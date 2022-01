MÄRKTE USA/Wall Street nach Inflationsdaten freundlich erwartet

NEW YORK (Dow Jones)--Die mit Spannung erwarteten US-Verbraucherpreise für Dezember sind wie am Markt erwartet ausgefallen. Die Jahresteuerung stieg auf 7,0 Prozent (November: 6,8 Prozent) und traf damit genau die Prognose. Dies ist dennoch der höchste Stand seit 1982. Allerdings wird erwartet, dass damit der Höhepunkt der Preissteigerung erreicht wird.

Zuletzt hatten aufgrund der Inflationsentwicklung Sorgen über eine schnellere Zinserhöhung durch die US-Notenbank die Aktienmärkte belastet. Vor allem Technologiewerte, die durch eine hohe Fremdkapitalquote gekennzeichnet sind, reagieren sensibel auf steigende Zinsen.

Die Terminkontrakte auf die wichtigsten Aktienindizes deuten auf leichte Gewinne zu Handelsbeginn hin. Der Dollar zeigt sich in Reaktion auf die Preisdaten wenig verändert. Der Dollar-Index notiert wie schon vor Bekanntgabe leicht im Minus. Am Anleihemarkt gibt die Zehnjahresrendite indessen 2,1 Prozent nach auf 1,72 Prozent.

Die vorgelegten Preisdaten dürften den Druck auf die Notenbank, die geldpolitischen Zügel schneller anzuzuiehen, etwas mindern. Die US-Notenbanker hatten im Dezember drei Zinserhöhungen um jeweils einen Viertelprozentpunkt für dieses Jahr in Aussicht gestellt und signalisiert, dass diese im März beginnen könnten. Einige Analysten hatten indessen sogar vier erwartet, darunter Häuser wie Goldman Sachs und die Deutsche Bank.

US-Notenbankchef Jerome Powell hatte sich in seiner Rede am Dienstag vor dem Senatsausschuss für Banken nicht so falkenhaft gezeigt wie zuletzt andere Vertreter der US-Notenbank. Der Fed-Chef sagte, dass die hohe Inflation ihren Tribut gefordert habe und eine ernsthafte Bedrohung für die wirtschaftliche Erholung darstelle. Er bekräftigte, die Inflation bekämpfen zu wollen, und dass die US-Notenbank bei Bedarf die Zinsen anheben werde. Powell zeigte sich zudem zuversichtlich, dass die Störungen in der Lieferkette, die die Preise mit in die Höhe getrieben haben, nachlassen dürften. In China hat sich indessen der Anstieg der Verbraucherpreise bereits verlangsamt.

Die Anleger richten ihre Aufmerksamkeit zudem auf die anstehende Berichtssaison. Mit den Geschäftsberichten von JP Morgan Chase, Citigroup, Wells Fargo und Blackrock im weiteren Wochenverlauf stehen gleich die Zahlen mehrerer Schwergewichte aus dem Finanzsektor an.

Konjunkturseitig werden noch Daten zu den Öllagerbeständen der staatlichen Energy Information Administration eine Stunde nach der Startglocke veröffentlicht. Erst am Abend (20 Uhr MEZ) legt die US-Notenbank ihren aktuellen Konjunkturbericht Beige Book vor.

Jefferies nach Zahlen leichter

Unter den Einzelwerten rücken Citigroup vorbörslich 0,4 Prozent vor, nachdem die Bank angekündigt hatte, im Zuge strategischer Anpassungen das unter Banamex firmierende Konsumentengeschäft in Mexiko aufzugeben.

Die Aktie von Jefferies fällt um 4,7 Prozent, nachdem die Investmentbank mit den Einnahmen im vierten Quartal die Erwartungen des Marktes verfehlt hat. Jefferies kündigte an, die Quartalsdividende um 20 Prozent auf 30 Cent zu erhöhen.

Die von Microsoft (+0,7%) geplante Übernahme des US-Softwareunternehmens Nuance Communications (+0,1%) wird von der britischen Wettbewerbsaufsicht geprüft. Wie die britische Competition and Markets Authority (CMA) mitteilte, hat sie eine formale Untersuchung eingeleitet, um festzustellen, ob der Zusammenschluss den Wettbewerb in den britischen Märkten beeinträchtigen würde.

Ally Financial legen 2,3 Prozent zu. Das Board des Finanzdienstleisters hatte eine Dividendenerhöhung und ein Aktienrückkaufprogramm im Volumen von 2 Milliarden Dollar abgesegnet.

===

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 0,88 +0,0 0,88 15,3

5 Jahre 1,49 -1,5 1,50 22,6

7 Jahre 1,66 -2,5 1,68 21,8

10 Jahre 1,72 -2,2 1,74 20,8

30 Jahre 2,06 -0,8 2,07 16,2

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:14 Uhr Di, 17:30 % YTD

EUR/USD 1,1399 +0,3% 1,1366 1,1362 +0,3%

EUR/JPY 131,31 +0,2% 131,05 131,10 +0,3%

EUR/CHF 1,0485 -0,1% 1,0499 1,0496 +1,1%

EUR/GBP 0,8336 -0,0% 0,8336 0,8344 -0,8%

USD/JPY 115,20 -0,1% 115,30 115,39 +0,1%

GBP/USD 1,3672 +0,3% 1,3634 1,3619 +1,0%

USD/CNH (Offshore) 6,3686 -0,1% 6,3685 6,3782 +0,2%

Bitcoin

BTC/USD 43.860,14 +2,6% 42.555,59 42.546,94 -5,1%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 82,19 81,22 +1,2% 0,97 +9,3%

Brent/ICE 84,34 83,72 +0,7% 0,62 +8,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.822,33 1.821,58 +0,0% +0,75 -0,4%

Silber (Spot) 22,94 22,78 +0,7% +0,16 -1,6%

Platin (Spot) 984,80 975,12 +1,0% +9,68 +1,5%

Kupfer-Future 4,58 4,43 +3,3% +0,15 +2,5%

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/err/mgo

(END) Dow Jones Newswires

January 12, 2022 09:02 ET (14:02 GMT)