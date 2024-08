MÄRKTE USA/Wall Street nach starken Einzelhandelsdaten fester erwartet

NEW YORK (Dow Jones)--Die Wall Street dürfte am Donnerstag mit Aufschlägen in den Handel starten. Der Future auf den S&P-500 notiert vorbörslich um 0,8 Prozent im Plus. Im Fokus stehen erneut Konjunkturdaten und hiervon gab es schon vor Handelsbeginn eine ganze Reihe. So sind die Einzelhandelsumsätze im Juli um 1,0 Prozent gegenüber dem Vormonat gestiegen, und damit viel stärker als die erwarteten 0,3 Prozent. Die Einzelhandelsdaten gelten als wichtiger Indikator für die Konsumausgaben der US-Verbraucher. Die Daten dürften nun Sorgen vor einer deutlichen Abkühlung der US-Wirtschaft zurückdränge.

Die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sind unerwartet gesunken. Im Vergleich zur Vorwoche fiel die Zahl um 7.000 auf 227.000. Volkswirte hatten dagegen einen leichten Anstieg auf 234.000 vorhergesagt.

Die Importpreise sind im Juli unerwartet gestiegen. Sie erhöhten sich im Vergleich zum Vormonat um 0,1 Prozent und lagen wie im Juni um 1,6 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Ökonomen hatten eine monatliche Preisstagnation prognostiziert.

Die Lage der US-Industrie in der Region Philadelphia hat sich im August indessen deutlicher als erwartet verschlechtert. Der Konjunkturindex der Federal Reserve Bank of Philadelphia sank auf minus 7,0 (Juli: plus 13,9) Punkte. Derweil ist Geschäftsaktivität des verarbeitenden Gewerbes im Großraum New York im August höher als erwartet gewesen. Empire State Index stieg auf minus 4,7 (Juli: minus 6,6) Punkte.

Die am Mittwoch veröffentlichten Verbraucherpreise für Juli hatten im Rahmen der Erwartungen gelegen. Die Erwartung, dass die US-Notenbank die Leitzinsen im September senken dürfte, wurde davon bestärkt. Die große Frage am Markt ist nun aber, in welchem Umfang die Fed die Zinsen im September senken wird - nur um 25 Basispunkte oder doch stärker?

Dollar nach Konjunkturdaten fester - Renditen steigen

Am Devisenmarkt zeigt sich der US-Dollar nach der Veröffentlichung der Konjunkturdaten fester. Der Dollarindex steigt um 0,5 Prozent.

Am Anleihemarkt steigen die Renditen nach den Wirtschaftsdaten deutlich. Die Rendite zehnjähriger Papiere erhöht sich um 9,0 Basispunkte auf 3,93 Prozent.

Die Ölpreise legen nach den deutlichen Vortagesabgaben wieder zu. Die Preise für die Sorten WTI und Brent steigen um bis zu 0,8 Prozent. Marktteilnehmer verweisen auf die anhaltenden geopolitischen Risiken vor allem im Nahen Osten. Am Mittwoch hatten Nachfragesorgen die Preise gedrückt, nachdem die wöchentlichen US-Öllagerbestände unerwartet gestiegen waren.

Cisco Systems und Walmart nach Zahlen gesucht

Unter den Einzelwerten legen Cisco Systems vorbörslich um 7,9 Prozent zu. Umsatz und Gewinn im vierten Geschäftsquartal lagen unter den Vorjahreswerten aber über den Erwartungen der Analysten. Zudem kündigte das Unternehmen ein Restrukturierungsprogramm an.

Walmart steigen nach Vorlage von Zweitquartalszahlen um 8,5 Prozent. Der Einzelhändler verzeichnete eine Verbesserung bei den Konsumentenausgaben und seinen Jahresausblick angehoben.

T-Mobile US (-0,1) muss in den USA wegen mutmaßlicher Verstöße gegen nationale Sicherheitsauflagen rund 60 Millionen US-Dollar bezahlen. Der Vorwurf des Committee on Foreign Investment in the United States (Cfius) lautete, das Unternehmen habe es versäumt, Vorfälle von unbefugtem Datenzugriff unverzüglich zu melden.

Zudem gibt es in der US-Lebensmittelbranche einen Mega-Deal. Mars schluckt in einem fast 30 Milliarden US-Dollar schweren Deal den Pringles -Hersteller Kellanova (-0,1%). Das in Privatbesitz befindliche Unternehmen kündigte an, 83,50 Dollar pro Kellanova-Aktie auf den Tisch zu legen.

===

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,09 +13,1 3,96 -33,1

5 Jahre 3,79 +11,4 3,68 -20,7

7 Jahre 3,83 +10,6 3,73 -13,7

10 Jahre 3,93 +9,0 3,84 4,6

30 Jahre 4,19 +6,9 4,12 22,3

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:45 Mi, 17:31 % YTD

EUR/USD 1,0956 -0,5% 1,1010 1,1023 -0,8%

EUR/JPY 163,25 +0,7% 162,17 161,75 +4,9%

EUR/CHF 0,9571 +0,4% 0,9532 0,9522 +3,1%

EUR/GBP 0,8549 -0,4% 0,8573 0,8584 -1,4%

USD/JPY 149,00 +1,2% 147,26 146,75 +5,8%

GBP/USD 1,2815 -0,1% 1,2843 1,2842 +0,7%

USD/CNH (Offshore) 7,1776 +0,4% 7,1563 7,1388 +0,8%

Bitcoin

BTC/USD 58.809,45 -0,2% 58.140,85 59.144,45 +35,1%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 77,59 76,98 +0,8% +0,61 +8,8%

Brent/ICE 80,39 79,76 +0,8% +0,63 +6,7%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 39,37 38,90 +1,2% +0,47 +19,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.436,75 2.447,94 -0,5% -11,20 +18,2%

Silber (Spot) 27,86 27,63 +0,9% +0,24 +17,2%

Platin (Spot) 940,26 924,50 +1,7% +15,76 -5,2%

Kupfer-Future 4,11 4,04 +1,8% +0,07 +4,4%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/err/hab

(END) Dow Jones Newswires

August 15, 2024 09:11 ET (13:11 GMT)