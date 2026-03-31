MÄRKTE USA/Warten auf Neues zu Friedensverhandlungen - Apple nach Stabwechsel leichter

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Der Optimismus über ein baldiges Kriegsende im Iran dominiert auch am Dienstag im frühen US-Aktienhandel, obgleich das Ende der vereinbarten Frist für den Waffenstillstand am Mittwoch immer näher rückt und es bislang nichts Neues zu den Friedensverhandlungen zwischen den USA und Iran gibt. Es scheint noch nicht mal klar, ob überhaupt beide Seiten an den Verhandlungstisch zurückkehren. Angeblich soll Teheran aber ein Verhandlungsteam nach Pakistan entsenden, wie das Wall Street Journal berichtet. Offiziell bestätigt hat das Mullah-Regime dies bislang aber nicht.

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"Die Arbeitshypothese der meisten Marktteilnehmer ist, dass wir eine Verlängerung der aktuellen Waffenruhe sehen werden", erläutert Marktstratege Michael Brown von Pepperstone die Stimmungslage. Es liege im Interesse beider Seiten, den Krieg zu beenden, daher seien "die markige Rhetorik und die Schlagzeilen, die wir weiterhin hören, größtenteils darauf ausgerichtet, Verhandlungsspielraum zu gewinnen, statt den Konflikt erneut zu eskalieren".

Im frühen Handel legt der Dow-Jones-Index um 0,7 Prozent zu auf 49.794 Punkte - maßgeblich gestützt vom kräftigen Plus bei UnitedHealth. Der breitere S&P-500-Index und die Nasdaq-Indizes bewegen sich um bis zu 0,4 Prozent nach oben.

Neben dem Nahostkonflikt sorgt die künftige US-Geldpolitik für Gesprächsstoff. Der von US-Präsident Trump auserkorene Nachfolger von Notenbankchef Jerome Powell, Kevin Warsh, steht am Berichtstag Rede und Antwort vor dem Bankenausschuss des Senats. Seine Aussagen werden sehr genau gehört werden, um einen Eindruck für die Richtung der Zinsen zu erhalten.

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Konjunkturseitig sind unterdessen die US-Einzelhandelsumsätze im März etwas besser ausgefallen als erwartet.

Die Renditen von US-Staatsanleihen steigen mit dem positiven Konjunktursignal, im Zehnjahresbereich um 3 Basispunkte auf 4,28 Prozent. Der Dollar zieht leicht an, der Euro geht mit 1,1767 Dollar um.

Die Hoffnung auf eine Verhandlungslösung im Irankrieg und damit verbunden auf eine dauerhafte Öffnung der Seestraße von Hormus drückt leicht auf die Ölpreise, Brent verbilligt sich um 0,7 Prozent auf knapp 95 Dollar. Der Goldpreis zieht leicht an.

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Thema Nummer eins am Aktienmarkt ist der Führungswechsel bei Apple. Tim Cook, der das Amt seit 20111 extrem erfolgreich innehatte, wird zum 1. September als CEO zurücktreten und in den Verwaltungsrat wechseln. Sein Nachfolger wird der langjährige Hardware-Entwicklungschef John Ternus. Ternus werde mit seinem Hintergrund entscheidend für Fortschritte bei Künstlicher Intelligenz sein, urteilt XTB-Analystin Kathleen Brooks. Unter der Führung von Cook sei Apple beim Thema KI bisher hinter großen Technologiekonkurrenten zurückgeblieben. Die Apple-Aktie gibt um 0,5 Prozent nach.

Amazon will als Teil einer vertieften Partnerschaft weitere 5 Milliarden Dollar in die KI-Gesellschaft Anthropic investieren. Die Gesamtinvestitionen belaufen sich damit auf bis zu 25 Milliarden Dollar, sofern bestimmte kommerzielle Meilensteine erreicht werden. Der Kurs des Online-Riesen klettert um 1,6 Prozent.

Unitedhealth hat mit den Erstquartalszahlen die Markterwartungen deutlich übertroffen. Die Krankenversicherung hob zudem die Jahresprognose an. Die Aktie macht einen Satz um knapp 10 Prozent nach oben.

Uber steigen um 0,6 Prozent mit der Nachricht, den Anteil am Elektroautohersteller Lucid erhöht zu haben. Ziel ist es, die Anzahl der Lucid Robo-Taxis im Uber-Netzwerk zu erhöhen. Lucid schnellen um gut 9 Prozent in die Höhe.

Alaska Air sinken um 1,8 Prozent nach einer kassierten Jahresprognose der Fluggesellschaft. Axt geben um 5,0 Prozent nach. Der Hersteller von Halbleiter-Wafer-Substraten erhöht das Kapital durch Ausgabe neuer Aktien.

INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

DJIA 49.794,08 +0,7 +351,52 49.447,43

S&P-500 7.132,74 +0,3 +23,60 7.126,06

NASDAQ Comp 24.496,48 +0,4 +92,09 24.404,39

NASDAQ 100 26.686,05 +0,4 +95,71 26.590,34

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 3,76 +0,05 3,74 3,72

5 Jahre 3,89 +0,04 3,87 3,85

10 Jahre 4,27 +0,02 4,26 4,24

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mo, 18:17

EUR/USD 1,1765 -0,2 -0,0022 1,1787 1,1786

EUR/JPY 187,18 +0,0 0,0100 187,17 186,9900

EUR/CHF 0,9166 -0,1 -0,0005 0,9171 0,9169

EUR/GBP 0,8699 -0,1 -0,0008 0,8707 0,8702

USD/JPY 159,09 +0,2 0,3000 158,79 158,6500

GBP/USD 1,3521 -0,1 -0,0011 1,3532 1,3542

USD/CNY 6,816 -0,0 -0,0012 6,8172 6,8172

USD/CNH 6,8156 0,0 -0,0002 6,8158 6,8153

AUS/USD 0,7173 -0,1 -0,0004 0,7177 0,7173

Bitcoin/USD 75.876,99 -0,6 -434,56 76.311,55 75.386,28

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 88,75 -1,0 -0,86 89,61

Brent/ICE 94,84 -0,7 -0,64 95,48

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.778,08 -0,9 -41,56 4.819,64

Silber 78,66 -1,6 -1,25 79,91

Platin 2.072,74 -0,8 -16,27 2.089,01

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/kla

(END) Dow Jones Newswires

April 21, 2026 10:14 ET (14:14 GMT)