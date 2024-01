MÄRKTE USA/Wall Street zwischen Zinsspekulationen und Banken-Zahlen

Werte in diesem Artikel

NEW YORK (Dow Jones)--An der Wall Street deuten sich kleine Verluste am Freitag an. Der Aktienterminmarkt lässt auf knapp behauptete Indexstände zum Wochenschluss schließen. Die Stimmung wird von der anlaufenden Berichtsperiode bestimmt und der Debatte über Zinssenkungen. Denn bereits vor Handelsbeginn haben große US-Banken mit ihren Geschäftsausweisen aufgewartet und die Aktienfutures etwas gedrückt. Niedriger als erwartet ausgefallene Erzeugerpreise hieven die Futures aber wieder nach oben. Angesichts der Verschärfung der geopolitischen Spannungen mit einer weiteren Eskalation im Nahen Osten halte sich der Markt bislang recht wacker, heißt es im Handel.

Denn eine von den USA geführte Koalition hat massive Angriffe auf Ziele der Huthi-Rebellen im Jemen geflogen, nachdem die jemenitischen und vom Iran kontrollierten Milizen eine Frist verstreichen ließen, ihre Angriffe auf Schiffe im Roten Meer einzustellen. Anders als der relativ entspannte Aktienmarkt reagiert der Ölmarkt mit deutlich steigenden Preisen. Dass Handelsschiffe verstärkt nicht mehr durch den Suez-Kanal fahren, sondern den langen Weg um das Kap der guten Hoffnung nehmen, dürfte die Weltwirtschaft treffen. Neben höheren Kosten sind auch erneute Lieferkettenprobleme nicht auszuschließen. So legt Tesla einen Teil der deutschen Produktion für rund zwei Wochen still, weil Zulieferteile aus Asien fehlen. Der Kurs verliert vorbörslich über 3 Prozent.

Nach den etwas höher als gedacht ausgefallenen Verbraucherpreisen am Vortag liefern die Erzeugerpreise das vom Markt erhoffte Resultat, denn die Preisdaten liegen unterhalb der Marktprognose. Damit bleiben die Zinssenkungserwartungen für das laufende Jahr erhalten. Diese hatten am Vortag nach Bekanntgabe der stärker als erwartet gestiegenen US-Verbraucherpreise einen Dämpfer erhalten.

Gleichwohl gibt es auch mahnende Stimmen: Die Aussichten auf eine Eskalation der Spannungen im Nahen Osten nach den Luftangriffen könnte die Inflation anheizen und die Aussichten auf Zinssenkungen trüben. "Eine Zinssenkung im März scheint immer unwahrscheinlicher zu werden", erläutern die MUFG-Analysten. Gleichwohl preist der Markt dies noch immer mehrheitlich ein.

Banken im Fokus

Die Geschäftsausweise der Banken stehen klar im Fokus der Anleger: JPMorgan Chase hat im vierten Quartal erheblich weniger verdient, die Erwartungen des Marktes aber dennoch übertroffen. Der Kurs zieht um 2,1 Prozent an. Bank of America verlieren dagegen 2,6 Prozent. Der Finanzkonzern hat in der vierten Periode einen Gewinneinbruch um 56 Prozent zum Vorjahreszeitraum verbucht. Die Einnahmen fielen um 10 Prozent und damit deutlicher als gedacht. Der Gewinnrückgang ist auf einmalige Posten zurückzuführen.

Wells Fargo (-1,5%) hat ihren Gewinn im vierten Quartal um 9 Prozent gesteigert und hat die Erwartungen getroffen. Die Einnahmen fielen einen Tick besser als vorausgesagt aus. Allerdings stiegen die Rückstellungen für Kreditverluste um 34 Prozent. Der Vermögensverwalter Blackrock (-0,6%) hat im vierten Quartal sein verwaltetes Vermögen auf 10 Billionen US-Dollar gesteigert. Der Nettogewinn stieg um 9 Prozent und übertraf damit die Erwartungen. Blackrock kündigte die Übernahme der Beteiligungsgesellschaft Global Infrastructure Partners (GIP) für 12,5 Milliarden Dollar an.

Unitedhealth hat im Schlussquartal Umsatz und Gewinn gesteigert und dabei die Erwartungen übertroffen. Allerdings lagen auch die medizinischen Kosten relativ zum Umsatz oberhalb der Erwartungen. Die Aktie notiert 4,9 Prozent schwächer.

Flexsteel machen einen Satz um über 11 Prozent nach oben. Der Möbelhersteller hat für sein zweites Quartal steigende Gewinne und Umsätze gemeldet und prognostiziert weiteres Umsatzwachstum. Sealsq knicken dagegen im Zuge einer Aktienplatzierung um 26,5 Prozent ein. Für Future Fintech geht es um 16,3 Prozent südwärts. Die Börsenaufsicht beschuldigt den CEO des Unternehmens, den Aktienkurs kurz vor seinem Amtsantritt aufgebläht zu haben.

Erzeugerpreise bewegen

Die durch die Preisdaten wieder befeuerten Zinssenkungsfantasien treiben Renten und Gold leicht nach oben, die Renditen geben in der Folge vor allem am kurzen Ende des Marktes nach. Der Dollar fällt daraufhin, bewegt sich aber auf Tagessicht kaum.

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,22 -3,8 4,25 -20,4

5 Jahre 3,87 -1,6 3,88 -13,5

7 Jahre 3,93 -0,1 3,93 -3,6

10 Jahre 3,97 -0,0 3,97 8,9

30 Jahre 4,20 +2,6 4,17 22,8

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:04 Uhr Do, 17:23 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0957 -0,1% 1,0970 1,0953 -0,8%

EUR/JPY 158,78 -0,4% 159,35 159,89 +2,0%

EUR/CHF 0,9341 -0,1% 0,9356 0,9361 +0,7%

EUR/GBP 0,8594 -0,0% 0,8592 0,8614 -0,9%

USD/JPY 144,91 -0,3% 145,21 146,00 +2,9%

GBP/USD 1,2748 -0,1% 1,2767 1,2714 +0,2%

USD/CNH (Offshore) 7,1787 +0,1% 7,1737 7,1795 +0,8%

Bitcoin

BTC/USD 45.760,16 -1,4% 46.018,84 46.135,31 +5,1%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 74,19 72,02 +3,0% +2,17 +3,1%

Brent/ICE 79,82 77,41 +3,1% +2,41 +3,6%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 31,455 30,80 +2,1% +0,65 -4,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.055,17 2.029,28 +1,3% +25,89 -0,4%

Silber (Spot) 23,33 22,75 +2,6% +0,58 -1,9%

Platin (Spot) 929,41 918,00 +1,2% +11,41 -6,3%

Kupfer-Future 3,79 3,78 +0,3% +0,01 -2,6%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

