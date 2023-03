MÄRKTE USA/Wall Street vor Powell-Anhörung wenig verändert

NEW YORK (Dow Jones)--Kaum verändert ist die Wall Street am Dienstag in den Handel gestartet. Die Richtung dürfte aber die Anhörung von US-Notenbankpräsident Jerome Powell vor dem Bankenausschuss des Senats vorgeben, die eine halbe Stunde nach der Eröffnung beginnt. Daneben steht am Freitag der Arbeitsmarktbericht für Februar auf der Agenda. Der Dow-Jones-Index verliert kurz nach der Startglocke 0,1 Prozent auf 33.413 Punkte, der S&P-500 zeigt sich kaum verändert und der Nasdaq-Composite rückt um 0,2 Prozent vor.

"Die Powell-Anhörung vor dem Kongress und der Arbeitsmarktbericht sind zweifellos die Höhepunkte der Woche. Zusammen genommen werden die beiden Ereignisse die neuesten Informationen über die unmittelbare Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der größten Volkswirtschaft der Welt liefern und entscheidend für die Marktstimmung sein", so Richard Hunter, Head of Markets bei Interactive Investor. Der Auftritt "ist eine Gelegenheit für Powell, die Erwartungen der Finanzmärkte zu beeinflussen", so Unicredit. "Wir erwarten, dass Powell bekräftigen wird, es seien weitere Zinserhöhungen notwendig, und wenn die Daten weiterhin positiv überraschen, müsste das Zinshoch wahrscheinlich höher ausfallen als von der Fed bisher erwartet", so die Analysten weiter. Wichtige Konjunkturdaten stehen am Dienstag nicht zur Veröffentlichung an.

Dollar wenig verändert vor Powell

Der Dollar tritt vor der mit Spannung erwarteten Anhörung von US-Notenbankchef Powell auf der Stelle. Anleger suchten nach "klaren Signalen", dass Powell erwäge, seine Pläne für nur zwei weitere Zinserhöhungen in diesem Jahr aufgrund der Anzeichen einer stärkeren Wirtschaftstätigkeit anzupassen, sagt MUFG-Währungsanalyst Lee Hardman. Sollte Powell jedoch zurückhaltend sein, könne es heute zu einer Enttäuschung am Devisenmarkt kommen, die den Dollarindex weiter unter die 105,00-Marke fallen ließe. Aktuell liegt er bei 104,56.

Mit leichten Abgaben zeigen sich die Ölpreise. Die Preise für Brent und WTI fallen um jeweils 0,4 Prozent. Vor den Powell-Aussagen blieben Anleger abwartend. Sie rechnen mit höheren und längerfristig hohen Zinssätzen, da die US-Wirtschaftsdaten robust geblieben seien, heißt es.

Die Renditen am Anleihemarkt sinken und geben damit die Vortagesgewinne wieder ab. Auch hier herrsche Zurückhaltung vor den Powell-Aussagen, heißt es. Die Rendite zehnjähriger Papiere fällt um 0,9 Basispunkte auf 3,95 Prozent.

Thredup haussieren nach Zahlenausweis

Für die Aktien von Thredup geht es um 56,8 Prozent nach oben. Der Betreiber einer Handelsplattform für gebrauchte Kleidung hat mit den Quartalszahlen die Erwartungen übertroffen und zugleich angekündigt, das für 2023 avisierte Umsatzziel zu erreichen.

WW International (ehemals Weight Watchers) warnte zwar vor schwächeren Umsätzen für das erste Quartal und teilte mit, dass die Zahl der Anmeldungen in diesem Jahr bisher rückläufig sei. Zuvor hatte das Wall Street Journal aber berichtet, dass das Unternehmen die Telemedizin-Plattform Sequence für 106 Millionen Dollar kaufe, um Zugang zum Markt für Medikamente wie Ozempic und Wegovy zu erhalten, die Diabetes und Fettleibigkeit bekämpfen. Die Aktie klettert um 32,8 Prozent.

