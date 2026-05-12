MÄRKTE USA/Wall Street uneinheitlich vor Treffen Trump-Xi

DOW JONES--Mit einer uneinheitlichen Tendenz ist die Wall Street zur Wochenmitte in den Handel gestartet. Der Dow-Jones-Index verliert kurz nach der Eröffnung 0,5 Prozent auf 49.529 Punkte. Der S&P-500 zeigt sich kaum verändert und der Nasdaq-Composite legt um 0,3 Prozent zu. Teilnehmer sprechen von Zurückhaltung vor dem Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem chinesischen Staatschef Xi Jinping. Nach den Verbraucherpreisen am Vortag haben auch die Erzeugerpreise in den USA im April deutlich zugelegt, angetrieben durch die gestiegenen Energiekosten infolge des Iran-Krieges. Damit verfestigen sich die Zinserhöhungsspekulationen. Laut CME FedWatch preisen die Märkte eine Wahrscheinlichkeit von über 30 Prozent für eine Zinserhöhung bis Dezember ein.

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Vor allem das Treffen zwischen Trump und Xi steht im Fokus. Hinsichtlich des Irans laute das Narrativ, dass von China erwartet werde, Druck auf den Iran auszuüben, die Straße von Hormus zu öffnen, im Gegenzug für eine Deeskalation seitens der USA, so Analyst Jack Janasiewicz von Natixis Investment Managers. Trump habe weder die Anreize noch die Mittel, um China unter Druck zu setzen, da sein Fokus weiterhin auf dem Iran-Krieg und einem Gerichtsurteil liege, das seine Zölle einschränke, so die Volkswirte der Danske Bank. Für China habe die Aufrechterhaltung stabiler Beziehungen oberste Priorität, insbesondere in der Taiwan-Frage.

Die Produzentenpreise stiegen um 1,4 Prozent gegenüber dem Vormonat und lagen um 6,0 (Vormonat: 4,0) Prozent über dem Vorjahresmonat. Volkswirte hatten nur einen monatlichen Anstieg von 0,5 Prozent prognostiziert. Die Kernerzeugerpreise ohne die volatilen Preise von Nahrungsmitteln und Energie kletterten um 1,0 Prozent gegenüber dem Vormonat und erhöhten sich auf Jahressicht um 5,2 (3,8) Prozent. Ökonomen hatten einen monatlichen Anstieg von 0,4 Prozent prognostiziert.

Die Renditen am US-Anleihemarkt behaupten ihre jüngsten Aufschläge angesichts neuer Anzeichen für eine beschleunigte Inflation. Die Rendite zehnjähriger Papiere steht bei 4,47 Prozent.

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Der Dollar weitet seine Gewinne nach den Erzeugerpreisen aus. Der Dollar-Index steigt um 0,3 Prozent. Die Daten würden die Chancen auf eine Zinssenkung durch die Federal Reserve vernichten, schreibt Naeem Aslam, Analyst bei Zaye Capital Markets.

Die Ölpreise zeigen sich wenig verändert. Ein Barrel Brent verliert 0,3 Prozent auf 107,49 Dollar. Der Markt bewege sich zwischen den Entwicklungen rund um die Straße von Hormus und dem Treffen zwischen Trump und Xi, heißt es.

Für den Goldpreis geht es erneut nach unten. Eine zwischenzeitliche leichte Erholung konnte nicht behauptet werden. Die Feinunze reduziert sich um 0,6 Prozent auf 4.686 Dollar. Die Aussicht auf eine ausbleibende Zinssenkung durch die US-Notenbank belastet, heißt es.

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Bei den Einzelwerten zeigen sich Halbleiter- und KI-Werte mit Aufschlägen. Für die Aktien von Qualcomm, Micron und Nvidia geht es um bis zu 2,6 Prozent nach oben. Damit dürfte sich die jüngste Rally nach dem Rücksetzer am Vortag fortsetzen. Ein Teil des zurückkehrenden Optimismus könnte darauf zurückzuführen sein, dass der Besuch von US-Präsident Trump in China dazu beitragen wird, den Verkauf auf dem großen und wachsenden chinesischen Markt zu ermöglichen. Die CEO von Qualcomm, Micron und Nvidia gehören zur Trump-Delegation.

Zudem stehen bei Samsung Electronics die Zeichen auf Streik. Die Gespräche des weltgrößte Speicherchip-Herstellers mit den Gewerkschaften über die Verteilung der massiven Gewinne des Unternehmens sind gescheitert. Die gewerkschaftlich organisierten Samsung-Mitarbeiter in Südkorea planen einen Streik vom 21. Mai bis zum 7. Juni.

Daneben wird Cisco nachbörslich die Ergebnisse für das dritte Geschäftsquartal bekannt geben, die Auswirkungen auf den Technologie-Sektor haben könnten. Die Aktien gewinnen 0,7 Prozent.

Die Titel von Nebius legen um 10,4 Prozent zu, nachdem der Cloud-Anbieter für das erste Quartal einen Gewinn bekannt gab, der die Erwartungen übertraf. Obwohl sich der bereinigte Verlust des Unternehmens vergrößerte, fiel der Wert geringer aus als von Analysten erwartet.

Die Papiere von Nextpower steigen um 15 Prozent. Obwohl das Energietechnologieunternehmen im letzten Quartal einen geringeren Umsatz und Gewinn verzeichnete, hob es die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr an. EchoStar verbessern sich um 2,7 Prozent. Die Federal Communications Commission hat den Verkauf von EchoStar-Mobilfunkfrequenzen an AT&T und SpaceX genehmigt.

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INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

DJIA 49.529,16 -0,5 -231,40 49.760,56

S&P-500 7.398,40 -0,0 -2,56 7.400,96

NASDAQ Comp 26.160,90 +0,3 +72,70 26.088,20

NASDAQ 100 29.159,97 +0,3 +95,18 29.064,80

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 3,99 -0,01 4,02 3,98

5 Jahre 4,13 +0,00 4,15 4,11

10 Jahre 4,47 -0,00 4,49 4,46

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Di, 17:05

EUR/USD 1,1705 -0,3 -0,0032 1,1737 1,1733

EUR/JPY 184,73 -0,2 -0,2700 185 184,9500

EUR/CHF 0,9158 -0,1 -0,0005 0,9163 0,9168

EUR/GBP 0,8666 -0,0 -0,0003 0,8669 0,8676

USD/JPY 157,81 +0,1 0,2000 157,61 157,6200

GBP/USD 1,3503 -0,2 -0,0033 1,3536 1,3520

USD/CNY 6,7908 -0,0 -0,0012 6,7920 6,7920

USD/CNH 6,7878 -0,0 -0,0016 6,7894 6,7946

AUS/USD 0,7243 +0,1 0,0004 0,7239 0,7227

Bitcoin/USD 80.164,18 -0,6 -508,71 80.672,89 80.451,74

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 102,47 +0,3 0,29 102,18

Brent/ICE 107,49 -0,3 -0,28 107,77

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.685,89 -0,6 -27,76 4.713,65

Silber 87,01 +0,5 0,47 86,54

Platin 2.135,72 +0,4 9,42 2.126,30

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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/cln

(END) Dow Jones Newswires

May 13, 2026 09:44 ET (13:44 GMT)