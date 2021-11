MÄRKTE USA/Wall Street vor Fed-Entscheid auf Allzeithoch

NEW YORK (Dow Jones)--Positiv gestimmt präsentieren sich Aktienanleger am Dienstagmittag (US-Ostküstenzeit) an der Wall Street. Die drei wichtigsten Indizes klettern auf Rekordhochs, der Dow steigt wieder über die Marke von 36.000 Punkten. Offenbar verliert die zweitägige Sitzung der US-Notenbank ihren Schrecken. Denn es gilt als sicher, dass die Fed am Mittwoch ein Zurückfahren der Wertpapierkäufe verkünden wird und damit den Einstieg in geldpolitische Straffungen wagt. Der Dow-Jones-Index klettert um 0,3 Prozent auf 36.006 Punkte, S&P-500 und Nasdaq-Composite ziehen um 0,2 bzw. 0,2 Prozent an.

"Praktisch jede Maßnahme, die ergriffen wurde, war von Natur aus inflationär, und der Markt hat das alles sehr gelassen hingenommen. Der Markt wird anderer Meinung sein, aber ich denke, das größte Risiko besteht darin, dass die Fed die Zinsen nicht schnell genug anhebt", sagt Investmentstratege Tim Courtney von Exencial Wealth Advisors mit Blick auf die Fed-Sitzung. Die konsumdämpfenden Effekte der hohen Inflation seien für die Gewinnentwicklung der Unternehmen vielleicht gefährlicher als geldpolitische Straffungen zur Eindämmung der Inflation, ergänzt ein Händler.

Die Agenda der Konjunkturdaten ist leer, desto mehr Aufmerksamkeit erhält die Bilanzsaison. Gut kommt bei Anlegern an, dass der Pharmakonzern Pfizer seine Umsatzprognose erhöht hat. Die Aktie legt um 4,4 Prozent zu. Im Sog von Pfizer rücken die Aktien des deutschen Entwicklungspartners Biontech um 3,3 Prozent vor. Noch euphorischer fällt die Reaktion auf die Geschäftszahlen von Under Armour (+17,2%) aus. Der Sportartikelhersteller hat sich ebenfalls ehrgeizigere Ziele gesetzt.

Der Autovermieter Avis Budget meldet Rekordgewinne und -umsätze. Beide Kennziffern übertreffen die Markterwartungen. Dies erklärt aber nicht die Kursexplosion von aktuell 100 Prozent, es waren sogar schon 200 Prozent. Der heftige Kursanstieg erinnert an die sogenannten "Meme-Aktien", die in den sozialen Medien hochgejubelt wurden - oft ohne fundamentale Gründe. Beobachter sprechen zudem von massiven Eindeckungen von Leerverkaufspositionen.

Licht und Schatten enthalten die Zahlenausweise der Düngemittelhersteller Mosaic (-10,4%) und Nutrien (-3,9%). Mosaic steigerte zwar den Umsatz kräftig und kehrte in die Gewinnzone zurück, verfehlte aber dennoch die Konsensschätzungen. Nutrien überzeugte dagegen trotz einer neuerlichen Ausblickanhebung nicht.

Arista und Rogers haussieren

Arista schießen um 21,3 Prozent empor. Der Netzwerkhersteller verbuchte besser als erwartet ausgefallene Geschäftszahlen und überraschte mit einem üppigen Aktienrückkauf sowie Plänen zu einem Aktiensplit. Bei Tesla (-2,5%) belasten Aussagen von CEO Elon Musk, wonach es noch keinen Großauftrag von Hertz gibt. Der Autovermieter wollte eigentlich 100.000 Fahrzeuge erwerben.

Rogers haussieren um knapp 30 Prozent, DuPont übernimmt die Gesellschaft für 5,2 Milliarden Dollar. DuPont steigen indes um 5,1 Prozent - auch gestützt von überzeugenden Drittquartalszahlen. Den gesenkten Ausblick verzeihen Anleger.

Euro behauptet sich - Gewinnmitnahmen bei Öl

Mit der Aussicht auf geldpolitische Straffungen steigt der Dollarindex um 0,1 Prozent. Der Euro verteidigt das am Montag zurückgewonnene Terrain. Bei der Commerzbank sieht man "keinen wirklichen Grund" für die Aufwärtsbewegung nach dem deutlichen Rücksetzer vom Freitag. Möglicherweise sei der Markt noch immer unschlüssig, wie er die EZB-Sitzung vom Donnerstag interpretieren solle, meint Analystin You-Na Park-Heger.

Am Rentenmarkt fallen die Renditen. Anleger führen ihre Wetten über Ausmaß und Tempo der geldpolitischen Straffungen zurück, heißt es.

Am Ölmarkt werden nach dem jüngsten Preisanstieg Gewinne mitgenommen. Übergeordnet stützt jedoch die Erwartung, dass die Opec+-Staaten trotz der steigenden Nachfrage ihre Fördermengen nicht erhöhen werden. Ansonsten warten die Akteure auf Daten zu den US-Ölvorräten, die zunächst vom Branchenverband API am späten Dienstag und am Mittwoch von der staatlichen Energy Information Administration veröffentlicht werden.

Gold gibt nach dem Anstieg des Vortages etwas ab. Die Aussicht auf geldpolitische Straffungen und auch der steigende Dollar drücken.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 36.005,62 +0,3% 91,78 +17,6%

S&P-500 4.626,65 +0,3% 12,98 +23,2%

Nasdaq-Comp. 15.620,30 +0,2% 24,38 +21,2%

Nasdaq-100 15.950,00 +0,3% 44,72 +23,8%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 0,45 -5,1 0,50 33,3

5 Jahre 1,14 -4,7 1,18 77,6

7 Jahre 1,41 -3,8 1,45 75,9

10 Jahre 1,54 -2,3 1,56 62,0

30 Jahre 1,94 -1,7 1,96 29,5

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:21 Mo, 17:25 % YTD

EUR/USD 1,1581 -0,2% 1,1609 1,1588 -5,2%

EUR/JPY 131,79 -0,4% 131,93 132,32 +4,5%

EUR/CHF 1,0592 +0,4% 1,0554 1,0564 -2,0%

EUR/GBP 0,8508 +0,2% 0,8497 0,8475 -4,7%

USD/JPY 113,79 -0,2% 113,66 114,16 +10,2%

GBP/USD 1,3611 -0,4% 1,3664 1,3672 -0,4%

USD/CNH (Offshore) 6,4001 +0,1% 6,3959 6,3951 -1,6%

Bitcoin

BTC/USD 64.080,76 +4,8% 61.802,01 61.400,01 +120,6%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 83,29 84,05 -0,9% -0,76 +74,7%

Brent/ICE 84,33 84,71 -0,4% -0,38 +66,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.788,98 1.791,83 -0,2% -2,85 -5,7%

Silber (Spot) 23,44 24,02 -2,4% -0,58 -11,2%

Platin (Spot) 1.042,01 1.065,91 -2,2% -23,90 -2,7%

Kupfer-Future 4,37 4,39 -0,6% -0,03 +23,9%

