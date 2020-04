MÄRKTE USA/Weiter auf Rallykurs

NEW YORK (Dow Jones)--Die Aktien an der Wall Street dürften am Dienstag zum Start ihre kräftigen Vortagsgewinne nochmals ausbauen. Inzwischen kommen auch aus den USA ermutigende Signale, dass das Herunterfahren des öffentlichen Lebens sich langsam auszahlt, indem die Dynamik der Corona-Ausbreitung nachlässt. So wurde aus dem Staat New York den zweiten Tag in Folge keine Zunahme der Totenzahlen berichtet. In Europa mehrten sich schon länger die Anzeichen, dass die Kraft des Virus schwindet, so gerade auch in den Corona-Hochburgen Spanien und Italien. Derweil planen Dänemark und Österreich bereits umfangreiche Lockerungen der Sperrmaßnahmen.

"Die Anleger versuchen nun, Risiken und Chancen auszumachen", sagt Bruce Pang von China Renaissance Securities: "Die Erfahrung aus China zeigt, dass der Markt einen Boden findet, wenn die Zahl der Infektionen ihren Höhepunkte erreicht." Die Anleger gingen zudem davon aus, dass ein großer Teil der schädlichen wirtschaftlichen Folgen wie langsameres Wachstum, steigende Arbeitslosigkeit, lahmende Nachfrage und unterbrochene Lieferketten bereits in den gesunkenen Kursen eingepreist seien. Die Risiken blieben aber dennoch groß und die Märkte anfällig für Gewinnmitnahmen und neuerliche Abstürze.

Dollar-Rally gestoppt

Am Devisenmarkt ist der Dollar anfällig für Gewinnmitnahmen. Angesichts der gestiegenen Risikofreude verliert er an Attraktivität. Der ICE-Dollarindex verliert 0,7 Prozent, der Euro nähert sich der 1,09er-Marke, nachdem er am Montag um 1,08 gependelt hatte.

Der Ölpreis erholt sich mit den steigenden Aktienkursen und wird auch vom schwächelnden Dollar gestützt. Zudem kursieren Hoffnungen, dass sich die zerstrittenen Hauptförderländer auf Produktionssenkungen einigen können. Der Preis für ein Fass der US-Sorte WTI gewinnt 1,3 Prozent auf 26,43 Dollar, Brent steigt um 2,1 Prozent auf 33,75 Dollar.

Dagegen geht es mit dem Goldpreis leicht abwärts, nachdem er am Vortag eine fulminante Rally hingelegt hatte. Die Feinunze verliert 0,5 Prozent auf 1.655 Dollar.

Auch der sichere Hafen Anleihen ist nicht gefragt. Die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihen steigt um 6,1 Basispunkte auf 0,74 Prozent.

Kraft Heinz überzeugt mit Umsatzprognose

Die Aktien von Kraft Heinz steigen vorbörslich um 4,6 Prozent, nachdem der Lebensmittelkonzern für das erste Quartal ein Umsatzwachstum in Aussicht gestellt hat, während Analysten einen Rückgang erwartet hatten. Das Unternehmen rechnet nunmehr mit einem Wachstum von 3 Prozent bzw 6 Prozent organisch.

Luminex springen um 11 Prozent nach oben. Das Biotech-Unternehmen hatte seinen Erstquartalsumsatz vorab veröffentlicht. Die Erlöse übertrafen die eigenen Ziele, was vor allem dem Bereich Molekulardiagnostik zu verdanken war. Hier wurde wegen der Coronavirus-Pandemie ein Umsatzplus von über 25 Prozent erzielt.

