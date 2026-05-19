MÄRKTE USA/Wall Street von sinkenden Renditen und Ölpreisen gestützt

DOW JONES--Die US-Börsen dürften sich zur Wochenmitte nach ihrem jüngsten Rücksetzer stabilisieren. Nach einer Durststrecke von drei Tagen deutet der Aktienterminmarkt nun auf einen etwas festeren Handelsbeginn am Kassamarkt an - gestützt von fallenden Anleiherendite und Ölpreisen. Anleger dürften sich jedoch nicht allzu sehr vorwagen, denn nach Börsenschluss wird Nvidia die mit Spannung erwarteten Geschäftszahlen zum ersten Quartal vorlegen. Die Erwartungen an die Nvidia-Geschäftszahlen seien hoch gesteckt, so Analystin Ipek Ozkardeskaya von Swissquote. Anleger gingen weiterhin davon aus, dass Nvidia über eine starke Preissetzungsmacht verfüge. Anleger interessierten sich vor allem dafür, ob Nvidia die Margen auf diesem hohen Niveau halten könne.

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"Die Nvidia-Zahlen werden die Richtung für einen Aktienmarkt vorgeben, der nach einer unglaublichen Rally seit den Tiefs im März einen neuen Impuls braucht", erläutert Chefmarktstratege Paul Stanley von Granite Bay Wealth Management. Vorbörslich legt die Nvidia-Aktie um 1,4 Prozent zu, war allerdings zuletzt von ihren Rekordhochs zurückgekommen.

Noch während der laufenden Börsensitzung wird die US-Notenbank das Protokoll ihrer jüngsten Zinssitzung veröffentlichen. Es war die letzte unter dem bisherigen Chairman Jerome Powell. Sein Nachfolger Kevin Warsh wird am Freitag vereidigt. Der im Zuge des Iran-Kriegs und der dadurch bedingten Sperrung der Straße von Hormus kräftig gestiegene Ölpreis hat an den Märkten Inflationssorgen und die Erwartung befeuert, dass die Federal Reserve im Laufe des Jahres die Zinsen anheben wird. Er warte auf Aussagen zu künftigen Bilanzoperationen der Fed, die im Anschluss an die Zinssitzung nicht erfolgt seien, so Analyst Kristoffer Kjaer Lomholt von Danske Bank.

Doch von der Zinsseite kommen am Mittwoch zunächst Entspannungssignale. Am Anleihemarkt beenden die Renditen ihren jüngsten Höhenflug und liefern damit Unterstützung für den Aktienmarkt. Die Zehnjahresrendite sinkt um 3 Basispunkte auf 4,64 Prozent. Der Dollar-Index zeigt sich behauptet.

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US-Präsident Donald Trump hat - zum wiederholten Male - ein baldiges Ende des Iran-Krieges angekündigt. Die Ölpreise kommen daraufhin zurück. Das Fass Brent-Öl ermäßigt sich um 2 Prozent auf knapp über 109 Dollar. Zudem haben zwei chinesische Öltanker die Straße von Hormus passiert, wie aus Daten zu Schiffsbewegungen hervorgeht. Sinkende Marktzinsen hieven den Goldpreis leicht nach oben.

Micron Technology steigen um 3,4 Prozent, nachdem die Gespräche zwischen Samsung Electronics und den Gewerkschaften gescheitert sind. Damit wird bei Südkoreanern wohl wie geplant ab 21. Mai gestreikt. Analysten von Jefferies prognostizieren, dass die Störung etwa 3 Prozent der weltweiten Speicherchip-Produktion beeinträchtigen und einen Preisanstieg auslösen könnte.

Cava Group springen um 7,5 Prozent nach oben - die Restaurantkette hat die Erwartungen der Analysten für den Gewinn und Umsatz im ersten Quartal übertroffen. Toll Brothers ziehen um 2,9 Prozent an, der Luxushausbauer übertraf die Gewinnerwartungen des Marktes im Auftaktquartal. Der Baumarktbetreiber Lowe's meldete für das erste Quartal einen bereinigten Gewinn über Marktschätzungen, der Umsatz verfehlte diese allerdings. Der Kurs verliert 2,1 Prozent. Immunovant haussieren um 27,6 Prozent nach starken Daten zu einem Medikamentenkandidaten. Höhere Verluste verzeihen Anleger daher.

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US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 4,10 -0,03 4,13 4,08

5 Jahre 4,30 -0,03 4,34 4,28

10 Jahre 4,64 -0,03 4,69 4,63

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Di, 17:15 Uhr

EUR/USD 1,1598 -0,1 -0,0006 1,1604 1,1594

EUR/JPY 184,43 -0,1 -0,1600 184,59 184,4700

EUR/CHF 0,9163 +0,1 0,0007 0,9156 0,9161

EUR/GBP 0,8656 -0,1 -0,0006 0,8662 0,8657

USD/JPY 159,02 -0,0 -0,0200 159,04 159,1000

GBP/USD 1,3392 -0,0 -0,0001 1,3393 1,3390

USD/CNY 6,8022 -0,2 -0,0122 6,8144 6,8158

USD/CNH 6,8065 -0,1 -0,0093 6,8158 6,8190

AUS/USD 0,7125 +0,2 0,0016 0,7109 0,7084

Bitcoin/USD 77.319,36 +0,4 339,82 76.979,54 76.592,27

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 102,56 -1,5 -1,59 104,15

Brent/ICE 109,08 -2,0 -2,20 111,28

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.497,75 +0,4 16,47 4.481,28

Silber 75,76 +2,6 1,94 73,83

Platin 1.938,60 +0,8 16,25 1.922,35

(Angaben ohne Gewähr)

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Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/hab

(END) Dow Jones Newswires

May 20, 2026 08:17 ET (12:17 GMT)