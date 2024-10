MÄRKTE USA/Wall Street vor Erholungskurs - Tesla sehr fest

NEW YORK (Dow Jones)--An der Wall Street könnte am Donnerstag eine dreitätige Schwächephase enden. Denn der Aktienterminmarkt lässt auf einen freundlichen Handelsbeginn am Kassamarkt schließen, wobei die technologielastige Nasdaq vorwegmarschieren dürfte. Nach einer mehrtägigen Aufwärtsphase der US-Rentenrenditen fallen diese nun erstmals und stützen somit den Aktienmarkt. Zinsempfindliche Technologiewerte dürften davon besonders profitieren.

Zuvor waren am Rentenmarkt allzu aggressive Zinssenkungen durch die US-Notenbank ausgepreist worden. Anleger hatten zudem auf einen Sieg des Republikaners Donald Trump bei den anstehenden US-Wahlen gesetzt, was mutmaßlich zu einem Anstieg der Staatsschulden führen dürfte.

"Trotz der Möglichkeit größerer Volatilität, je tiefer wir in die Berichtssaison eintauchen und uns der November-Wahl nähern, bleibt der langfristige Ausblick des Marktes solide. Und obwohl die Bewegung dieser Woche daran erinnert, dass selbst die stärksten Trends Rückschläge erleiden, war dies bisher ein gewöhnlicher Rückgang für die großen Indizes", analysiert Marktstratege Daniel Skelly von Morgan Stanley die jüngste Schwächeperiode der US-Börsen.

Renditen und Dollar mit Abschlägen

Die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung um 25 Basispunkte im November wird am Zinsterminmarkt nun mit über 95 Prozent eingepreist, nachdem es jüngst nur 88 Prozent gewesen waren. In der Folge fallen am Rentenmarktmarkt die Renditen. Besser als gedacht ausgefallene wöchentliche Arbeitsmarktdaten sorgen für eine moderate Erholung der Renditen von den Tagestiefs. Die Entwicklung am Anleihemarkt bekommt auch der Dollar zu spüren, der Dollarindex gibt 0,3 Prozent ab.

Die Erdölpreise erholen sich von den Vortagesverlusten, kommen aber deutlich von ihren Tageshochs zurück. "Der Markt befindet sich weiterhin im Spannungsfeld zwischen Angebotsrisiken im Zusammenhang mit anhaltenden Spannungen im Nahen Osten und fortgesetzten Nachfragesorgen", urteilen die ING-Analysten Warren Patterson und Ewa Manthey.

Sinkende Marktzinsen und Dollarschwäche befeuern den Goldpreis, nachdem Preis für das Edelmetall am Vortag ein weiteres Allzeithoch markiert hatte.

Tesla geben Gas

Rückenwind für die Wall Street kommt indes auch von der Berichtssaison: So schießt der Kurs von Tesla vorbörslich um über 13 Prozent nach oben. Der E-Autobauer hat im dritten Quartal einen überraschenden Anstieg des Nettogewinns verbucht. Nicht überzeugen kann indes IBM, der Kurs stürzt um 5 Prozent ab. Der Technologiekonzern hat für das dritte Quartal allenfalls durchwachsene Ergebnisse berichtet mit einem Nettoverlust nach einem Gewinn im Vorjahr.

T-Mobile US (+2,1%) hat mit seinen Drittquartalszahlen die Markterwartungen geschlagen. Dazu erhöhte die US-Tochter der Deutschen Telekom den Ausblick. Der US-Chemiekonzern Dow hat im dritten Quartal trotz höherer Umsätze einen geringeren Gewinn erzielt. Nun will er einige seiner Geschäfte in Europa strategisch überprüfen, der Kurs steigt um 1,8 Prozent. Boeing begeben sich 3,8 Prozent auf Sinkflug. Der seit sechs Wochen andauernde Streik geht weiter. Die größte Gewerkschaft bei dem Flugzeughersteller hat die Vorschläge des Konzerns zurückgewiesen.

Richtig rund lief es im Logistiksektor für UPS (+7,7%), die Gesellschaft hat erstmals seit zwei Jahren die Umsatzerwartungen des Marktes übertroffen. Auch der Gewinn fiel besser aus als gedacht aus. Honeywell (-2,8%) blieb dagegen mit dem Gewinn über, mit den Erlösen aber unter den Erwartungen.

American Airlines hat die Erwartungen im dritten Quartal überboten und zeigt sich zuversichtlicher für das Gesamtjahr. Gleichwohl schrieb die Fluglinie weiter rote Zahlen, der Kurs gibt 2,6 Prozent nach. Im Metallsektor verlieren Newmont 5,2 Prozent nach Drittquartalszahlen unter Marktvorhersagen. Mattel klettern um 3,8 Prozent, der Spielzeugriese verdiente mehr als prognostiziert.

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,06 -2,9 4,09 -36,3

5 Jahre 4,03 -3,3 4,06 2,5

7 Jahre 4,12 -3,2 4,15 14,7

10 Jahre 4,22 -2,2 4,24 33,7

30 Jahre 4,50 -3,2 4,53 52,6

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 7:30 Uhr Mi, 18:18 % YTD

EUR/USD 1,0796 +0,1% 1,0791 1,0776 -2,2%

EUR/JPY 164,28 -0,2% 164,32 164,73 +5,6%

EUR/CHF 0,9352 +0,1% 0,9344 0,9339 +0,8%

EUR/GBP 0,8320 -0,3% 0,8348 0,8330 -4,1%

USD/JPY 152,17 -0,3% 152,27 152,86 +8,0%

GBP/USD 1,2976 +0,4% 1,2927 1,2936 +2,0%

USD/CNH (Offshore) 7,1250 -0,2% 7,1211 7,1401 +0,0%

Bitcoin

BTC/USD 67.301,10 +1,4% 67.297,65 65.961,35 +54,6%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 71,39 70,77 +0,9% +0,62 +0,9%

Brent/ICE 75,42 74,96 +0,6% +0,46 +0,6%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 42,385 41,44 +2,3% +0,95 +12,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.739,04 2.712,97 +1,0% +26,07 +32,8%

Silber (Spot) 34,01 33,70 +0,9% +0,31 +43,1%

Platin (Spot) 1.037,33 1.020,00 +1,7% +17,33 +4,6%

Kupfer-Future 4,36 4,34 +0,6% +0,03 +10,4%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

