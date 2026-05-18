MÄRKTE USA/Wall Street startet leichter - Nvidia löst Geopolitik ab

DOW JONES--Mit moderaten Verlusten starten die US-Börsen in den Handel. US-Präsident Donald Trump verzichtet vorerst nach eigener Aussage auf einen eigentlich für Dienstag geplanten Angriff auf den Iran. Anleger werten dies als Hinweis, dass die Verhandlungen zwischen dem Iran und den USA weiterlaufen. Trump warnte jedoch, das US-Militär sei bereit, jederzeit einen vollständigen, groß angelegten Angriff auf den Iran durchzuführen, falls kein akzeptables Abkommen erreicht werde. Doch stützen die Aussagen nicht. Denn die Rally der Halbleiteraktien verliert weiter an Schwung und Anleger neigen zu Gewinnmitnahmen. Kurz nach der Startglocke fällt der Dow-Jones-Index um 0,8 Prozent auf 49.293 Punkte. Der S&P-500 verliert 0,6 Prozent und der Nasdaq-Composite 0,7 Prozent.

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"Die mangelnde Klarheit über diplomatische Fortschritte und das Risiko einer neuerlichen Eskalation lassen die Märkte weiterhin vorsichtig agieren", urteilt Marktstratege Zaheer Anwari von The Revacy Fund mit Blick auf den Iran-Krieg. Für Zurückhaltung im Sektor sorgen die am Mittwoch nach US-Börsenschluss anstehenden Quartalszahlen des KI-Dickschiffs Nvidia. Diese könnten den Hype um KI-Chips erneut entfachen, bergen aber auch Enttäuschungspotenzial für den Sektor - gerade weil die Hoffnungen des Marktes so hoch sind. Der Kurs sinkt um 0,5 Prozent. Zudem warten Anleger gespannt auf den Börsenprospekt von SpaceX, der voraussichtlich in den kommenden Tagen eingereicht werden wird.

Die Renditen der US-Staatsanleihen setzen ihren Höhenflug fort. Die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen steigt um 4 Basispunkte auf 4,66 Prozent. Die Trump-Ankündigung, einen geplanten Militärschlag gegen den Iran zu verschieben, hat die Lage zwar nach Aussage von Marktbeobachtern etwas entspannt, die Inflationssorgen aber nicht ausgeräumt. Die Ölpreise, deren Anstieg die Inflationsängste befeuert hatte, zeigen sich derweil uneinheitlich. Brentöl verbilligt sich um 0,7 Prozent auf gut 111 Dollar je Fass. Die US-Sorte WTI behauptet.

Der Dollar-Index gewinnt 0,1 Prozent und der Goldpreis gibt deutlicher nach - die Feinunze verbilligt sich um 2 Prozent. Die Spekulation auf Leitzinsanhebungen wegen der ölpreisbedingten Inflation belastet das Edelmetall.

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Am Aktienmarkt fallen Home Depot um 2 Prozent nach Vorlage von Erstquartalszahlen. Der Baumarktbetreiber verbuchte Gewinne über Marktschätzungen. ServiceNow gewinnen weitere 3,6 Prozent, nachdem die Bank of America die Berichterstattung über das Softwareunternehmen mit einer Kaufempfehlung wieder aufgenommen hatte.

Agilysys haussieren um knapp 26 Prozent, nachdem der Anbieter von Hospitality-Software im vierten Geschäftsquartal die Gewinn- und Umsatzerwartungen übertroffen hat. Es war das 17. Quartal in Folge mit Rekordumsätzen. Nach Auflage einer Wandelanleihen büßen Akamai Technologies 3,6 Prozent ein.

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INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

DJIA 49.293,04 -0,8 -393,08 49.686,12

S&P-500 7.357,90 -0,6 -45,15 7.403,05

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NASDAQ Comp 25.920,23 -0,7 -170,50 26.090,73

NASDAQ 100 28.849,19 -0,5 -145,18 28.994,37

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 4,11 +0,02 4,11 4,05

5 Jahre 4,32 +0,03 4,32 4,24

10 Jahre 4,66 +0,04 4,66 4,59

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mo, 18:05

EUR/USD 1,1609 -0,4 -0,0046 1,1655 1,1647

EUR/JPY 184,69 -0,2 -0,4400 185,13 185,0000

EUR/CHF 0,9162 +0,2 0,0020 0,9142 0,9150

EUR/GBP 0,8665 -0,1 -0,0010 0,8675 0,8673

USD/JPY 159,07 +0,2 0,2400 158,83 158,8300

GBP/USD 1,3394 -0,3 -0,0039 1,3433 1,3424

USD/CNY 6,8064 +0,1 0,0064 6,8000 6,8000

USD/CNH 6,8135 +0,2 0,0146 6,7989 6,8009

AUS/USD 0,7106 -0,8 -0,0060 0,7166 0,7157

Bitcoin/USD 76.760,96 -0,1 -107,59 76.868,55 76.272,57

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 108,64 -0,0 -0,02 108,66

Brent/ICE 111,32 -0,7 -0,78 112,10

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.478,79 -1,9 -87,19 4.565,98

Silber 73,23 -5,7 -4,45 77,67

Platin 1.928,25 -2,6 -51,35 1.979,60

(Angaben ohne Gew hr)

(Angaben ohne Gewähr)

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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/cln/kla

(END) Dow Jones Newswires

May 19, 2026 09:54 ET (13:54 GMT)