MÄRKTE USA/Wall Street vor wenig verändertem Start

NEW YORK (Dow Jones)--Nach der erneuten Rekordjagd des Vortages scheinen US-Anleger am Dienstag unschlüssig über ihr weiteres Vorgehen zu sein. Während einige Gewinne an der Wall Street einzustreichen scheinen, kaufen andere weiter zu. Der Aktienterminmarkt deutet auf einen kaum veränderten Handelsbeginn hin. Am Vortag hatte der S&P-500 zum achten Mal in Folge auf einem Rekordstand geschlossen - die längste Strecke seit 1997. Der Dow hatte im Verlauf ein Allzeithoch erklommen. "So beängstigend sich diese Höchststände auch anfühlen mögen, der Markt wird weiterhin gut gehandelt. Wir sind seit Wochen massiv überkauft, und dennoch werfen Käufer immer noch mehr Geld auf diese Rekordhöhen", zeigt sich Marktstratege und Blogger Jani Ziedins von Cracked Market weiterhin optimistisch.

Das Thema Inflation rückt indes wieder stärker ins Bewusstsein. Mehrere Vertreter der US-Notenbank haben vor der hohen Inflation gewarnt. Einige sind der Ansicht, dass die Notenbank möglicherweise die Zinsen früher erhöhen müsse. Die US-Erzeugerpreise stiegen indes im Oktober spürbar, bewegten sich aber im Rahmen der Erwartungen. Auf Jahressicht lagen die Erzeugerpreise um 8,6 Prozent höher. Steigenden Handlungsdruck lieferten die Daten für die Fed kaum, heißt es im Handel. US-Notenbankpräsident Jerome Powell wird sich im Rahmen einer Konferenz von Fed, Bank of Canada, Bank of England und EZB äußern. Auch hier dürften vor allem Aussagen zum Thema Inflation im Fokus stehen.

Inflationsängste verorten Devisenhändler auch hinter neuen Allzeithochs bei Bitcoin. Das Vertrauen in den Willen der Notenbanken, die Inflation einzudämmen, sinke - gerade unter jüngeren Anlegern, heißt es im Handel. Kryptowährungen, die weitgehend unabhängig vom Einfluss durch Regierungen und Zentralbanken sind, gewönnen als vermeintlicher Inflationsschutz an Bedeutung.

Am Rentenmarkt scheinen baldige Zinserhöhungen kein Thema zu sein, denn die Renditen sinken. Allerdings waren diese am Vortag zum Teil deutlich gestiegen - gerade am kurzen Ende des Marktes, das besonders auf Zinsänderungserwartungen reagiert. Am Gold- und Erdölmarkt tut sich derweil nicht viel.

GE mit Umbauplänen gesucht

Unter den Einzelaktien schießen General Electric (GE) vorbörslich um über 8 Prozent in die Höhe. Der Industriekonzern will sich in drei unabhängige Einheiten aufspalten. Mit einem Abschlag von 6,1 Prozent zeigen sich Paypal, der US-Bezahldienstleister hat im dritten Quartal mehr verdient als erwartet, aber gleichzeitig weniger erlöst. Mit dem Ausblick auf das wichtige Weihnachtsquartal blieb das Unternehmen hinter den Erwartungen zurück.

Die Aktien von Roblox haussieren um 26 Prozent. Die Online-Spieleplattform übertraf mit den Ergebnissen für das dritte Quartal die Marktprognosen. Zudem stieg die Zahl der täglich aktiven Nutzer um 31 Prozent. Für die Titel von Zynga geht es um 10,3 Prozent aufwärts. Der Spiele-Entwickler übertraf mit den Ergebnissen für das dritte Quartal die Voraussagen der Analysten. Zudem gab das Unternehmen einen Ausblick auf das laufende vierte Quartal, der ebenfalls über den Schätzungen lag.

Die Papiere von Tripadvisor büßen dagegen 8,2 Prozent ein. Der Umsatz des Touristikportalbetreibers legte in der dritten Periode zwar deutlich zu, blieb aber unter den Prognosen - auch der Gewinn verfehlte die Schätzungen. Überraschend kam zudem die Ankündigung, dass der Mitbegründer und langjährige CEO Stephen Kaufer das Unternehmen im nächsten Jahr verlassen will.

Biontech (+3,1%) hat im dritten Quartal einen Milliardengewinn eingefahren, nach einem Verlust im Vorjahreszeitraum. Auch den Umsatz steigerte der Mainzer Hersteller des mRNA-Covid-19-Impfstoffs Comirnaty dank des weltweiten Anstiegs beim Vertrieb des in der Pandemie stark nachgefragten Impfstoffs dramatisch.

===

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 0,42 -2,0 0,44 30,2

5 Jahre 1,07 -4,5 1,12 71,2

7 Jahre 1,32 -5,1 1,37 67,2

10 Jahre 1,44 -4,5 1,49 52,7

30 Jahre 1,83 -5,5 1,89 18,4

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:22 Uhr Mo, 18:12 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1583 -0,0% 1,1598 1,1591 -5,2%

EUR/JPY 130,85 -0,3% 130,87 131,17 +3,8%

EUR/CHF 1,0593 +0,1% 1,0578 1,0584 -2,0%

EUR/GBP 0,8544 +0,0% 0,8544 0,8547 -4,3%

USD/JPY 112,96 -0,3% 112,84 113,17 +9,4%

GBP/USD 1,3557 -0,1% 1,3571 1,3562 -0,8%

USD/CNH (Offshore) 6,3877 -0,0% 6,3919 6,3881 -1,8%

Bitcoin

BTC/USD 67.767,26 +1,9% 68.095,51 65.867,26 +133,3%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 81,95 81,93 +0,0% 0,02 +71,9%

Brent/ICE 83,53 83,43 +0,1% 0,10 +65,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.829,74 1.824,13 +0,3% +5,62 -3,6%

Silber (Spot) 24,41 24,45 -0,2% -0,04 -7,5%

Platin (Spot) 1.059,28 1.058,77 +0,0% +0,51 -1,0%

Kupfer-Future 4,39 4,40 -0,2% -0,01 +24,6%

===

