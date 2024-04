MÄRKTE USA/Wall Street nach Vortagestalfahrt uneinheitlich

Werte in diesem Artikel

NEW YORK (Dow Jones)--Die Wall Street zeigt sich am Donnerstag nach der Talfahrt des Vortages uneinheitlich. Vor allem die technologielastige Nasdaq erholt sich etwas deutlicher. Der Dow-Jones-Index verliert bis zum Mittag US-Ostküstenzeit 0,3 Prozent auf 38.345 Punkte, S&P-500 und Nasdaq-Composite legen dagegen um 0,2 bzw. 0,7 Prozent zu. Am Vortag hatten höher als erwartet ausgefallene Inflationsdaten für deutlichen Abgabedruck gesorgt. Die Erwartungen auf eine baldige Zinssenkung der US-Notenbank hatten damit einen weiteren massiven Dämpfer erhalten und wurden ausgepreist. Die Marktzinsen hatten entsprechend deutlich zugelegt.

Frank Cappelleri, Technischer Analyst bei CappThesis, sieht in dem Rücksetzer "keinen technischen Schaden. Auch hier wissen wir, dass es schlimmer werden könnte, aber im Moment ist es nicht anders als das, was wir bisher gesehen haben." Der Präsident der New Yorker Fed, John Williams, geht nach wie vor von einem schrittweisen Rückgang der Inflation aus, allerdings dürfte der Weg nicht einfach werden. Dazu passen etwas niedriger als gedacht ausgefallene Erzeugerpreise. Die besser als erwartet ausgefallenen wöchentlichen Arbeitsmarktdaten untermauern allerdings die Robustheit des US-Arbeitsmarktes und damit weiteren Lohndruck.

Dollar etwas leichter - Renditen sinken

Am Anleihemarkt steigen die Renditen nach der Vortagesrally mehrheitlich weiter, allerdings mit deutlich verminderter Dynamik. Die positiven Arbeitsmarktdaten belasten die Rentennotierungen und stützen die These nach einem mittelfristigen Verharren der Leitzinsen auf hohem Niveau.

Am Devisenmarkt zeigt sich der Dollar mit weiter anziehenden Marktzinsen nach den kräftigen Vortagesaufschlägen gut behauptet, der Dollarindex steigt um weitere 0,1 Prozent. Am Vortag hatten die massiv gestiegenen Marktzinsen dem Dollar kräftig Rückenwind verliehen.

Die Ölpreise notierten leichter. Bislang ist die befürchtete direkte Konfrontation zwischen Israel und dem Iran ausgeblieben. Gestützt werden die Preise aber tendenziell weiter von Angebotssorgen aufgrund der anhaltenden geopolitischen Risiken insbesondere im Nahen Osten. Das Erdölkartell Opec hält an seiner Schätzung für das weltweite Wachstum der Ölnachfrage in diesem Jahr fest, senkte jedoch die Prognose für das Wachstum des Angebots außerhalb der Opec für dieses und das nächste Jahr. Der Goldpreis legt nach dem Rücksetzer am Vortag nur leicht zu.

Boeing im Sinkflug

Boeing hat bei einer internen Prüfung festgestellt, dass CEO David Calhoun und andere Führungskräfte Privatreisen im Wert von mehr als 500.000 Dollar mit Privatjets und anderen Flugzeugen des Unternehmens unternommen haben, die unrechtmäßig als Geschäftsreisen abgerechnet wurden. Der Kurs gibt 1 Prozent nach.

Nike steigen nach einer Hochstufung durch Bank of America auf "Kaufen" um 3 Prozent. Constellation Brands klettern nach positiven Geschäftszahlen um 1,2 Prozent. Der Spirituosenanbieter hat im vierten Quartal die Markterwartungen geschlagen. CarMax brechen um 12 Prozent ein, der Autohändler hatte die Schätzungen des Marktes in der vierten Periode verfehlt.

Vertex Pharmaceuticals legen um 0,6 Prozent zu. Das US-Biotechnologieunternehmen will Alpine Immune Sciences für 4,9 Milliarden US-Dollar in bar übernehmen und damit sein Portfolio im Bereich Nierenkrankheiten stärken. Die Alpine-Aktie macht daraufhin einen Kurssprung um rund 36,9 Prozent nach oben.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 38.344,57 -0,3% -116,94 +1,7%

S&P-500 5.168,67 +0,2% 8,03 +8,4%

Nasdaq-Comp. 16.282,40 +0,7% 112,04 +8,5%

Nasdaq-100 18.128,83 +0,7% 117,17 +7,7%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,94 -3,2 4,97 51,9

5 Jahre 4,61 +0,3 4,61 60,9

7 Jahre 4,60 +1,3 4,59 63,2

10 Jahre 4,57 +2,5 4,55 69,1

30 Jahre 4,67 +3,9 4,63 69,9

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 7:45 Uhr Mi, 17:25 % YTD

EUR/USD 1,0718 -0,2% 1,0744 1,0743 -3,0%

EUR/JPY 164,27 -0,1% 164,30 164,23 +5,6%

EUR/CHF 0,9759 -0,5% 0,9804 0,9803 +5,2%

EUR/GBP 0,8551 -0,2% 0,8564 0,8563 -1,4%

USD/JPY 153,27 +0,2% 152,92 152,88 +8,8%

GBP/USD 1,2535 -0,0% 1,2545 1,2546 -1,5%

USD/CNH (Offshore) 7,2589 -0,0% 7,2533 7,2599 +1,9%

Bitcoin

BTC/USD 69.792,89 -0,3% 70.520,11 68.395,19 +60,3%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 85,40 86,21 -0,9% -0,81 +17,6%

Brent/ICE 89,89 90,48 -0,7% -0,59 +17,3%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 29,45 27,39 +7,5% +2,07 -13,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.345,09 2.334,15 +0,5% +10,95 +13,7%

Silber (Spot) 28,00 27,95 +0,2% +0,05 +17,8%

Platin (Spot) 975,14 964,50 +1,1% +10,64 -1,7%

Kupfer-Future 4,25 4,28 -0,9% -0,04 +8,6%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/err

(END) Dow Jones Newswires

April 11, 2024 12:45 ET (16:45 GMT)