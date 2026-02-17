DAX23.969 +2,4%Est505.837 +2,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2800 +1,7%Nas22.868 +0,8%Bitcoin60.679 +2,9%Euro1,1643 +0,1%Öl86,01 -4,2%Gold5.233 +1,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Lufthansa 823212 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 TUI TUAG50 ExxonMobil 852549 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Amazon 906866 Microsoft 870747 Shell (ex Royal Dutch Shell) A3C99G
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Ölpreise sinken: DAX beendet Handel weit im Plus -- Trump: Iran-Krieg "so gut wie beendet" -- VW, BioNTech, NIO, AT&T, Lumentum, Amazon, Rheinmetall, Bitcoin & Co. im Fokus
Top News
Ausblick: Porsche zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel Ausblick: Porsche zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
VW-Aktie dennoch höher: Gewinneinbruch 2025 - Jobs fallen weg - Rheinmetall möglicher Interessent für Osnabrück VW-Aktie dennoch höher: Gewinneinbruch 2025 - Jobs fallen weg - Rheinmetall möglicher Interessent für Osnabrück
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

MÄRKTE USA/Wall Street mit Ölpreisabsturz mit Aufschlägen

10.03.26 17:09 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
BioNTech (ADRs)
70,95 EUR -17,90 EUR -20,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Hewlett Packard Enterprise Co.
19,00 EUR -0,76 EUR -3,84%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Kohl's Corp.
13,83 EUR 1,17 EUR 9,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Oracle Corp.
130,02 EUR -0,60 EUR -0,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Vertex Pharmaceuticals Inc.
433,15 EUR 42,60 EUR 10,91%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Mit dem Absturz der Ölpreise rückt die Wall Street am Dienstag deutlicher ins Plus vor. Zwar hält sich weiter Skepsis über ein baldiges Ende des Iran-Krieges, wie es US-Präsident Donald Trump am Vortag in Aussicht gestellt hat. Dies gilt umso mehr, weil US-Kriegsminister Pete Hegseth andere Signale aussendet und Israel am Kriegsziel eines Regimewechsels im Iran festhält. Doch entscheidend ist die Reaktion am Erdölmarkt, wo die Preise um einen zweistelligen Prozentwert auf deutlich unter 90 US-Dollar pro Fass abstürzen - nach in der Spitze von fast 120 Dollar am Montagmorgen für die Sorte Brent.

Wer­bung

Neben der vagen Hoffnung auf ein baldiges Kriegsende wird der Ölpreis auch von einer erhöhten Kapazitätsauslastung der Ost-West-Pipeline durch Saudi-Arabien gedrückt. Denn mittels dieser Pumpleitung entfallen Schiffspassagen durch die Seestraße von Hormus, die angesichts iranischer Drohungen als extrem gefährlich gilt. "Der wahre Test für die Ölpreise wird sein, wann und ob Tanker die Straße von Hormus wieder sicher durchqueren", warnt Analyst Dennis Kissler von BOK Financial. Am Aktienmarkt überwiegt aktuell aber die Hoffnung auf eine militärische Beruhigung: Gegen Mittag US-Ostküstenzeit steigt der Dow-Jones-Index um 0,5 Prozent auf 47.975 Punkte, S&P-500 und Nasdaq-Composite legen um 0,4 bzw. 0,6 Prozent zu.

Die Notierungen am Anleihemarkt legen leicht zu. Für die Rendite zehnjährigen US-Staatsanleihen geht es um 3 Basispunkte auf 4,11 Prozent nach unten. Der sinkende Ölpreis lindert Inflationssorgen und eröffnet womöglich Spielraum für Zinssenkungen, so die Überlegung im Handel. Der Dollar baut seine Vortagesverluste weiter aus - der Dollar-Index verliert 0,6 Prozent. Der Greenback hatte zuletzt von seinem Status als "sicherer Hafen" profitiert. Wäre der Dollar ein unangefochten sicherer Hafen, wäre er deutlich stärker gestiegen, ziehen die TD-Analysten die Rolle des Greenbacks in Zweifel. Der Goldpreis steigt gestützt vom nachgebenden Dollar. Die Feinunze gewinnt 1,8 Prozent.

Unter den Einzelaktien stehen die Geschäftszahlen für das dritte Quartal von Oracle nach der Schlussglocke im Fokus. Die Aktie ist seit ihrem Höchststand im September angesichts der Sorgen über den Boom bei Künstlicher Intelligenz (KI) stark gefallen - nun büßt der Kurs weitere 0,6 Prozent ein. Hewlett Packard Enterprise geben nach Geschäftsausweis zur ersten Periode um 0,3 Prozent nach. Zwar hat der Konzern einen Einnahmesprung im Netzwerkgeschäft verbucht, die Entwicklung in den wichtigen Bereichen Cloud und KI verlangsamte sich aber.

Wer­bung

Die Aktie der deutschen Biontech sackt um knapp 20 Prozent ab. Das Unternehmen ist im vierten Quartal in die roten Zahlen gerutscht. Auch der Ausblick habe nicht überzeugt, heißt es. Schwerer belastet aber, dass die Gründer ihren Rückzug aus dem Biotechnologie-Unternehmen angekündigt haben, wie es heißt.

Kohl's drehen 3,6 Prozent ins Plus - der Kaufhauskonzern wartet mit besser als gedacht ausgefallenen Quartalszahlen auf. Die saisonalen Frühjahrsfaktoren hätten stark begonnen, so der Einzelhändler. Vertex springen nach positiven Studienergebnissen des Pharmakonzerns um 9,5 Prozent nach oben.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

DJIA 47.974,73 +0,5 +233,93 47.740,80

S&P-500 6.821,19 +0,4 +25,20 6.795,99

Wer­bung

NASDAQ Comp 22.824,24 +0,6 +128,30 22.695,95

NASDAQ 100 25.098,23 +0,5 +130,98 24.967,25

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 3,54 -0,05 3,58 3,53

5 Jahre 3,69 -0,05 3,72 3,67

10 Jahre 4,11 -0,03 4,14 4,09

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Fr, 18:30

EUR/USD 1,1644 +0,1 0,0008 1,1636 1,1595

EUR/JPY 183,52 +0,1 0,0900 183,43 182,9200

EUR/CHF 0,903 -0,1 -0,0013 0,9043 0,9014

EUR/GBP 0,8653 -0,0 -0,0003 0,8656 0,8660

USD/JPY 157,58 -0,0 -0,0600 157,64 157,7300

GBP/USD 1,3454 +0,1 0,0019 1,3435 1,3388

USD/CNY 6,8766 -0,4 -0,0300 6,9066 6,8965

USD/CNH 6,8692 -0,2 -0,0158 6,8850 6,9004

AUS/USD 0,7146 +1,0 0,0073 0,7073 0,7014

Bitcoin/USD 71.342,93 +3,4 2.342,46 69.000,47 68.244,64

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 84,86 -10,5 -9,91 94,77

Brent/ICE 88,52 -10,6 -10,44 98,96

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 5.228,19 +1,8 91,28 5.136,91

Silber 89,46 +2,8 2,45 87,01

Platin 2.218,17 +1,7 36,03 2.182,14

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/ros

(END) Dow Jones Newswires

March 10, 2026 12:10 ET (16:10 GMT)

In eigener Sache

Übrigens: BioNTech (ADRs) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf BioNTech (ADRs)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BioNTech (ADRs)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu BioNTech (ADRs)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu BioNTech (ADRs)

DatumRatingAnalyst
14:31BioNTech (ADRs) BuyDeutsche Bank AG
23.01.2026BioNTech (ADRs) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.12.2025BioNTech (ADRs) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.12.2025BioNTech (ADRs) BuyJefferies & Company Inc.
25.11.2025BioNTech (ADRs) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
14:31BioNTech (ADRs) BuyDeutsche Bank AG
23.01.2026BioNTech (ADRs) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.12.2025BioNTech (ADRs) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.12.2025BioNTech (ADRs) BuyJefferies & Company Inc.
25.11.2025BioNTech (ADRs) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
07.11.2025BioNTech (ADRs) NeutralUBS AG
22.08.2025BioNTech (ADRs) NeutralUBS AG
05.08.2025BioNTech (ADRs) NeutralUBS AG
07.05.2025BioNTech (ADRs) NeutralUBS AG
11.03.2025BioNTech (ADRs) NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
09.09.2024BioNTech (ADRs) UnderweightJP Morgan Chase & Co.
16.08.2024BioNTech (ADRs) UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BioNTech (ADRs) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen