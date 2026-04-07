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MÄRKTE USA/Wall Street mit Rally nach Waffenstillstand im Iran-Krieg

08.04.26 15:44 Uhr
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DOW JONES--Die Einigung auf eine zweiwöchige Waffenruhe im Iran-Krieg sorgt an der Wall Street am Mittwoch für eine Erleichterungsrally. Der Dow-Jones-Index gewinnt kurz nach dem Start 2,9 Prozent auf 47.948 Punkte. Für den S&P-500 geht es um 2,5 Prozent nach oben und der Nasdaq-Composite verbessert sich um 3,3 Prozent. Gleichzeitig sorgt die zwischen den USA und dem Iran vereinbarte Wiedereröffnung der Straße von Hormus für einen Einbruch der Ölpreise. Ein Barrel der Sorte Brent reduziert sich um 16,6 Prozent auf 91,14 Dollar, für WTI geht es um 17,3 Prozent nach unten auf 93,45 Dollar.

US-Präsident Donald Trump hat zugestimmt, die Angriffe auf den Iran für zwei Wochen auszusetzen, unter der Bedingung der "sofortigen" Wiedereröffnung der Straße von Hormus. Über diese wird rund ein Fünftel des weltweiten Öls und Gases transportiert. Er verwies außerdem auf Fortschritte bei einem 10-Punkte-Vorschlag aus Teheran. Verhandlungen über ein dauerhaftes Abkommen sollen am Freitag in Pakistan beginnen.

"Es gibt genügend Anzeichen dafür, dass der Wille zu einer Einigung vorhanden ist, und dieser Optimismus trägt dazu bei, diese Börsenkorrektur zu beenden", sagt Robert Edwards, Chief Investment Officer bei Edwards Asset Management. "Auch wenn noch Unsicherheit darüber besteht, wie dauerhaft dieser Waffenstillstand ist, können die Aktienkurse weiter steigen, auch wenn noch nicht alle Details geklärt sind", fügt er hinzu.

Die Aktienmärkte könnten kurzfristig die Erholungsrally ausweiten, meint Mathieu Racheter, Leiter des Aktienstrategie-Researchs bei Julius Bär. Die Ankündigung eines Waffenstillstands habe einen starken Rückgang der Ölpreise und eine Erholung an den Börsen ausgelöst. Laut Racheter beseitigt dies vorerst das Worst-Case-Szenario eines länger andauernden Energieschocks, der sich auf Inflation und Wachstum auswirkt. Allerdings bleibe die Absehbarkeit weiterhin begrenzt und die Dauerhaftigkeit des Waffenstillstands sei entscheidend, fügt er hinzu.

Der Goldpreis steigt mit den Entwicklungen um den Iran-Krieg auf den höchsten Stand seit rund drei Wochen. Für die Feinunze geht es 1,7 Prozent auf 4.782 Dollar nach oben. Die Sorgen vor einer durch steigende Energiepreise angeheizten Inflation würden abnehmen, heißt es. Damit schwinden auch Zinserhöhungsspekulationen. Dagegen steht der Dollar unter Abgabedruck, der Dollar-Index fällt um 1,1 Prozent. Mit der Entspannung im Nahen Osten reduziere sich die Nachfrage nach dem "sicheren Hafen" Dollar, heißt es.

Die Renditen von US-Staatsanleihen geben ebenfalls kräftig nach. Die Rendite zehnjähriger Papiere reduziert sich um 9 Basispunkte auf 4,25 Prozent. Die stark fallenden Ölpreise milderten die Inflationssorgen, so Bas Kooijman von DHF Capital.

Bei den Einzelwerten gehören die Aktien von Fluggesellschaften zu den Hauptgewinnern. Die Papiere von United Airlines Holding, American Airlines und Delta Air Lines gewinnen bis zu 14 Prozent. Auch Kreuzfahrtaktien profitieren von der Aussicht auf ein mögliches dauerhaftes Kriegsende im Nahen Osten. Norwegian Cruise Line und Carnival klettern um bis zu 10,9 Prozent. Dagegen stehen die Ölwerte mit den stark fallenden Preisen am Ölmarkt unter Abgabedruck. Hier geht es für Occidental Petroleum, Exxon und Chevron um bis zu 9,5 Prozent abwärts.

Die Aktien von Chip-Herstellern sind ebenfalls gesucht. Mit der getroffenen Vereinbarung zwischen den USA und dem Iran reduziert sich die Gefahr von Unterbrechungen der Chip-Lieferkette, heißt es. Für die Aktien von Nvidia geht es um 3,4 Prozent aufwärts, Micron Technology und Sandisk gewinnen 9,2 bzw. 13,1 Prozent.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

DJIA 47.948,34 +2,9 +1363,88 46.584,46

S&P-500 6.781,03 +2,5 +164,18 6.616,85

NASDAQ Comp 22.736,54 +3,3 +718,69 22.017,85

NASDAQ 100 24.977,17 +3,2 +774,80 24.202,37

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 3,74 -0,09 3,75 3,71

5 Jahre 3,88 -0,10 3,89 3,85

10 Jahre 4,25 -0,09 4,27 4,23

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Di, 17:07 Uhr

EUR/USD 1,1699 +0,9 0,0105 1,1594 1,1569

EUR/JPY 185,04 +0,0 0,0200 185,02 185,0900

EUR/CHF 0,9224 -0,3 -0,0024 0,9248 0,9261

EUR/GBP 0,8691 -0,3 -0,0027 0,8718 0,8735

USD/JPY 158,15 -0,9 -1,4600 159,61 159,9700

GBP/USD 1,3457 +1,3 0,0167 1,329 1,3241

USD/CNY 6,8287 -0,4 -0,0280 6,8567 6,8567

USD/CNH 6,8254 -0,4 -0,0292 6,8546 6,8654

AUS/USD 0,7057 +1,2 0,0082 0,6975 0,6929

Bitcoin/USD 72.142,63 +4,1 2.841,38 69.301,25 67.758,58

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 93,45 -17,3 -19,50 112,95

Brent/ICE 91,14 -16,6 -18,13 109,27

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.782,27 +1,7 79,77 4.702,50

Silber 76,87 +5,4 3,94 72,93

Platin 2.069,80 +5,7 112,25 1.957,55

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/flf

(END) Dow Jones Newswires

April 08, 2026 09:44 ET (13:44 GMT)

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