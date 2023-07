MÄRKTE USA/Wall Street setzt auf niedrige Inflation

NEW YORK (Dow Jones)--Beflügelt von neuen Wirtschaftsstimuli der chinesischen Führung für die lahmende Wirtschaft und Hoffnungen auf niedrige Inflationsdaten hat sich die Wall Street am Dienstag zu moderaten Aufschlägen aufgeschwungen. Anleger wagten sich aber nicht allzu weit vor, denn am Mittwoch werden die mit Spannung erwarteten US-Verbraucherpreise veröffentlicht. Der Dow-Jones-Index gewann - auch gestützt von Boeing - 0,9 Prozent auf 34.261 Punkte, S&P-500 und Nasdaq-Composite kletterten um 0,7 bzw. 0,5 Prozent. Nach ersten Angaben gab es an der Nyse 2.275 (Montag 2.022) Kursgewinner, 701 (927) Kursverlierer und 66 (83) unveränderte Aktien.

"Ich denke, es besteht ein gewisser Optimismus, dass die Verbraucherpreise in dieser Woche niedriger als erwartet ausfallen wird", machte Marktstratege Phillip Colmar von MRB Partners Aktienanlegern Mut. Im Vorfeld der Daten zur Wochenmitte stimmten geringere Inflationserwartungen der Haushalte und niedrigere Gebrauchtwagenpreise Investoren positiv. Sollte die Inflation am Mittwoch niedriger als gedacht ausfallen, könnte der Zinsgipfel in den USA nahe sein, so die die Wall Street stützende Marktspekulation.

Markt hofft auf baldigen Zinsgipfel

Mit der Annahme des bald erreichten Zinsgipfels war die Zehnjahresrendite am Vortag wieder unter die Marke von 4 Prozent gerutscht, wo sie nun verharrte. Insgesamt stiegen die Renditen am kurzen Ende des Marktes, was zur als sicher geltenden Zinserhöhung im Juli passte. Doch am langen Ende sanken die Renditen leicht und untermauerten so die Marktsicht auf ein Ausbleiben weiterer Zinserhöhungen.

Die Hoffnung auf ein baldiges Ende des Zinserhöhungszyklus belastete den Dollar, der Dollarindex lag 0,3 Prozent im Minus. Gold wurde von der Aussicht auf ein baldiges Ende der Zinserhöhungen und vom schwachen Dollar gestützt.

Am Ölmarkt tendierten die Preise fester, US-Leichtöl der Sorte WTI kletterte auf den höchsten Stand seit dem 1. Mai - Brent gar auf das höchste Niveau seit April. Stützend wirkte die Hoffnung auf eine höhere Nachfrage infolge der chinesischen Maßnahmen zur Unterstützung der heimischen Wirtschaft. Aber auch Angebotsverknappungen halfen: "Es gibt weitere Warnungen vor einer strukturellen Verknappung auf dem globalen Ölmarkt, die zum großen Teil durch kurzsichtigen Verzicht auf Investitionen in fossile Brennstoffe verursacht wurde", sagte Ölanalyst Phil Flynn von Price Futures.

Rechner nicht gefragt

Der Markt für Personalcomputer ist im zweiten Quartal schwach geblieben. Laut den Marktforschungsunternehmen IDC wurden weltweit 13,4 Prozent weniger als vor einem Jahr ausgeliefert. Die Hersteller HP (+6%) und Apple (-0,3%) schnitten im Quartal besser ab als der Rest der Branche. Der Technologiesektor im S&P-500 schloss knapp im Minus.

Boeing lieferte im zweiten Quartal 12 Prozent mehr Flugzeuge aus, der Kurs legte um 2,6 Prozent zu. Zu den stärksten Werten im Dow zählten auch Salesforce mit plus 3,9 Prozent, nachdem das Unternehmen Preiserhöhungen angekündigt hatte.

Microsoft kann die 75-Milliarden-Dollar schwere Akquisition von Activision Blizzard abschließen. Das entschied eine US-Bundesrichterin. Während Microsoft um 0,2 Prozent zulegten, schnellten Activision Blizzard um 10 Prozent in die Höhe.

Nach überraschend positiven Geschäftszahlen und einem verbesserten Ausblick zogen die Titel des Schmierstoff- und Reinigungsmittelherstellers WD-40 um 18,5 Prozent an. Für PVH ging es um 1,5 Prozent aufwärts. Der Modekonzern baut weitere Arbeitsplätze ab.

Iovance Biotherapeutics stürzten nach der Ankündigung einer Kapitalerhöhung durch das Biotechnologie-Unternehmen um 9,8 Prozent ab. Better Therapeutics schossen um 15,6 Prozent nach oben. Die US-Gesundheitsbehörde FDA hatte das Mittel AspyreRx zur Behandlung für Erwachsene mit Typ-2-Diabetes zugelassen.

Die Roku-Aktie machte einen Satz von 11,1 Prozent, nachdem der Anbieter von Streaming-Ausrüstung eine Zusammenarbeit mit Shopify bekanntgegeben hatte. ADC Therapeutics stürzten um 21,9 Prozent ab, nachdem das Unternehmen eine Unterbrechung der Rekrutierung für eine wichtige klinische Studie angekündigt hatte.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 34.261,42 +0,9% 317,02 +3,4%

S&P-500 4.439,26 +0,7% 29,73 +15,6%

Nasdaq-Comp. 13.760,70 +0,5% 75,22 +31,5%

Nasdaq-100 15.119,06 +0,5% 73,42 +38,2%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,88 +3,0 4,85 45,7

5 Jahre 4,24 -0,5 4,24 23,6

7 Jahre 4,11 -2,1 4,13 14,2

10 Jahre 3,97 -2,8 4,00 9,0

30 Jahre 4,01 -1,9 4,03 4,2

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:35 Mo, 17:25 % YTD

EUR/USD 1,1007 +0,1% 1,1018 1,0983 +2,8%

EUR/JPY 154,49 -0,6% 155,14 155,50 +10,1%

EUR/CHF 0,9682 -0,6% 0,9726 0,9751 -2,2%

EUR/GBP 0,8510 -0,5% 0,8538 0,8562 -3,8%

USD/JPY 140,35 -0,7% 140,81 141,55 +7,0%

GBP/USD 1,2934 +0,6% 1,2904 1,2829 +6,9%

USD/CNH (Offshore) 7,2132 -0,2% 7,2046 7,2321 +4,1%

Bitcoin

BTC/USD 30.603,60 +1,0% 30.571,68 30.249,65 +84,4%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 74,86 72,99 +2,6% +1,87 -5,7%

Brent/ICE 79,45 77,69 +2,3% +1,76 -4,5%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 29,60 30,23 -2,1% -0,63 -63,4%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.932,36 1.925,70 +0,3% +6,66 +6,0%

Silber (Spot) 23,11 23,13 -0,1% -0,01 -3,6%

Platin (Spot) 928,95 931,50 -0,3% -2,55 -13,0%

Kupfer-Future 3,77 3,78 -0,3% -0,01 -1,5%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

