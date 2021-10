MÄRKTE USA/Wall Street trotzt schwachen BIP-Daten

NEW YORK (Dow Jones)--Nachdem die Wall Street am Vortag eine Pause von der jüngsten Rekordjagd eingelegt hat, zeigen sich die Börsen am Donnerstag wieder mit Aufschlägen. Für neue Rekordhochs reicht es allerdings noch nicht. Die bereits vor Handelsbeginn veröffentlichten schwachen BIP-Daten belasten nicht. Gestützt wird das Sentiment von der weiter laufenden Berichtssaison.

Der Dow-Jones-Index notiert 0,5 Prozent fester bei 35.666 Punkten. Der S&P-500 legt ebenfalls um 0,5 Prozent zu. Und auch für den technologielastigen Nasdaq-Composite geht es um 0,5 Prozent nach oben.

Die US-Wirtschaft ist im dritten Quartal deutlich langsamer gewachsen als am Markt erwartet wurde. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) erhöhte sich um lediglich 2,0 Prozent. Ökonomen hatten hingegen 2,8 Prozent prognostiziert. Im zweiten Quartal hatte das Wachstum mit revidiert 6,7 Prozent noch deutlich höher gelegen. Die Daten zu den wöchentlichen Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe sind indessen besser als erwartet ausgefallen. Dass die Europäische Zentralbank wie erwartet die Leitzinsen sowie den Zins- und Forward-Guidance bestätigt hat, liefert keine Impulse.

Am Devisenmarkt zeigt sich der Dollar nach den BIP-Daten etwas leichter. Der DXY-Dollarindex gibt um 0,2 Prozent nach. Am Markt wird erwartet, dass sich die US-Wirtschaft im vierten Quartal wieder erholt. Die Commerzbank geht davon aus, dass die US-Notenbank trotz des schwächeren US-Wachstums in der kommenden Woche das Tapering ihrer Anleihekäufe beschließen wird. Für das vierte Quartal zeichne sich wieder ein höheres Wachstum ab. Die Rendite 10-jähriger US-Anleihen gibt um weitere 1,3 Basispunkte auf 1,53 Prozent nach.

Die Ölpreise reduzieren sich erneut, nachdem sie bereits am Vortag unter Druck gestanden hatten. Teilnehmer verweisen auf Gewinnmitnahmen nach den jüngsten Siebenjahreshochs, aber auch die zuletzt gestiegenen Ölvorräte in den USA.

Ford nach Zahlen mit Kurssprung - Globalfoundries mit Börsendebüt

Der Strom an Geschäftszahlen reißt nicht ab. Bereits vor der Startglocke haben u.a. Caterpillar und Merck & Co Zahlen vorgelegt. Erst nach Handelsschluss kommen die Quartalsergebnisse der Schwergewichte Amazon und Apple, sowie von Starbucks.

Der Baumaschinenhersteller Caterpillar hat im dritten Quartal von einer anziehenden Nachfrage profitiert. Der Umsatz legte um ein Viertel zu, den Gewinn konnte der Konzern mehr als verdoppeln und damit stärker als erwartet steigern. Die Aktie legt um 3,2 Prozent zu.

Der Pharmakonzern Merck & Co (+4,0%) hat im dritten Quartal mit Umsatz und Gewinn die Markterwartungen übertroffen. Auch der Ausblick auf das Gesamtjahr war besser als erwartet.

Der Börsenbetreiber Intercontinental Exchange (ICE) hat im dritten Quartal 2021 nicht nur Umsatz und Gewinn gesteigert, sondern auch besser abgeschnitten als von Analysten erwartet. Die Aktie rückt 1,9 Prozent vor.

Am Mittwoch nach Handelsschluss in den USA hatten bereits Ebay und Ford Geschäftszahlen vorgelegt. Ebay hat zwar mit den Ergebnissen für das dritte Quartal die Erwartungen der Analysten übertroffen, allerdings enttäuschte die Prognose für das vierte Quartal und damit das wichtige Weihnachtsgeschäft. Der Kurs der Aktie knickt um 5,9 Prozent ein.

Bei Ford haben Produktionsausfälle wegen Lieferengpässen bei Halbleitern und höhere Rohstoffkosten wenig überraschend für durchwachsene Ergebnisse im dritten Quartal gesorgt. Allerdings erhöhte Ford den Ausblick für das Gesamtjahr und will die Dividendenzahlung wieder aufnehmen. Auch hat sich der Chip-Mangel laut Ford verringert. Die Aktie gewinnt 11,2 Prozent.

Zudem steht mit Globalfoundries ein Börsendebüt an der Nasdaq an. Der Halbleiterhersteller hat den Ausgabepreis mit 47 Dollar je Aktie am oberen Ende der Preisspanne festgelegt. Der Auftragsfertiger kommt damit auf eine Bewertung von 25,1 Milliarden Dollar.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 35.665,47 +0,5% 174,78 +16,5%

S&P-500 4.576,27 +0,5% 24,59 +21,8%

Nasdaq-Comp. 15.313,29 +0,5% 77,46 +18,8%

Nasdaq-100 15.678,35 +0,5% 79,95 +21,7%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 0,51 1,2 0,50 39,5

5 Jahre 1,17 2,2 1,15 81,1

7 Jahre 1,41 0,6 1,41 76,5

10 Jahre 1,53 -1,3 1,55 61,7

30 Jahre 1,93 -2,6 1,95 28,0

DEVISEN zuletzt +/- % Do., 8:30 Uhr Mi, 17:31 % YTD

EUR/USD 1,1637 +0,3% 1,1602 1,1593 -4,7%

EUR/JPY 131,92 -0,1% 131,72 131,91 +4,6%

EUR/CHF 1,0655 +0,0% 1,0659 1,0645 -1,4%

EUR/GBP 0,8453 +0,1% 0,8443 0,8445 -5,4%

USD/JPY 113,38 -0,4% 113,53 113,78 +9,8%

GBP/USD 1,3765 +0,2% 1,3742 1,3729 +0,7%

USD/CNH (Offshore) 6,3938 +0,0% 6,3970 6,3926 -1,7%

Bitcoin

BTC/USD 61.652,00 +4,9% 59.083,76 59.042,26 +112,2%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 81,96 82,66 -0,8% -0,70 +71,9%

Brent/ICE 83,89 84,58 -0,8% -0,69 +65,4%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.807,31 1.796,81 +0,6% +10,50 -4,8%

Silber (Spot) 24,11 24,06 +0,2% +0,05 -8,6%

Platin (Spot) 1.033,16 1.014,90 +1,8% +18,26 -3,5%

Kupfer-Future 4,44 4,39 +1,0% +0,05 +25,9%

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/err/ros

(END) Dow Jones Newswires

October 28, 2021 09:51 ET (13:51 GMT)