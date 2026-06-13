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MÄRKTE USA/Wall Street vor Feierlaune dank Geopolitik

15.06.26 15:08 Uhr
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DOW JONES--Die Wall Street dürfte sich am Montag in den Reigen der global sehr festen Börsen einreihen. Die Aktienmärkte feiern die Einigung auf ein Rahmenabkommen zur Beendigung des Iran-Kriegs - vor allem aber die für Freitag geplante Öffnung der Seestraße von Hormus. Die Ölpreise fallen in der Folge um über 5 Prozent. "Die Euphorie hält sich heute Morgen an den Märkten, denn nach 107 Tagen und einer scheinbar endlosen Zahl von Fehlalarmen haben wir endlich ein Abkommen zwischen den USA und Iran zur Beendigung des Krieges und zur Öffnung der Straße von Hormus", fasst Marktstratege Jim Reid von der Deutschen Bank die Stimmung zusammen.

Die stark gesunkenen Ölpreise dämpfen Inflationssorgen, was für zusätzliche Spannung bei den in dieser Woche stattfindendn Notenbanksitzungen sorgt. Von der US-Notenbank wird am Mittwoch zwar kein Zinsschritt erwartet, am Zinsterminmarkt ist die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im September allerdings um knapp 10 Prozentpunkte auf gut 25 Prozent gesunken. Entsprechend sinken die Renditen am Anleihemarkt - zusätzlich belastet von einem sehr schwachen Empire State Index für Juni. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen fällt um 3 Ticks auf 4,45 Prozent.

Der US-Dollar wird von sinkenden Marktzinsen und nachlassendem Zinserhöhungsdruck der Notenbank belastet. Der Dollar-Index verliert 0,2 Prozent. Die Märkte hätten die Aussicht auf eine Zinserhöhung durch die Federal Reserve nach dem vorläufigen Friedensabkommen zwischen den USA und dem Iran zwar reduziert, aber nicht endgültig ausgeschlossen, was die Kursverluste des Greenbacks begrenze, urteilen die Strategen des Investment Institute von Unicredit. Gold profitiert von sinkenden Marktzinsen, vor allem aber von nachgebenden Inflationserwartungen und in die Folge der Spekulation auf geringeren Zinserhöhungsdruck.

Unter den Einzelwerten gilt der Fokus klar dem Börsenneuling SpaceX. Nach dem fulminanten Start am Freitag mit einem Kursplus von rund 20 Prozent gegenüber dem Ausgabekurs deuten sich vorbörslich weitere Gewinne an. Das Papier wird 6 Prozent höher gestellt.

Der Medienkonzern Fox (-12,2%) verstärkt sein Streaminggeschäft mit einer Milliardenübernahme - er übernimmt den Roku-Streamingdienst (+0,7%) für 22 Milliarden US-Dollar. Salesforce (+0,9%) schluckt derweil Fin für 3,6 Milliarden Dollar.

Micron Technology ziehen um 7,5 Prozent an - neben dem wieder Fahrt aufnehmendem KI-Momentum verweisen Händler auf ein knappes Angebot an Speicherchips. Auch Super Micro Computer und Marvell Technology liegen klar im Plus. Gesucht sind mit sinkenden Rohölpreisen auch die Titel der Fluggesellschaften United Airlines, Southwest Airlines und Delta Air Lines. Dagegen zählt der Ölsektor zu den Verlierern: Marathon Petroleum, ConocoPhillips und Occidental Petroleum werden gemieden.

===

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 4,05 -0,04 4,06 4,02

5 Jahre 4,17 -0,04 4,19 4,14

10 Jahre 4,45 -0,03 4,47 4,42

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Fr, 17:15 Uhr

EUR/USD 1,1611 +0,4 0,0043 1,1568 1,1576

EUR/JPY 185,95 +0,3 0,6300 185,32 185,4500

EUR/CHF 0,9208 -0,1 -0,0011 0,9219 0,9217

EUR/GBP 0,865 +0,3 0,0026 0,8624 0,8630

USD/JPY 160,13 -0,1 -0,0800 160,21 160,2000

GBP/USD 1,3422 +0,1 0,0016 1,3406 1,3412

USD/CNY 6,757 -0,1 -0,0056 6,7626 6,7626

USD/CNH 6,7579 -0,1 -0,0054 6,7633 6,7627

AUS/USD 0,7069 +0,4 0,0026 0,7043 0,7052

Bitcoin/USD 66.195,87 +3,5 2.232,01 63.963,86 64.325,87

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 80,10 -5,6 -4,78 84,88

Brent/ICE 83,14 -4,8 -4,19 87,33

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.342,87 +2,9 124,10 4.218,77

Silber 70,95 +4,4 2,97 67,98

Platin 1.793,60 +4,4 76,08 1.717,52

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/mpt

(END) Dow Jones Newswires

June 15, 2026 09:09 ET (13:09 GMT)

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