MÄRKTE USA/Wall Street nimmt Rekordjagd wieder auf

NEW YORK (Dow Jones)--Das Durchatmen an den US-Börsen währt am Montag nur kurz, bis zum Mittag US-Ostküsten Zeit warten Dow-Jones-Index, S&P-500 und Nasdaq-100 mit neuen Rekordständen auf. Der Dow steigt um 0,5 Prozent auf 38.856 Punkte, S&P-500 und Nasdaq-Composite ziehen um jeweils 0,3 Prozent an. Nach der Rekordjagd der vergangenen Woche, die den S&P-500 über die Marke von 5.000 Punkten geführt hatte, scheinen Anleger Vorschusslorbeeren auf die Verbraucherpreise für Januar am Dienstag zu verteilen. Sollten die Inflationsdaten unerwartet niedrig ausfallen, könnten Zinssenkungsfantasien wieder die Runde machen, heißt es.

"Die Fed erwartet weiterhin Zinssenkungen, um eine erwartete Verschärfung der finanziellen Bedingungen auszugleichen, wenn die Inflation auf 2 Prozent zurückkehrt, aber der Zeitpunkt und das Ausmaß bleiben angesichts der Stärke der Wirtschaft und der anhaltenden Unsicherheit über den Inflationspfad schwer fassbar", erläutert US-Chefvolkswirt Tim Duy bei SGH Macro Advisors.

Fusionen machen Kurse

Auch die Berichtssaison stützt die aktuell hohen Bewertungen. Laut den Analysten von Jefferies haben bislang 76 Prozent der Unternehmen im vierten Quartal die Gewinnschätzungen geschlagen. Am Montag stehen keine wichtigen Konjunkturdaten auf der Agenda. Impulse kommen von Unternehmensseite. Im Blick steht dabei die geplante Fusion von Diamondback (+9,9%) und Endeavor (+0,6%). Durch den Zusammenschluss entstünde ein Öl- und Gaskonzern mit einer Marktkapitalisierung von über 50 Milliarden Dollar.

Gilead Sciences (+0,8%) kauft CymaBay Therapeutics (+24,9%) für 4,3 Milliarden Dollar, um das Portfolio im Bereich Lebererkrankungen zu erweitern.

Microsoft (-0,3%) hat am Freitag als erstes Unternehmen überhaupt eine Marktkapitalisierung von 3,125 Billionen Dollar erreicht und damit Apple überflügelt, deren Marktwert im Juli 2023 auf 3,09 Billionen Dollar gestiegen war, seither aber wieder unter die Marke von 3 Billionen gerutscht ist.

Amazon tendieren 0,5 Prozent leichter. Wie am Freitag bekannt wurde, hat Unternehmensgründer Jeff Bezos Amazon-Aktien für 2 Milliarden Dollar verkauft. Amtech Systems schießen nach Geschäftszahlen über den Prognosen um 25,2 Prozent nach oben. Applied Digital verlieren 3,7 Prozent, das Unternehmen wird von Stromausfällen heimgesucht.

Behauptet zeigt sich der Dollar. Bis zur Veröffentlichung der Verbraucherpreisdaten am Dienstag werde sich der Dollar kaum bewegen, heißt es. Die Auftritte mehrerer US-Notenbankvertreter am Montag dürften allenfalls kleine Kursbewegungen auslösen. Die Anleiherenditen zeigen sich derweil uneinheitlich.

Die Ölpreise kommen nach dem Anstieg der Vorwoche nun etwas zurück, dies allerdings bei geringen Umsätzen, weil viele asiatische Märkte wegen des chinesischen Neujahrsfestes geschlossen sind. Zentrales Thema ist unverändert der Krieg zwischen Israel und der Hamas. In den kommenden Tagen wird das Interesse der Akteure neben den Inflationsdaten den monatlichen Berichten der Opec und der Internationalen Energieagentur gelten.

Die Analysten von DNB Markets und ING verweisen auf eine Erklärung des iranischen Außenministers, die darauf hindeutet, dass der Konflikt zwischen Israel und der Hamas einer diplomatischen Lösung näher kommen könnte. "Jüngste Berichte deuten darauf hin, dass der Iran in den letzten Tagen in Beirut Gespräche geführt hat, unter anderem mit hochrangigen Vertretern der Hamas, um eine diplomatische Lösung auszuloten", so ING in einer Notiz. Schlagzeilen wie diese belasten die Ölpreise tendenziell.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 38.855,87 +0,5% 184,18 +3,1%

S&P-500 5.041,50 +0,3% 14,89 +5,7%

Nasdaq-Comp. 16.032,84 +0,3% 42,18 +6,8%

Nasdaq-100 17.995,87 +0,2% 33,46 +7,0%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,48 -0,4 4,48 5,6

5 Jahre 4,13 -0,3 4,13 13,2

7 Jahre 4,18 +0,5 4,17 20,7

10 Jahre 4,17 +0,2 4,17 28,8

30 Jahre 4,38 +0,6 4,37 40,9

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:50 Do, 17:25 % YTD

EUR/USD 1,0775 -0,1% 1,0780 1,0764 -2,4%

EUR/JPY 160,90 -0,0% 160,98 160,83 +3,4%

EUR/CHF 0,9435 +0,0% 0,9429 0,9413 +1,7%

EUR/GBP 0,8532 -0,1% 0,8533 0,8537 -1,7%

USD/JPY 149,32 +0,0% 149,34 149,41 +6,0%

GBP/USD 1,2630 +0,0% 1,2633 1,2610 -0,7%

USD/CNH (Offshore) 7,2143 -0,1% 7,2137 7,2164 +1,3%

Bitcoin

BTC/USD 49.995,16 +3,9% 46.248,62 45.272,72 +14,8%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 76,78 76,84 -0,1% -0,06 +6,4%

Brent/ICE 81,73 82,19 -0,6% -0,46 +6,2%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 25,785 26,80 -3,8% -1,02 -16,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.016,22 2.024,75 -0,4% -8,53 -2,2%

Silber (Spot) 22,62 22,61 +0,1% +0,01 -4,9%

Platin (Spot) 893,80 875,00 +2,1% +18,80 -9,9%

Kupfer-Future 3,71 3,68 +0,9% +0,03 -4,5%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

