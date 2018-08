MÄRKTE USA/Wall Street steigt weiter - Tesla-Aktie schießt nach oben

Von Thomas Rossmann

NEW YORK (Dow Jones)--Die positiv verlaufende US-Berichtssaison hat auch am Dienstag die Wall Street angeschoben. Dagegen wurde der weiterhin schwelende Handelsstreit zwischen den USA und China von den Investoren weitgehend ausgeblendet. Zudem nähert sich der S&P-500 seinem Rekordstand von Ende Januar an und liegt nur noch 0,5 Prozent unter dieser Marke. "Die sehr starke Berichtssaison ist der Hauptantrieb für den Markt", so Stratege Hussein Sayed von FXTM. Er rechnet damit, dass 79 Prozent aller im S&P-500 gelisteten Unternehmen die Markterwartungen übertreffen werden. "Mit dem Ende der Berichtssaison wird sich der Fokus dann aber wieder auf den Handelsstreit richten", ergänzte Sayed.

Der Dow-Jones-Index verbesserte sich um 0,5 Prozent auf 25.629 Punkte. Der S&P-500 gewann 0,3 Prozent auf 2.858 Punkte. Das Rekordhoch liegt bei 2.873 Punkten. Der Nasdaq-Composite stieg um 0,3 Prozent auf 7.884 Punkte. Umgesetzt wurden 721 (Montag: 660) Millionen Aktien. Auf die 1.566 (1.767) Kursgewinner kamen 1.382 (1.194) -verlierer. Unverändert schlossen 125 (119) Titel.

Spekulationen um Börsen-Rückzug machen der Tesla-Aktie Beine

Mit einem Tweet über einen möglichen Rückzug des Elektroauto -Herstellers Tesla von der Börse hat Gründer Elon Musk am Dienstag für Aufregung am Aktienmarkt gesorgt. Der Börsenrückzug könne zu 420 US-Dollar je Aktie erfolgen, lautete ein Tweet von Musks Account. Die Finanzierung einer solchen Transaktion sei gesichert. Die Tesla-Aktie legte mit den Spekulationen deutlich zu, wurde zwischenzeitlich dann aber vom Handel ausgesetzt. Eine viertel Stunde vor dem Ende wurde die Aktie dann wieder gehandelt und schloss schließlich mit einem Plus von 11 Prozent bei 379,56 Dollar.

Nach Aussage von Musk in einem Memo an die Mitarbeiter, das auf die Webseite des Unternehmens gestellt wurde, gibt es allerdings noch keine finale Entscheidung über einen möglichen Rückzug von der Börse. Nach den Plänen könnten Investoren die Aktie entweder halten, oder aber zu 420 Dollar je Anteilsschein verkaufen. Die Absicht, Tesla mit SpaceX zu fusionieren gebe es allerdings nicht, so Musk in dem Memo weiter. Beide Unternehmen sollen eigenständig bleiben. Sollte Tesla ein besser prognostizierbares Wachstum aufweisen, sei eine Rückkehr an die Börse möglich, heißt es weiter.

Disney legt Zahlen vor - Etsy klettern nach Quartalszahlen

Nach Börsenschluss wird Disney als eines der letzten großen Unternehmen Quartalszahlen ausweisen. Die Aktie legte im Vorfeld um 0,5 Prozent zu. Am Montag nach Börsenschluss hat der Online-Marktplatz Etsy über den Verlauf des zweiten Quartals berichtet. Nachdem das Unternehmen einen starken Umsatzzuwachs verbucht hat, traut es sich auf Jahressicht mehr zu. Die Titel sprangen um 3,3 Prozent nach oben.

Dagegen ging es für die Aktie von Dean Foods um 15,1 Prozent abwärts. Der größte Molkereikonzern der USA hat eine Gewinnwarnung ausgegeben und dies mit der Inflation sowie den wachsenden Marktanteilen der Eigenmarken begründet.

Die Facebook-Aktie konnte anfängliche Gewinne nicht behaupten und verlor 1,0 Prozent. Die Aktien des sozialen Netzwerks hatten am Montag um über 4 Prozent zugelegt, obwohl ein Medienbericht auf einen neuen Datenskandal hindeutete: Laut einem Bericht des Wall Street Journal hat Facebook Banken um Informationen über Konten und Banktransaktionen seiner Nutzer gebeten. Angeblich will das Unternehmen mit Hilfe dieser Daten seinen Nutzern einen besseren Service anbieten. Facebook dementierte derartige Absichten.

Rücksetzer im Dollar und Iran-Sanktionen stützen Ölpreise

Der Dollar gab einen Teil seiner jüngsten Gewinne ab. Der ICE-Dollar-Index verlor 0,2 Prozent. Händler sprachen von Gewinnmitnahmen nach der jüngsten positiven Entwicklung. Der Euro stieg im Gegenzug auf ein Tageshoch von 1,1609 Dollar. Dieses Niveau konnte jedoch nicht ganz behauptet werden. Im späten US-Handel ging die Gemeinschaftswährung mit 1,1599 Dollar um, nach 1,1555 Dollar am Vortag.

Der schwächere Dollar stützte auch die Ölpreise, die zudem weiter von den US-Sanktionen gegen den Iran profitierten, die am Dienstag in Kraft traten. Aufgrund der Sanktionen, die in den kommenden drei Monaten noch erweitert werden sollen, dürften die iranischen Ölexporte um über 1 Million Barrel pro Tag sinken, so Experten. Derzeit exportiert Iran täglich etwa 2,5 Millionen Barrel Öl. Zudem hat die Energy Information Administration (EIA) ihre Prognose für die US-Produktion leicht nach unten genommen. Für US-Öl der Sorte WTI geht die EIA nun für 2018 von einem Preis von 66,21 Dollar je Barrel aus, nach 65,95 Dollar im Vormonat. WTI verteuerte sich zum US-Settlement um 0,2 Prozent auf 69,17 Dollar. Brent verbesserte sich um 1,3 Prozent auf 74,65 Dollar.

Auch der Goldpreis, der ebenfalls in Dollar bezahlt wird, profitierte zunächst von dem Rücksetzer des Greenbacks. Im Verlauf gab das Edelmetall seine Gewinne allerdings fast vollständig wieder ab und zeigte sich zum US-Settlement wenig verändert bei 1.218 Dollar.

Staatsanleihen waren angesichts der festeren Aktienmärkte nicht gesucht. Die Rendite zehnjähriger US-Titel stieg um 4 Basispunkte auf 2,98 Prozent.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 25.628,91 0,50 126,73 3,68

S&P-500 2.858,45 0,28 8,05 6,91

Nasdaq-Comp. 7.883,66 0,31 23,99 14,20

Nasdaq-100 7.462,65 0,32 23,66 16,67

US-Anleihen

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD

2 Jahre 2,66 1,2 2,65 145,9

5 Jahre 2,84 3,4 2,81 91,6

7 Jahre 2,92 3,6 2,89 67,6

10 Jahre 2,98 3,5 2,94 53,4

30 Jahre 3,12 3,2 3,09 5,4

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 7.52 Uhr Mo, 17.15 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1599 +0,41% 1,1555 1,1559 -3,5%

EUR/JPY 129,21 +0,40% 128,64 128,82 -4,5%

EUR/CHF 1,1546 +0,28% 1,1515 1,1524 -1,4%

EUR/GBP 0,8962 +0,40% 0,8927 0,8931 +0,8%

USD/JPY 111,40 -0,00% 111,33 111,44 -1,1%

GBP/USD 1,2943 -0,01% 1,2945 1,2942 -4,2%

Bitcoin

BTC/USD 7.055,47 +2,0% 6.958,01 6.974,65 -48,3%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 69,03 69,01 +0,0% 0,02 +16,9%

Brent/ICE 74,51 73,75 +1,0% 0,76 +16,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.210,55 1.207,64 +0,2% +2,92 -7,1%

Silber (Spot) 15,38 15,30 +0,5% +0,07 -9,2%

Platin (Spot) 829,55 822,00 +0,9% +7,55 -10,8%

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros

(END) Dow Jones Newswires

August 07, 2018 16:21 ET (20:21 GMT)