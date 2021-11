MÄRKTE USA/Weiter auf Rekordjagd - Tesla unter Druck - Biontech erholt

NEW YORK (Dow Jones)--Nach den Rekordständen zum Vorwochenschluss steigen die Indizes an der Wall Street am Montag weiter. Die Luft werde dünner, warnen Teilnehmer angesichts immer neuer Rekorde. Der marktbreite S&P-500 hat in den vergangenen sieben Wochen sechsmal mit Aufschlägen geschlossen und in 16 der vergangenen 18 Sitzungen. Als Hauptgrund für die Rally sehen Börsianer die überraschend positiv verlaufende Berichtsperiode der Unternehmen. 82 Prozent der im S&P-500 gelisteten Unternehmen haben die Markterwartungen geschlagen.

Im frühen Handel steigt der Dow-Jones-Index - gestützt von Caterpillar - um 0,4 Prozent auf 36.472 Punkte, S&P-500 und Nasdaq-Composite ziehen um 0,2 bzw. 0,3 Prozent an.

"Es ist eine richtig gut verlaufende Berichtsperiode. Der Markt zieht mit steigenden Gewinnkennziffern an. Wir sehen, dass Unternehmen die Preissetzungsmacht haben, die sie benötigen, und die Verbraucher geben Teile des Geldes, das sie in der Pandemie zurückgehalten haben, nun aus", sagt Investmentstratege Altaf Kassam von State Street Global Advisors. Etwas gestützt wird der Markt auch vom Fortschritte machenden Infrastrukturprogramm von US-Präsident Joe Biden. Zumindest das Repräsentantenhaus hat den Plänen zugestimmt, wenn auch in abgespeckter Form. Weitergehende Regelungen hängen aber noch immer im politischen Prozess fest.

Tesla mit Musk-Abstimmung unter Druck

Unter den Einzelaktien stechen Tesla mit einem Abschlag von 4,3 Prozent ins Auge. Tesla-Chef Elon Musk hat seine Twitter-Follower über den möglichen Verkauf von zehn Prozent seiner Aktien an dem US-Elektroautobauer abstimmen lassen - und eine klare Mehrheit hat für diesen Schritt votiert. Er hätte ein Volumen von 21 Milliarden Dollar.

"In letzter Zeit wird viel über nicht realisierte Gewinne als Mittel zur Steuervermeidung gesprochen", so Musk. Daher schlage er vor, zehn Prozent seiner Tesla-Aktien zu verkaufen. Er beziehe weder ein Bargehalt noch Boni, deshalb sei der Verkauf von Aktien die einzige Möglichkeit für ihn, steuerpflichtig zu werden.

Der Verkaufsdruck bei Merck & Co (-2%) hält unterdessen an, nachdem der Wettbewerber Pfizer (-1,5%) nach Merck am Freitag die Entwicklung einer eigenen Corona-Pille gemeldet hatte, worauf der Pfizer-Kurs stark gestiegen war. Der mit dieser Nachricht am Freitag abgesackte Kurse des Corona-Impfstoffherstellers Biontech erholt sich um gut 7 Prozent.

Nach dem spektakulären Debüt am Freitag, als der Kurs vom Ausgabepreis 5 Dollar auf zum Handelsschluss 9,99 Dollar gestiegen war, legen Mainz Biomed an der Nasdaq weitere knapp 5 Prozent zu.

Coinbase Global ziehen um 3,3 Prozent an. Im Handel verweist man auf steigende Kurse bei Kryptowährungen. Die Aktien von Steel Dynamics (+4,4%) profitieren von einem angehobenen Bonitätsausblick durch die Ratingagentur S&P. Caterpillar (+3,5%) werden von positiven Analystenkommentaren von Credit Suisse, UBS und Morgan Stanley nach oben gezogen.

Brainard-Spekulation belastet Greenback

Der Dollar gibt nach, der Dollarindex fällt um 0,2 Prozent. Die mögliche Ernennung der Fed-Gouverneurin Lael Brainard zur Chefin der US-Notenbank stellt nach Meinung der MUFG das größte Risiko für den Dollar dar. In diesem Fall gingen Marktteilnehmer davon aus, dass sich die Fed mit geldpolitischen Straffungen noch mehr zurückhalten werde, sagt Devisenanalyst Lee Hardman. Berichten zufolge hat sich US-Präsident Joe Biden jeweils separat mit dem amtierenden Fed-Chairman Jerome Powell und Brainard getroffen. Der Präsident prüft derweil, wer ab dem kommenden Jahr an der Spitze der Notenbank stehen soll.

Am Rentenmarkt fallen die Notierungen nach ihrer Rally zum Wochenschluss - die Renditen kommen entsprechend leicht zurück. Am Freitag waren baldige Zinserhöhungen aggressiv ausgepreist worden. Händler sprechen von einer übertriebenen Marktreaktion, die nun zum Teil korrigiert werde.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 36.472,95 +0,4% 145,00 +19,2%

S&P-500 4.708,05 +0,2% 10,52 +25,4%

Nasdaq-Comp. 16.023,66 +0,3% 52,07 +24,3%

Nasdaq-100 16.376,43 +0,1% 17,05 +27,1%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 0,42 2,4 0,39 30,2

5 Jahre 1,08 2,9 1,05 72,2

7 Jahre 1,34 2,9 1,32 69,5

10 Jahre 1,48 2,8 1,45 56,2

30 Jahre 1,90 1,5 1,89 25,4

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 7:40 Uhr Fr, 17:20 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1575 +0,1% 1,1565 1,1553 -5,2%

EUR/JPY 130,95 -0,2% 131,40 131,04 +3,9%

EUR/CHF 1,0593 +0,4% 1,0561 1,0547 -2,0%

EUR/GBP 0,8542 -0,4% 0,8574 0,8570 -4,4%

USD/JPY 113,15 -0,2% 113,62 113,43 +9,5%

GBP/USD 1,3550 +0,4% 1,3488 1,3481 -0,9%

USD/CNH (Offshore) 6,3890 -0,1% 6,3958 6,3974 -1,8%

Bitcoin

BTC/USD 65.289,01 +4,0% 66.035,51 60.996,51 +124,7%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 81,63 81,27 +0,4% 0,36 +71,2%

Brent/ICE 82,99 82,74 +0,3% 0,25 +64,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.822,84 1.817,70 +0,3% +5,14 -4,0%

Silber (Spot) 24,31 24,18 +0,5% +0,13 -7,9%

Platin (Spot) 1.058,80 1.036,60 +2,1% +22,20 -1,1%

Kupfer-Future 4,38 4,34 +0,9% +0,04 +24,3%

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/gps

(END) Dow Jones Newswires

November 08, 2021 09:58 ET (14:58 GMT)