MÄRKTE USA/Wall Street mit weiteren Gewinnen erwartet

NEW YORK (Dow Jones)--Die Wall Street dürfte ihre Aufwärtstendenz auch am Dienstag fortsetzen. Die Hoffnungen auf einen bald verfügbaren Coronavirus-Impfstoff und eine deutliche wirtschaftliche Erholung im Jahr 2021 treiben die Kurse weiter an. Zudem macht US-Präsident Donald Trump den Weg für die Übergabe der Amtsgeschäfte an Wahlsieger Joe Biden frei - womit ein Unsicherheitsfaktor verschwindet.

Die US-Behörde General Services Administration (GSA) solle "tun, was getan werden muss", um Bidens Übergangsteam zu unterstützen, schrieb Trump im Kurzbotschaftendienst Twitter. Gleichwohl gesteht Trump seine Niederlage weiter nicht ein. Auch das Biden die ehemalige US-Notenbankchefin Janet Yellen zur neuen Finanzministerin machen will kommt bei den Investoren gut an und hatte der Wall Street bereits im späten Handel am Vortag zusätzlichen Schub verliehen.

Eine der ersten Entscheidungen von Yellen könnte die Verlängerung einer Reihe von Maßnahmen sein, die die US-Notenbank und das Finanzministerium im Frühjahr beschlossen hatten. In der vergangenen Woche hatte Finanzminister Steven Mnuchin es abgelehnt, mehrere gemeinsam mit der Fed eingerichtete Notfallkreditprogramme zu verlängern, die am 31. Dezember auslaufen sollen. "Sie hat deutlich gezeigt, dass sie bereit ist, die Abwärtsrisiken für die Wirtschaft zu minimieren", sagt Eric Barthalon, Global Head of Capital Markets Research bei der Allianz. "Dies sind gute Nachrichten aus Sicht der Märkte.

Der Future auf den S&P-500 gewinnt aktuell 0,8 Prozent. Für Bewegung könnte auch der anstehende Index des Verbrauchervertrauens für den November sorgen, der eine halbe Stunde nach der Startglocke veröffentlicht wird. Hier wird mit einem leichten Rückgang gerechnet.

Ölpreise weiter hoch - Dollar gibt Gewinne wieder ab

Für die Ölpreise geht es erneut aufwärts. Weiterhin stützen die Hoffnungen auf einen bald schon verfügbaren Impfstoff. Für einen Impuls könnten die wöchentlichen Öllagerdaten des privaten American Petroleum Institute (API) sorgen, die allerdings erst nach US-Handelsschluss bekannt gegeben werden. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI steigt um 1,3 Prozent auf 43,62 Dollar, Brent gewinnt 1,1 Prozent auf 46,55 Dollar.

Der Dollar hat seine Vortagesgewinne wieder abgegeben. Der Dollar-Index verliert 0,2 Prozent. Der Euro kletterte im Gegenzug wieder bis an die Marke von 1,19 Dollar und notiert aktuell bei 1,1870 Dollar. Etwas Rückenwind erhält dieser vom deutschen Ifo-Index. Er zeigt für November, dass sich die Beurteilung der aktuellen Geschäftslage auf einem überraschend hohen Niveau gehalten hat. Er sank zwar von 92,5 auf 90,7, fiel damit aber einen Tick besser als erwartet aus. Weiterhin bewege sich die Gemeinschaftswährung aber in einer Spanne zwischen 1,18 und 1,19 Dollar, ergänzt ein Teilnehmer.

Der Goldpreis steht dagegen weiter unter Druck und fällt auf das niedrigste Niveau seit vier Monaten. "Ein dritter Impfstoffkandidat auf dem Markt führt zu wesentlichen Neubewertungen des Wachstumskurses der Weltwirtschaft", sagt Jeffrey Halley, Marktanalyst bei Oanda. Mit dem nun sich abzeichnenden Übergang zu einer Biden-Präsidentschaft, falle zudem ein großer Unsicherheitsfaktor weg. Die Feinunze reduziert sich um 1,7 Prozent auf 1.807 Dollar.

Auch die US-Anleihen werden mit der positiven Gesamtstimmung der Investoren gemieden. Für die Rendite zehnjähriger Papiere geht es um 2,0 Basispunkte auf 0,87 Prozent nach oben.

Nutanix nach Zahlen hoch - Urban Outfitters trotz guter Zahlen runter

Für die Nutanix-Aktie geht es vorbörslich um 11,4 Prozent nach oben. Der Hersteller von Cloud-Software hatte im ersten Geschäftsquartal einen niedrigeren Verlust als von den Analysten erwartet verbucht.

Die Titel von Urban Outfitters verlieren dagegen 2,1 Prozent, obwohl die Quartalsergebnisse des Einzelhändlers gut ausfielen. Dies dürfte an Gewinnmitnahmen liegen, da die Aktie zuletzt deutlich gestiegen ist. Die Blicke dürfte sich zudem auf das von der neuen Corona-Welle beeinträchtigte Weihnachtsgeschäft richten.

===

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 0,15 -0,8 0,16 -105,0

5 Jahre 0,40 1,8 0,38 -152,7

7 Jahre 0,64 2,0 0,62 -160,5

10 Jahre 0,87 2,0 0,85 -157,2

30 Jahre 1,58 3,1 1,55 -148,4

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:18 Uhr Do, 17:22 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1870 +0,26% 1,1852 1,1841 +5,8%

EUR/JPY 124,09 +0,30% 123,79 122,99 +1,8%

EUR/CHF 1,0827 +0,22% 1,0805 1,0798 -0,3%

EUR/GBP 0,8902 +0,17% 0,8884 0,8952 +5,2%

USD/JPY 104,55 +0,05% 104,45 103,88 -3,9%

GBP/USD 1,3334 +0,09% 1,3341 1,3225 +0,6%

USD/CNH (Offshore) 6,5842 +0,03% 6,5790 6,5764 -5,5%

Bitcoin

BTC/USD 19.260,50 +4,50% 18.427,50 17.993,51 +167,1%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 43,62 43,06 +1,3% 0,56 -22,2%

Brent/ICE 46,55 46,06 +1,1% 0,49 -24,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.807,33 1.838,30 -1,7% -30,98 +19,1%

Silber (Spot) 23,06 23,63 -2,4% -0,57 +29,2%

Platin (Spot) 928,35 930,00 -0,2% -1,65 -3,8%

Kupfer-Future 3,30 3,26 +1,2% +0,04 +16,7%

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/err

(END) Dow Jones Newswires

November 24, 2020 08:52 ET (13:52 GMT)