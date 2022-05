MÄRKTE USA/Wall Street neigt schon wieder zur Schwäche

NEW YORK (Dow Jones)--Nach der Erholung zum Wochenschluss scheint die Wall Street am Montag in ihre Schwächephase zurückzukehren. Im frühen Geschäft sinkt der Dow-Jones-Index um 0,4 Prozent auf 32.077 Punkte, S&P-500 und Nasdaq-Composite verlieren 0,4 bzw. 0,6 Prozent. In den vergangenen sechs Wochen hatte der S&P-500 jeweils Abschläge verbucht und steht damit kurz vor dem Bärenmarktmodus - einem 20-prozentigen Einbruch seit dem jüngsten Hoch. Belastet wird der Aktienmarkt aktuell zum Teil von schwachen Daten aus China. Die chinesische Industrieproduktion und auch der Einzelhandelsumsatz haben enttäuscht.

Verstärkt werden die Stagflations- und Konjunktursorgen vom New Yorker Konjunkturindex. Denn die Geschäftsaktivität des verarbeitenden Gewerbes ist im Mai überraschend stark und sogar in den negativen Bereich gesunken. Volkswirte hatten das so nicht auf dem Schirm. Doch setzen Anleger darauf, dass die Fed angesichts der negativen Daten nicht ganz so forsch an der Zinsschraube drehen wird. Diese Sicht bremst die Abwertsbewegung erkennbar.

Die Volkswirte von Goldman Sachs senken ihre US-Wachstumsprognose für 2022 und 2023. Sie sehen ein "sehr, sehr hohes" Risiko, dass die USA in die Rezession abgleiten. In der Folge reduzieren sie ihre Annahmen für den S&P-500 erneut. Auch aus Europa kommen konjunkturelle Warnsignale: Die EU-Kommission hat ihre Wachstumserwartungen deutlich gesenkt.

"Wir bewegen uns auf eine schwierigere Zeit für die Märkte zu. Wir müssen Anzeichen dafür sehen, dass die Inflation nicht nur ihren Höhepunkt erreicht, sondern sich tatsächlich verlangsamt, bevor wir einen nachhaltigen Boden am Markt finden. Das wird noch mindestens ein paar Monate dauern", warnt Investmentstratege David Donabedian von CIBC Private Wealth. Zwar könne es immer mal wieder Gegenbewegungen geben, aber eine echte Erholung sei noch nicht in Sicht.

Twitter bleiben auf Talfahrt

Unter den Einzelwerten verlieren Twitter 4 Prozent. Elon Musk teilte mit, die Rechtsabteilung des Kurzbotschaftendienstes beschuldige ihn, eine Geheimhaltungsvereinbarung verletzt zu haben. Musk hatte am Freitag erklärt, dass seine 44 Milliarden Dollar teure Übernahme des Unternehmens auf Eis gelegt sei, wodurch die Aktien des Unternehmens um fast 10 Prozent eingeknickt waren.

Der Kurs von Spirit Airlines springt um 8,7 Prozent in die Höhe. Laut Wall Street Journal plant Jetblue Airways (-1,6%) ein feindliches Gebot für den Wettbewerber.

Zosano Pharma reagieren mit einem Kursrückgang von 4,7 Prozent auf die Mitteilung, dass das Unternehmen eine Kapitalspritze benötigt, um sein Geschäft weiter zu betreiben. Zosano hat einen Quartalsverlust eingefahren, nachdem es Wertberichtigungen hatte vornehmen müssen - für Immobilien, Ausrüstung, aber auch ein ausgesetztes Forschungsprogramm.

Rentenmarkt dreht

Neben dem Aktienmarkt ermäßigen sich zunächst auch die Rentennotierungen, die aber mit den sehr schwachen US-Daten ins Plus drehen - die Renditen fallen damit leicht. Anleger kauften nun wegen der trüben Konjunkturaussichten Rentenpapiere und preisten somit etwas an geldpolitischer Straffung wieder aus, heißt es. Allerdings bleibe man am Markt überzeugt, dass die Fed die Inflationsbekämpfung ernster nehme als den Konjunkturverlauf. Die ING hat ihre US-Zinsprognose angehoben.

Der Dollar neigt mit den ungünstigen Veraussetzungen zum Konjunkturverlauf leicht zur Schwäche, der Dollar-Index verliert 0,1 Prozent. Für die Barclays-Analysten ist der Greenback jüngst etwas deutlicher gestiegen als gedacht. Gleichwohl trauen sie dem Dollar weiteres Potenzial zu.

Die schwachen China-Daten bremsen derweil etwas die Erdölpreise, denn die Volksrepublik ist ein bedeutender Ölverbraucher- und -Importeur. Auch der Goldpreis gibt ab. Zwar leidet das Edelmetall übergeordnet an den Zinserhöhungsfantasien, gleichzeitig verliere Gold mit den trüben Wirtschaftsaussichten auch etwas von seinem Charakter als Inflationsschutz, heißt es.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 32.076,68 -0,4% -119,98 -11,7%

S&P-500 4.006,31 -0,4% -17,58 -15,9%

Nasdaq-Comp. 11.734,83 -0,6% -70,17 -25,0%

Nasdaq-100 12.305,26 -0,7% -82,14 -24,6%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 2,58 -0,4 2,58 184,8

5 Jahre 2,84 -1,7 2,86 158,4

7 Jahre 2,90 -3,4 2,93 145,9

10 Jahre 2,89 -2,3 2,92 138,3

30 Jahre 3,09 +0,1 3,08 118,5

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 7:40 Uhr Fr, 17:32 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0420 +0,2% 1,0407 1,0414 -8,4%

EUR/JPY 134,73 +0,1% 134,19 134,55 +2,9%

EUR/CHF 1,0475 +0,5% 1,0433 1,0420 +1,0%

EUR/GBP 0,8505 +0,2% 0,8496 0,8509 +1,2%

USD/JPY 129,13 -0,2% 128,95 129,23 +12,2%

GBP/USD 1,2252 +0,0% 1,2250 1,2237 -9,5%

USD/CNH (Offshore) 6,8026 +0,0% 6,8078 6,7992 +7,1%

Bitcoin

BTC/USD 29.762,88 -4,1% 30.399,45 30.518,19 -35,6%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 110,55 110,49 +0,1% 0,06 +50,7%

Brent/ICE 110,99 111,55 -0,5% -0,56 +46,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.807,96 1.811,51 -0,2% -3,55 -1,2%

Silber (Spot) 21,33 21,12 +1,0% +0,22 -8,5%

Platin (Spot) 943,35 942,78 +0,1% +0,58 -2,8%

Kupfer-Future 4,17 4,17 -0,1% -0,00 -6,3%

===

