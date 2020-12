MÄRKTE USA/Wall Street startet wenig verändert in den Handel

NEW YORK (Dow Jones)--Nach der Verschnaufpause zur Wochenmitte zeigt sich die Wall Street am Donnerstag zu Handelsbeginn mit einer Seitwärtsbewegung. Der Dow-Jones-Index legt 0,2 Prozent zu auf 29.940 Punkte, der S&P-500 gewinnt 0,1 Prozent. Für den Nasdaq-Composite geht es um 0,3 Prozent nach oben.

An den Märkten fehlen die Impulse. Die jüngsten positiven Nachrichten zu den Corona-Impfstoffen dürften weitgehend eingepreist sein. Bis die Impfungen zu einer Normalisierung des Wirtschaftslebens führen, dürfte es noch einige Zeit dauern. Derweil belastet die aktuelle Pandemie-Welle die USA und die Weltwirtschaft weiter.

"Die Märkte sind in die Höhe geschnellt und sehen 2021 als das Jahr an, in dem die Volkswirtschaften zurückkommen werden", so Commerzbank-Ökonom Peter Dixon. Jedoch bestehe auch die Sorge, dass viele der guten Nachrichten bereits eingepreist sind, so dass die Märkte wohl in absehbarer Zeit nicht "abheben" dürften. Einen allgemeinen Aufwärtstrend dürfte es aber geben.

Die Lage am US-Arbeitsmarkt bessert sich derweil nur langsam. In der vergangenen Woche beantragten 712.000 Amerikaner erstmals Arbeitslosenhilfe. Volkswirte hatten mit 780.000 Erstanträgen allerdings mit Schlimmerem gerechnet.

Kurz nach der Startglocke wird noch der Markit-Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor in zweiter Lesung für November vorgelegt, kurz darauf auch der ISM-Index für das nicht-verarbeitende Gewerbe für den gleichen Monat. Der Service-Sektor wurde aufgrund der Lockdowns besonders hart getroffen.

Okta nach Zahlen fester - Chevron von Investitionskürzungen kaum bewegt

Chevron geben 0,3 Prozent nach. Der Ölkonzern reagiert mit deutlichen Ausgabenkürzungen auf die sinkende Ölnachfrage infolge der Corona-Pandemie. Im kommenden Jahr reduziert das Unternehmen eigenen Angaben zufolge die Investitionen um 26 Prozent auf 14 Milliarden US-Dollar. In den Jahren danach bis 2025 will die Chevron Corp zwischen 14 Milliarden und 16 Milliarden pro Jahr ausgeben.

Die 3M-Aktie notiert kaum verändert. Der Mischkonzern will sich angesichts der Auswirkungen der Corona-Pandemie stärker auf Effizienz trimmen. Wie das für die Post-It-Klebezettel bekannte Unternehmen mitteilte, sollen im Rahmen eines Restrukturierungsprogramms weltweit 2.900 Stellen gestrichen werden. Für das Programm wird 3M 250 bis 300 Millionen US-Dollar an Kosten vor Steuern buchen, 120 bis 150 Millionen davon im vierten Quartal.

Costco Wholesale geben 1,9 Prozent nach. Die Großhandelskette übertraf mit dem Erstquartalsumsatz die Analystenerwartung knapp bei einem flächen- und preisbereinigten Umsatzplus von 17,1 Prozent.

Die Modeholding PVH, Mutter von Marken wie Calvin Klein und Tommy Hilfiger, wies unter den Vorjahreswerten liegende Gewinne und Umsätze aus. Die Markterwartungen wurden jedoch übertroffen. Gut lief es laut PVH im Online-Geschäft und bei legerer Freizeitkleidung. Die Aktie gewinnt 1,6 Prozent.

Okta rücken 9,4 Prozent nach oben. Der Experte für elektronische Zugriffsverwaltung schnitt in seinem dritten Quartal unerwartet gut ab mit einem um 42 Prozent auf 217 Millionen Dollar gestiegenen Umsatz. Zudem fiel das Quartalsergebnis besser als von Okta und Analysten erwartet aus und auch mit der Prognose für das vierte Quartal kam das Unternehmen gut an.

Dollar weiter schwach - Euro über 1,21 USD-Marke

Am Devisenmarkt zeigt der Dollar weiter Schwäche, der Dollar-Index gibt 0,5 Prozent nach. Vor dem Hintergrund der jüngsten positiven Impfstoffnachrichten ist der Dollar als vermeintlich sicherer Währungshafen derzeit nicht gefragt, auch gestiegene Inflationserwartungen in den USA belasten. Die Anleger zieht es stattdessen in risikoreichere Anlagen.

Der Euro notiert aktuell bei 1,2158 Dollar gegenüber 1,2089 am Mittwochabend. Zwischenzeitlich sprang die Gemeinschaftswährung auf ein Jahreshoch von 1,2169 Dollar. Der Euro bekomme zudem Rückenwind von Hoffnungen auf eine Einigung der EU im Streit um den Wiederaufbaufonds, so die Analysten der Unicredit.

Die Ölpreise geraten mit den sich abzeichnenden Beschlüssen der Opec+ etwas unter Druck. Nach Angaben informierter Kreise steht die Opec+ kurz vor einer Vereinbarung über eine bescheidene Fördererhöhung von bis zu 500.000 Barrel pro Tag ab Januar. Russland habe sich dagegen gesträubt, die aktuelle Förderbeschränkung zu verlängern. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI fällt um 0,2 Prozent auf 45,19 Dollar, für Brent geht es ebenfalls um 0,2 Prozent auf 48,17 Dollar nach unten.

Der Goldpreis zeigt sich etwas fester, weiter gestützt vom schwächelnden Dollar. Die Feinunze notiert 0,5 Prozent höher bei 1.841 Dollar.

Bei den US-Anleihen zeigt sich eine Stabilisierung. Die Rendite zehnjähriger Papiere sinkt bei steigenden Notierungen um 0,8 Basispunkte auf 0,93 Prozent.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 29.940,30 0,19 56,51 4,91

S&P-500 3.671,44 0,07 2,43 13,64

Nasdaq-Comp. 12.385,23 0,29 35,87 38,03

Nasdaq-100 12.488,34 0,26 31,93 43,00

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 0,14 -2,8 0,17 -106,2

5 Jahre 0,40 -1,6 0,42 -152,4

7 Jahre 0,67 -1,2 0,68 -157,8

10 Jahre 0,93 -0,8 0,93 -151,9

30 Jahre 1,66 -2,2 1,69 -140,2

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 08:08 Uhr Mi, 17:33 Uhr % YTD

EUR/USD 1,2158 +0,37% 1,2123 1,2089 +8,4%

EUR/JPY 126,27 -0,18% 126,59 126,40 +3,6%

EUR/CHF 1,0828 -0,10% 1,0831 1,0833 -0,3%

EUR/GBP 0,9024 -0,37% 0,9046 0,9062 +6,6%

USD/JPY 103,86 -0,56% 104,47 104,56 -4,5%

GBP/USD 1,3468 +0,71% 1,3401 1,3340 +1,6%

USD/CNH (Offshore) 6,5301 -0,22% 6,5457 6,5498 -6,3%

Bitcoin

BTC/USD 19.375,25 +1,24% 19.056,25 18.991,75 +168,7%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 45,19 45,28 -0,2% -0,09 -19,4%

Brent/ICE 48,17 48,25 -0,2% -0,08 -20,4%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.840,56 1.831,00 +0,5% +9,56 +21,3%

Silber (Spot) 24,03 24,15 -0,5% -0,12 +34,6%

Platin (Spot) 1.031,13 1.015,10 +1,6% +16,03 +6,9%

Kupfer-Future 3,49 3,48 +0,5% +0,02 +23,7%

