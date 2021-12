MÄRKTE USA/Wall Street nach dreitägiger Aufwärtsphase im Minus

NEW YORK (Dow Jones)--Die "Omikron"-Rally ist an der Wall Street bereits erkennbar am Vortag ausgelaufen, am Donnerstag zeigen sich die Indizes nun mit Abgaben. Anleger tun sich aktuell schwer, die Schlagzeilen rund um die Omikron-Variante des Coronavirus einzuordnen. Es gebe positive Nachrichten, aber eben auch eher negative zur Wirkung der Impfstoffe im Hinblick auf Omikron, heißt es. In einer japanischen Studie heißt es, die neue Omikron-Variante sei viermal so übertragbar wie die Delta-Mutation. Zudem stiegen die Sorgen mit Blick auf die chinesische Konjunktur. Nachdem das Wachstumsziel bereits gesenkt worden sei, verunsichere nun die Senkung der Bonitätsnote von Fitch für den wankenden Immobilienriesen China Evergrande auf "Restricted Default", heißt es im Handel. Das Unternehmen hatte fällige Zinszahlungen nicht geleistet.

Der Dow-Jones-Index verliert gegen Mittag US-Ostküstenzeit 0,1 Prozent auf 35.720 Punkte, S&P-500 und Nasdaq-Composite fallen um 0,3 bzw. 0,7 Prozent. "Die meisten Indizes stabilisieren sich jetzt und festigen die jüngsten Gewinne, die verzeichnet wurden, nachdem die Anleger begonnen hatten, die Sorgen über die Omikron-Variante herunterzuspielen. Das Handelsumfeld dürfte jedoch sehr volatil bleiben, da die Unsicherheit über die Geldpolitik in den USA anhält (...)", sagt Analyst Pierre Veyret von ActivTrades.

Mit Blick auf die US-Verbraucherpreise am Freitag falle die Kauflaune deutlich gedämpft aus, denn eine Beschleunigung des geldpolitischen Straffungskurses dürfte die Aktienmärkte belasten. Angesichts der Verschiebung des US-Notenbankfokus weg vom Arbeitsmarkt und hin zu den Inflationsgefahren gewönnen die Preisdaten aus Marktsicht an Bedeutung, so Händler. Daher spielen die wöchentlichen Arbeitsmarktdaten auch kaum eine Rolle, die Erstanträge gingen stärker zurück als erwartet und sanken auf den niedrigsten Stand seit 52 Jahren.

Ölpreise geben leicht nach - Dollar erholt

Die Ölpreise zeigen sich nach drei Gewinntagen mit Abgaben. Grund sind die von einigen Ländern beschlossenen Maßnahmen, um die Ausbreitung der Omikron-Variante einzudämmen. Dies könnte Konjunktur und Erdölnachfrage belasten. Auch der bange Blick gen China drücke die Preise, heißt es.

Nach dem kräftigen Rücksetzer des Vortages erholt sich der Dollarindex um 0,4 Prozent. Der Greenback schwanke weiter zwischen Risikofreude und -aversion, sagt ein Analyst. Am Vortag habe der Dollar als vermeintlich sicherer Hafen gelitten, nachdem Biontech und Pfizer mitgeteilt hätten, eine dritte Impfung mit ihrem Impfstoff neutralisiere die Corona-Virusvariante Omikron, so die ING. Doch der Blick auf die hohe Inflation spreche für den Dollar, weil die Fed zu einer forscheren Gangart bei den geldpolitischen Straffungen gedrängt werden könnte, heißt es weiter.

Mit der gestiegenen Vorsicht erholt sich der Rentenmarkt etwas, die Renditen geben ihre Vortagesgewinne wieder ab. Teilnehmer verweisen auf die zunehmenden Unsicherheiten durch die Omikron-Variante. Der Goldpreis gibt leicht nach - belastet von der Spekulation auf eine beschleunigte Straffung der US-Geldpolitik.

Gamestop fallen nach Quartalszahlen

Unter den Einzelwerten verliert die Gamestop-Aktie 6,4 Prozent. Der Einzelhändler für Digitalspiele hat den Verlust im abgelaufenen Quartal deutlich ausgeweitet und zudem ein schwaches Umsatzwachstum verzeichnet.

Die Amazon-Titel drehen 0,3 Prozent ins Minus. Der Online-Händler soll in Italien eine Strafe von mehr als 1,13 Milliarden Euro zahlen, weil er seine marktbeherrschende Stellung ausgenutzt und Konkurrenten in der E-Commerce-Logistik geschädigt haben soll. Der US-Konzern kündigte an, die Entscheidung anzufechten.

Auch Rent the Runway meldete einen größeren Nettoverlust im dritten Quartal. Die Aktie sackt um 4,3 Prozent ab. Der Abonnement-Modeservice teilte aber zugleich mit, dass der Umsatz gestiegen sei und die aktiven Abonnenten des Unternehmens weiterhin zu den Zahlen vor der Covid-Pandemie aufschlössen.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 35.720,38 -0,1% -34,37 +16,7%

S&P-500 4.686,23 -0,3% -14,98 +24,8%

Nasdaq-Comp. 15.671,69 -0,7% -115,30 +21,6%

Nasdaq-100 16.300,66 -0,6% -93,68 +26,5%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 0,68 -0,8 0,68 55,9

5 Jahre 1,24 -2,9 1,27 87,9

7 Jahre 1,42 -3,9 1,46 77,0

10 Jahre 1,48 -4,0 1,52 56,7

30 Jahre 1,86 -3,3 1,89 21,3

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:11 Mi,17:12 % YTD

EUR/USD 1,1289 -0,5% 1,1330 1,1334 -7,6%

EUR/JPY 128,17 -0,6% 128,59 129,06 +1,7%

EUR/CHF 1,0452 +0,1% 1,0432 1,0450 -3,3%

EUR/GBP 0,8558 -0,4% 0,8579 0,8576 -4,2%

USD/JPY 113,55 -0,2% 113,47 113,85 +9,9%

GBP/USD 1,3191 -0,1% 1,3208 1,3215 -3,5%

USD/CNH (Offshore) 6,3779 +0,5% 6,3407 6,3363 -1,9%

Bitcoin

BTC/USD 48.730,76 -2,9% 49.282,52 50.727,73 +67,7%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 71,77 72,36 -0,8% -0,59 +51,1%

Brent/ICE 75,23 75,82 -0,8% -0,59 +50,4%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.776,67 1.783,09 -0,4% -6,42 -6,4%

Silber (Spot) 22,01 22,43 -1,9% -0,42 -16,6%

Platin (Spot) 941,99 960,82 -2,0% -18,83 -12,0%

Kupfer-Future 4,33 4,39 -1,5% -0,07 +22,9%

===

