schlagzeilen aus Moskau zum Ergebnis der Verhandlungen könnten die Preise stark bewegen, heißt es.

Unter den Einzelaktien verlieren Apple 0,1 Prozent. Der Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) hat entschieden, dass Apple in den Niederlanden wegen der Bedingungen ihres App Stores kartellrechtlich verklagt werden kann. Zudem erhält der Technologieriese einen neuen KI-Chef. Amar Subramanya wurde zum neuen Vice President für KI ernannt, er war zuletzt in ähnlicher Funktion bei Microsoft tätig. Apples Senior Vice President für Machine Learning und KI-Strategie, John Giannandrea, tritt unterdessen zurück.

MongoDB haussieren dagegen um 24,5 Prozent, das Unternehmen für Dokumentendatenbanken hatte seinen Ausblick angehoben. Credo Technology schießen mit 21,2 Prozent ebenfalls deutlich nach oben, der Spezialist für Konnektivität von Datenzentren schnitt im zweiten Geschäftsquartal besser als gedacht ab - das Unternehmen profitierte vom KI-Boom.

Nach einem Bericht über einen Fahrt aufnehmenden Bieterkampf steigen Warner Bros. Discovery um weitere 1,5 Prozent. Netflix hat ihr Gebot verbessert, Paramount Skydance und Comcast haben ebenfalls neue Offerten vorgelegt, wie das Wall Street Journal berichtet.

Synopsys ziehen um weitere 1,4 Prozent an, nachdem sich Nvidia am Unternehmen beteiligt hatte. Der Kurs des Software-Anbieters hatte bereits am Vortag von den Schlagzeilen profitiert.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 47.306,76 +0,0% 17,43 +12,2%

S&P-500 6.837,80 +0,4% 25,17 +15,8%

NASDAQ Comp 23.443,52 +0,7% 167,59 +21,0%

NASDAQ 100 25.516,18 +0,7% 173,33 +20,6%

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mo, 17:04 % YTD

EUR/USD 1,1617 +0,1% 1,1609 1,1634 +12,1%

EUR/JPY 181,26 +0,4% 180,46 180,51 +10,8%

EUR/CHF 0,9345 +0,1% 0,9337 0,9331 -0,7%

EUR/GBP 0,8794 +0,1% 0,8787 0,8779 +6,2%

USD/JPY 156,04 +0,4% 155,45 155,16 -0,7%

GBP/USD 1,3210 -0,0% 1,3211 1,3252 +5,6%

USD/CNY 7,0678 -0,0% 7,0691 7,0686 -1,9%

USD/CNH 7,0673 -0,1% 7,0721 7,0696 -3,6%

AUS/USD 0,6563 +0,3% 0,6541 0,6557 +5,8%

Bitcoin/USD 88.836,75 +2,6% 86.603,20 84.553,05 -8,7%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 58,93 59,32 -0,7% -0,39 -17,4%

Brent/ICE 62,77 63,17 -0,6% -0,40 -15,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.227,55 4.232,20 -0,1% -4,66 +61,3%

Silber 58,27 57,98 +0,5% 0,29 +100,8%

Platin 1.411,26 1.430,49 -1,3% -19,23 +64,0%

Kupfer 5,17 5,22 -0,9% -0,04 +25,9%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

