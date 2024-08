MÄRKTE USA/Wall Street weiter von Zinshoffnung gestützt

NEW YORK (Dow Jones)--An den US-Börsen etabliert sich bis zum Montagmittag US-Ostküstenzeit eine etwas festere Tendenz. Die Stimmung wird angesichts der aus dem Markt gewichenen Rezessionsangst und der Aussicht auf den baldigen Beginn des Zinssenkunszyklus als positiv beschrieben. Am Mittwoch wird die US-Notenbank das Protokoll ihrer Juli-Sitzung vorlegen. Marktakteure hoffen auf klare Signale, dass die Notenbanker im September erstmals die Zinsen wieder senken würden. Am Donnerstag beginnt in Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming die jährliche Notenbankerkonferenz, auf der am Freitag Fed-Chef Jerome Powell sprechen wird. Auch von ihm wird erwartet, dass er einer Zinssenkung auf der nächsten Fed-Sitzung am 17. und 18. September den Weg bereiten wird.

Der Dow-Jones-Index steigt um 0,4 Prozent auf 40.826 Punkte, S&P-500 und Nasdaq-Composite zeigen sich ebenfalls jeweils 0,4 Prozent fester. "Wir erwarten, dass die Fed bei ihrer Sitzung am 18. September widerwillig eine Zinssenkung um 25 Basispunkte befürworten wird. Die Chancen für 50 Basispunkte scheinen gering, es sei denn, die Beschäftigungszahlen am 6. September zeigen eine signifikante Schwäche", urteilt Rentenstratege Andrew Brenner von NatAlliance Securities. Der schwächer als gedacht ausgefallene Index der Frühindikatoren steht Zinssenkungen nicht im Wege.

Renten im Wartemodus

Am Rentenmarkt tut sich nicht viel: Händler sprechen von Zurückhaltung vor Fed-Protokoll und Powell-Rede in dieser Woche. Zinssenkungsspekulationen drücken den Dollar; der Dollarindex sinkt um 0,5 Prozent.

Der Goldpreis kommt derweil etwas zurück, nachdem er am frühen Montag ein neues Rekordhoch verzeichnet hat. Für den aktuellen Aufwärtstrend sind zum Teil Notenbanken verantwortlich, die ihre Positionen immer wieder aufgestockt haben. Aber auch die Privatanleger in China scheinen Gold für sich als Vermögenswert entdeckt zu haben, nachdem Immobilien zur Alterssicherung dort massiv an Beliebtheit verloren haben. Seit Jahresbeginn soll sich dort der Bestand an Produkten, die mit physischem Gold hinterlegt sind, verdoppelt haben. Zudem dürfte die Erwartung an einen im September startenden Zinssenkungszyklus der US-Notenbank das Interesse an dem Edelmetall stärken.

Die Ölpreise werden belastet von der chinesischen Konjunkturschwäche, die Nachfragesorgen schürt. Die Gefahr eines knapperen Angebots infolge des Nahostkonflikts tritt darüber in den Hintergrund, wie Marktteilnehmer berichten.

Enttäuschender Ausblick belastet Estee Lauder

Geschäftszahlen kamen noch von Estee Lauder. Der Kurs fällt um 0,1 Prozent, nachdem der Kosmetikkonzern enttäuschende Jahresprognosen gegeben und dies mit dem schwachen China-Geschäft begründet hat. Nach Börsenschluss wird noch der Cybersicherheitsspezialist Palo Alto Quartalszahlen (+2%) vorlegen.

Advanced Micro Devices (AMD) verbessern sich um 2,7 Prozent. Das Unternehmen kauft für knapp 5 Milliarden Dollar den KI-Ausrüstungshersteller ZT Systems. Nach der Abstufung auf "Equalweight" durch Morgan Stanley sinkt der Kurs von HP um 3,3 Prozent.

Unter den Nebenwerten profitieren Geovax (+38,1%) weiter davon, dass die Weltgesundheitsorganisation den jüngsten Mpox-Ausbruch zur internationalen Bedrohung ausgerufen hat. Am Freitag hatte sich der Kurs des Biotechnologie-Unternehmens, das auch an der Entwicklung eines Mpox-Impfstoffs arbeitet, deshalb schon verdoppelt.

FuboTV steigen um 25,8 Prozent, nachdem ein Bundesrichter den Start eines konkurrierenden Sport-Streaming-Dienstes vorübergehend blockiert hat. Sweetgreen fallen um 6,2 Prozent - Piper Sandler hat die Aktie abgestuft.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 40.826,04 +0,4% 166,28 +8,3%

S&P-500 5.576,77 +0,4% 22,52 +16,9%

Nasdaq-Comp. 17.695,42 +0,4% 63,70 +17,9%

Nasdaq-100 19.559,48 +0,3% 50,95 +16,3%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,06 +0,8 4,05 -36,0

5 Jahre 3,76 +0,2 3,76 -24,1

7 Jahre 3,79 -0,3 3,80 -17,7

10 Jahre 3,87 -0,8 3,88 -0,6

30 Jahre 4,12 -2,2 4,14 14,8

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:38 Fr, 17:25 % YTD

EUR/USD 1,1071 +0,4% 1,1042 1,0991 +0,2%

EUR/JPY 162,09 -0,5% 160,53 162,85 +4,2%

EUR/CHF 0,9552 -0,0% 0,9530 0,9549 +3,0%

EUR/GBP 0,8530 +0,1% 0,8521 0,8523 -1,7%

USD/JPY 146,42 -0,8% 145,35 148,16 +3,9%

GBP/USD 1,2978 +0,3% 1,2960 1,2896 +2,0%

USD/CNH (Offshore) 7,1360 -0,4% 7,1351 7,1715 +0,2%

Bitcoin

BTC/USD 58.545,95 -1,5% 58.567,05 58.033,85 +34,5%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 75,36 76,65 -1,7% -1,29 +5,6%

Brent/ICE 78,41 79,68 -1,6% -1,27 +4,1%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 39,52 39,43 +0,2% +0,09 +21,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.504,42 2.507,63 -0,1% -3,21 +21,4%

Silber (Spot) 29,31 29,04 +1,0% +0,28 +23,3%

Platin (Spot) 957,98 958,40 -0,0% -0,43 -3,4%

Kupfer-Future 4,19 4,14 +1,1% +0,05 +6,3%

===

Kontakt zur Autorin: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/cln

(END) Dow Jones Newswires

August 19, 2024 12:22 ET (16:22 GMT)