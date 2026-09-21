MÄRKTE USA/Wall Street startet freundlich - Ölpreisrückgang stützt
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DOW JONES--Die US-Börsen starten mit freundlicher Tendenz in die neue Woche, nachdem Ölpreis und Marktzinsen gesunken sind. Der Dow-Jones-Index gewinnt 0,4 Prozent auf 51.874 Punkte. Der S&P-500 gewinnt 0,6 und der Nasdaq-Composite 0,9 Prozent. Es gebe Hinweise darauf, dass Öltanker die Straße von Hormus passierten, berichten Marktteilnehmer, die überdies auf die Wiederaufnahme diplomatischer Bemühungen um ein Ende des Iran-Kriegs verweisen.
In einem Interview mit Fox News hatte US-Präsident Donald Trump am Sonntag Bereitschaft zu einem Treffen mit dem iranischen Präsidenten Massud Peseschkian während der Generalversammlung der Vereinten Nationen in dieser Woche signalisiert. Allerdings bedrohen die vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen nach wie vor Öltransporte aus Saudi-Arabien im Roten Meer. Aktuell fällt der Preis für ein Barrel Rohöl der Sorte Brent um 3,1 Prozent auf 100,61 Dollar.
Der niedrigere Ölpreis lindert Inflationssorgen und drückt am Anleihemarkt die Renditen. Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen sinkt um 3 Basispunkte auf 4,96 Prozent. Der Dollar tendiert behauptet. Devisenhändler sehen den Greenback weiter unterstützt durch die Zinserhöhung der US-Notenbank in der vergangenen Woche.
Aktien mit KI-Bezug sind am Montag gesucht. Anleger erhoffen sich positive Ergebnisse vom Gipfeltreffen Trumps mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping am Donnerstag, wie es heißt. Bei dem Treffen dürften auch die Themen KI und Handel erörtert werden. Unter anderem legen Nvidia um 0,7 Prozent zu. Intel verteuern sich um 7,3 Prozent und AMD um 6,2 Prozent. Accenture (+6,4%) profitieren von einer Zusammenarbeit mit Anthropic im Bereich KI-Sicherheit.
Warner Bros Discovery springen um 7,3 Prozent nach oben. Paramount Skydance gewinnen 5,4 Prozent. Die Titel werden von wieder erwachter Hoffnung auf ein Zustandekommen der geplanten, 81 Milliarden Dollar schweren Fusion der beiden Unternehmen getragen. Paramount verhandelt mit dem Justizministerium von Kalifornien über Zugeständnisse, darunter Investitionen von 1,5 Milliarden Dollar in dem Bundesstaat, um die Fusion durchsetzen zu können.
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INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag
DJIA 51.873,60 +0,4 +190,96 51.682,64
S&P-500 7.698,10 +0,6 +47,60 7.650,50
NASDAQ Comp 26.771,88 +0,9 +249,33 26.522,55
NASDAQ 100 30.016,89 +1,3 +372,72 29.644,17
US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief
2 Jahre 4,73 -0,01 4,77 4,70
5 Jahre 4,83 -0,03 4,84 4,80
10 Jahre 4,96 -0,03 4,98 4,94
DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Do, 18:04
EUR/USD 1,1478 -0,0 -0,0005 1,1483 1,1478
EUR/JPY 180,61 +0,3 0,4500 180,16 178,9100
EUR/CHF 0,9433 -0,1 -0,0006 0,9439 0,9461
EUR/GBP 0,8573 0,0 0,0000 0,8573 0,8600
USD/JPY 157,31 +0,3 0,4500 156,86 155,8400
GBP/USD 1,3384 -0,1 -0,0009 1,3393 1,3343
USD/CNY 6,6953 -0,0 -0,0022 6,6975 6,7074
USD/CNH 6,6919 -0,0 -0,0025 6,6944 6,7029
AUS/USD 0,7129 +0,2 0,0012 0,7117 0,7112
Bitcoin/USD 84.897,86 +4,7 3.820,35 81.077,51 76.744,31
ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag
WTI/Nymex 96,63 -3,7 -3,67 100,3
Brent/ICE 100,61 -3,1 -3,26 103,87
Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag
Gold 4.352,36 -0,6 -24,55 4.376,91
Silber 66,34 +0,2 0,11 66,23
Platin 1.815,32 +0,8 15,19 1.800,13
(Angaben ohne Gewähr)
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Kontakt: maerkte.de@dowjones.com
DJG/cln/mgo
(END) Dow Jones Newswires
September 21, 2026 09:45 ET (13:45 GMT)
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