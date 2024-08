MÄRKTE USA/Wall Street von Arbeitsmarktdaten gestützt

NEW YORK (Dow Jones)--Die Stimmung an der Wall Street steigt nach der Erholung von den vorherigen massiven Verlusten am Donnerstag. Der Aktienterminmarkt lässt eine feste Eröffnung am Kassamarkt schließen. Getrieben wird der Markt von positiven Arbeitsmarktdaten, die zumindest die Konjunktursorgen etwas verscheuchen. Denn in der Vorwoche gingen die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung deutlicher zurück als erwartet. Nach dem schwachen Arbeitsmarktbericht für Juli am vergangenen Freitag reichen die neuen Daten nun, um Anleger zu beruhigen.

Die Erkenntnis, dass der jüngste Ausverkauf an den Börsen übertrieben gewesen war, führt zu sinkender Fantasie auf Stützungen durch die US-Notenbank. Denn Notzinssenkungen durch die Fed dürften wohl kein Thema sein, heißt es - gerade mit Blick auf die aktuellen Arbeitsmarktdaten. Eine Schwäche des Arbeitsmarkts würde Rezessionssorgen und Zinssenkungshoffnungen gleichermaßen erhöhen. "Die Märkte haben sich vielleicht beruhigt, aber diese Achterbahnwoche ist noch nicht vorbei", warnt Analyst Matt Britzman von Hargreaves Lansdown vor zuviel positiver Stimmung. Die geopolitischen Krise im Nahen Osten und der Ukrainekrieg treten aktuell in den Hintergrund. Die Ukraine hat einen überraschenden Vorstoß in die russische Region Kursk unternommen.

Renditen und Dollar steigen mit Daten

Mit den Daten steigen die Renditen am Rentenmarkt deutlich an. Notfallzinssenkungen durch die Fed werden ausgepreist. Diese Überlegung stützt den Dollar, der mit den Daten und den steigenden Marktzinsen anzieht, der Dollar-Index klettert um 0,2 Prozent.

Am Erdölmarkt tut sich derweil nicht viel, Gold verteuert sich dagegen um 1,1 Prozent. Der Prozess, dass Anleger das Edelmetall verkaufen mussten, um Verluste bei anderen Anlageklassen auszugleichen, sei abgeschlossen, heißt es. Nun werde mit den geopolitischen Krisen wieder gekauft.

Eli Lilly gesucht - Merck nicht

Merck & Co hat eine Phase-3-Studie abgebrochen, in der Patienten mit fortgeschrittenem kleinzelligem Lungenkarzinom (ES-SCLC) als Erstlinientherapie mit Mercks Blockbuster-Krebsmedikament Keytruda in Kombination mit Vibostolimab und Chemotherapie behandelt wurden. Der Kurs gibt vorbörslich um 0,3 Prozent nach. Eli Lilly schnellen um 12,7 Prozent nach oben, der Pharmariese verbuchte starke Zweitquartalszahlen und hob die Prognose an.

Warner Bros. Discovery brechen um 10,3 Prozent ein, das Medienunternehmen hat im zweiten Quartal die Umsatzerwartungen des Marktes verfehlt und rote Zahlen geschrieben. Booking (-0,3%) hat sich eine Reihe von Selbstverpflichtungen auferlegt, um die Bedenken der italienischen Kartellbehörden gegen ihre Preispolitik auszuräumen.

Der Online-Marktplatz Robinhood Markets hat die Markterwartungen in der zweiten Periode geschlagen, der Kurs gewinnt 2,9 Prozent. Der Getränkeanbieter Monster Beverage (-7,9%) enttäuschte im zweiten Quartal die Marktprognosen.

Fastly brechen um 18,3 Prozent ein, die Software-Gesellschaft erwartet höhere Gesamtjahresverluste als ohnehin befürchtet. Bumble stürzen gar um knapp 40 Prozent ab, die Dating-Plattform senkte ihren Umsatzausblick.

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,04 +8,4 3,96 -37,6

5 Jahre 3,83 +6,0 3,77 -17,4

7 Jahre 3,88 +5,7 3,83 -8,6

10 Jahre 3,99 +4,0 3,95 11,0

30 Jahre 4,28 +3,6 4,25 31,2

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:18 Mi, 17:41 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0897 -0,2% 1,0941 1,0928 -1,3%

EUR/JPY 160,24 -0,0% 159,89 161,28 +3,0%

EUR/CHF 0,9394 -0,2% 0,9398 0,9452 +1,3%

EUR/GBP 0,8599 -0,1% 0,8612 0,8593 -0,9%

USD/JPY 147,03 +0,2% 146,17 147,61 +4,4%

GBP/USD 1,2675 -0,2% 1,2706 1,2719 -0,4%

USD/CNH (Offshore) 7,1817 +0,1% 7,1614 7,1837 +0,8%

Bitcoin

BTC/USD 57.923,65 +4,5% 57.073,10 55.932,00 +33,0%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 75,57 75,23 +0,5% +0,34 +5,9%

Brent/ICE 78,42 78,33 +0,1% +0,09 +4,1%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 38,865 38,75 +0,3% +0,12 +19,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.408,55 2.382,86 +1,1% +25,69 +16,8%

Silber (Spot) 27,02 26,60 +1,6% +0,42 +13,7%

Platin (Spot) 920,78 924,50 -0,4% -3,73 -7,2%

Kupfer-Future 3,94 3,95 -0,2% -0,01 +0,0%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

