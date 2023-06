MÄRKTE USA/Wall Street trotz starken Arbeitsmarkts freundlich erwartet

NEW YORK (Dow Jones)--Die Hoffnung auf eine Zinspause im Juni durch die US-Notenbank sorgt an der Wall Street weiter für Kauflaune. Der Aktienterminmarkt lässt auf eine freundliche Handelseröffnung am Freitag schließen, nachdem die Wall Street bereits im späten Vortagesgeschäft von dieser Hoffnung getrieben worden war. Dass der US-Senat das Schuldendrama beendet und den drohenden Zahlungsausfall der Regierung in letzter Minute verhindert hat, wird wohlwollend zur Kenntnis genommen. Doch hatte der Markt nach dem klaren Votum im Repräsentantenhaus eine Zustimmung des Senats bereits als "sicher" vorausgesetzt. Insofern stützt die Aussetzung der Schuldenobergrenze nur noch sehr verhalten den Aktienmarkt.

Kurzfristig steht aber die Zinsthematik im Blick und da dürfte der Arbeitsmarktbericht für Mai die Debatte befeuern. Denn das US-Jobwachstum hat im Mai die Erwartungen deutlich übertroffen. Die starken Daten erschweren den Kampf der Federal Reserve gegen die hohe Inflation. Die separat erhobene Arbeitslosenquote stieg im Mai allerdings etwas deutlicher als gedacht, offenbar weil die günstigen Jobaussichten mehr Menschen zur Arbeitssuche animieren. Die US-Stundenlöhne stiegen gegenüber dem Vormonat im erwarteten Rahmen.

Die Meinungen am Markt zur Relevanz der Daten gehen aber auseinander: Denn zuletzt hatten überzeugende Arbeitsmarktdaten wie die offenen Stellen kaum Einfluss auf die Zinserwartungen. Diese wurden vielmehr geprägt von schwachen Daten, die das Bild einer sich langsam immer weiter eintrübenden Konjunkturlage zeichneten - trotz eines unverändert engen Arbeitsmarktes. Aktuell preist der Zinsterminmarkt eine Zinserhöhung im Juni von 25 Basispunkten nur noch mit einer Wahrscheinlichkeit von 29 Prozent ein. Das sind nur ein paar Punkte mehr als vor den Daten.

"Die Fed sendet eindeutig die Botschaft aus, dass sie eine Zinserhöhung nicht mehr für dringlich hält, während sie gleichzeitig Anleger wissen lässt, dass ihre Aufgabe der Inflationsbekämpfung noch nicht erledigt ist", sagt Analystin Ipek Ozkardeskaya von Swissquote Bank. Die Fed steuere so die Markterwartungen. Es werde kurzfristig keine Zinserhöhungen geben, gleichzeitig wolle die Fed die Marktbedingungen aber nicht durch übermäßig taubenhafte Spekulationen nachhaltig beeinflussen.

Renditen steigen mit Arbeitsmarktdaten

Am Rentenmarkt hieven fallende Notierungen die Renditen nach oben. Mit den Arbeitsmarktdaten gewinnt die Dynamik anziehender Renditen klar an Schwung. Rentenanleger schienen offenbar doch mit einer Zinserhöhung zu liebäugeln, heißt es im Handel.

Der US-Dollar dreht mit den Daten ins Plus, der Dollarindex gewinnt nun 0,1 Prozent - beflügelt von steigenden Marktzinsen. Anziehender Dollar und steigende Marktzinsen drücken den Goldpreis leicht.

Die Erdölpreise ziehen weiter kräftig an. Die Spekulationen auf eine Fördermengenkürzung der Gruppe Opec+ bei ihrem anstehenden Treffen stiegen nun doch wieder, heißt es.

Lululemon Athletica und Brodcom gesucht

Unter den Einzelaktien springen Lululemon Athletica vorbörslich 14,4 Prozent nach oben. Der Anbieter von Yoga-Bekleidung traut sich im laufenden Geschäftsjahr mehr zu und hat seine Jahresprognose angehoben, nachdem die Gesellschaft im ersten Geschäftsquartal besser abgeschnitten hat als erwartet.

Broadcom ziehen um 0,6 Prozent an. Das Halbleiterunternehmen hat im zweiten Geschäftsquartal dank einer gestiegenen Nachfrage nach Technologien der nächsten Generation die Markterwartungen bei Umsatz und bereinigtem Gewinn übertroffen. Auch das für das dritte Quartal angepeilte Umsatzwachstum lag über den Marktschätzungen.

Costco Wholesale büßen 0,6 Prozent ein, nachdem der Online-Umsatz im Mai um fast 8 Prozent gesunken ist. JetBlue Airways (+0,9%) und Frontier Group (+1,7%) gaben bekannt, dass sie im Zusammenhang mit der geplanten Übernahme von Spirit Airlines (unverändert) durch JetBlue eine Veräußerungsvereinbarung getroffen haben. Die Fluggesellschaft werde alle Anteile von Spirit am New Yorker Flughafen LaGuardia an Frontier veräußern.

Zscaler hat im dritten Geschäftsquartal den Umsatz dank einer starken Nachfrage nach seinen Cloud-Sicherheitsdiensten um fast die Hälfte gesteigert. Umsatz und bereinigter Gewinn übertrafen die Markterwartungen. Der Jahresausblick wurde erneut angehoben. Die Aktie des IT-Unternehmens zieht um 1,7 Prozent an.

Die Aktien von Tilly's brechen um knapp 20 Prozent ein, nachdem der Bekleidungshändler für das zweite Geschäftsquartal unerwartet hohe Verluste prognostiziert hat. Samsara ziehen dagegen um 13,5 Prozent an. Das Unternehmen aus dem Bereich Internet der Dinge hat im abgelaufenen Quartal den Verlust verringert und den Umsatz deutlich gesteigert. Der Ausblick für das Gesamtjahr wurde angehoben.

Die Hinterlegungsscheine der Mainzer Biontech klettern um 3,6 Prozent. Die Biopharmagesellschaft macht Fortschritte im Bereich Leberkrebstherapie. Biontech hat mit ihrem Partner OncoC4 positive Ergebnisse in einer Phase-1/2-Studie erzielt.

===

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,44 +10,4 4,33 1,7

5 Jahre 3,75 +5,6 3,70 -24,9

7 Jahre 3,71 +6,4 3,65 -25,6

10 Jahre 3,64 +4,7 3,60 -23,5

30 Jahre 3,85 +3,7 3,82 -11,8

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 7:58 Uhr Do, 17:30 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0752 -0,1% 1,0771 1,0737 +0,5%

EUR/JPY 149,63 +0,2% 149,61 149,10 +6,6%

EUR/CHF 0,9749 +0,0% 0,9742 0,9757 -1,5%

EUR/GBP 0,8593 +0,0% 0,8591 0,8574 -2,9%

USD/JPY 139,18 +0,3% 138,90 138,82 +6,1%

GBP/USD 1,2512 -0,1% 1,2536 1,2522 +3,5%

USD/CNH (Offshore) 7,0917 -0,2% 7,0860 7,1088 +2,4%

Bitcoin

BTC/USD 27.174,50 +1,0% 27.154,43 26.902,10 +63,7%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 71,80 70,10 +2,4% +1,70 -10,1%

Brent/ICE 75,74 74,28 +2,0% +1,46 -9,6%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 23,60 23,10 +2,2% +0,50 -71,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.972,56 1.978,15 -0,3% -5,59 +8,2%

Silber (Spot) 23,80 23,93 -0,5% -0,12 -0,7%

Platin (Spot) 1.010,45 1.009,83 +0,1% +0,63 -5,4%

Kupfer-Future 3,77 3,71 +1,7% +0,06 -1,1%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/hab

(END) Dow Jones Newswires

June 02, 2023 09:03 ET (13:03 GMT)