MÄRKTE USA/Weiter aufwärts nach Fed - Micron beflügelt Tech-Sektor

NEW YORK (Dow Jones)--Die positive Tendenz an der Wall Street dürfte sich auch am Donnerstag fortsetzen, wenn auch mit gebremstem Tempo. Der Future auf den S&P-500 legt aktuell um 0,5 Prozent zu. Für die Renditen am Anleihemarkt geht es mit der Aussicht auf bald sinkende Zinsen dagegen leicht nach unten.

Die Aussagen der US-Notenbank deuten weiter darauf hin, dass es im Sommer eine erste Zinssenkung geben wird. Mit den zuletzt gestiegenen Inflationsdaten hatte sich hier eine verstärkte Unsicherheit breit gemacht. Doch die FOMC-Mitglieder rechnen für 2024 weiterhin mit drei Zinssenkungen. Die erste dürfte nach Erwartung des Marktes im Juni erfolgen, die Wahrscheinlichkeit hierfür wird aktuell mit 76,1 Prozent eingepreist nach 64 Prozent vor Beginn der Fed-Sitzung am Dienstag.

Die vorbörslich veröffentlichten US-Konjunkturdaten zeigen kein einheitliches Bild. So ist die Zahl der wöchentlichen Erstanträge leicht gesunken, während Analysten mit einem Anstieg gerechnet hatten. Dagegen hat sich der Konjunkturindex der Federal Reserve Bank of Philadelphia im März auf plus 3,2 Punkte reduziert von plus 5,2 im Vormonat. Volkswirte hatten hier einen Indexstand von minus 5,0 erwartet. Das Defizit in der US-Leistungsbilanz ist im vierten Quartal 2023 gefallen.

Nach der Startglocke folgen noch die Einkaufsmanager für das Verarbeitende Gewerbe und den Service-Sektor sowie die Frühindikatoren für Februar und die Verkäufe bestehender Häuser, ebenfalls für den Februar.

Devisen-Markt im Zeichen der Notenbanken

Nach dem Rücksetzer vom Mittwoch in Reaktion auf die taubenhaften Fed-Äußerungen behauptet sich der Dollar auf dem niedrigeren Niveau. Auch sonst stehen am Devisenmarkt Notenbankentscheidungen im Blick. Der Franken gibt deutlicher nach, nachdem die Schweizerische Nationalbank überraschend den Leitzins gesenkt hat. Das britische Pfund gibt nach dem Zinsentscheid der Bank of England (BoE) leicht nach. Die BoE hat zwar ihren Leitzins unverändert bei 5,25 Prozent belassen und die Notwendigkeit einer fortgesetzt restriktiven Geldpolitik betont, Beobachter sehen dennoch Hinweise darauf, dass sich die Notenbank in Richtung einer Zinssenkung bewegt.

Der nachgebende Dollar stützt in Verbindung mit sinkenden Anleiherenditen weiter den Goldpreis. Die Ölpreise zeigen sich volatil und schwanken zwischen leichten Aufschlägen und Abgaben. Aktuell geht es für die Notierungen von Brent und WTI um bis zu 0,8 Prozent nach oben.

Micron-Zahlen beflügeln Tech-Sektor - Reddit-Börsendebüt

Der weiter andauernde KI-Hype dürfte durch die Ergebnisse von Micron Technology für das zweite Quartal weitere Nahrung erhalten. Denn der Boom bei der Künstlichen Intelligenz hat den Chiphersteller überraschend zurück in die Gewinnzone geführt. Auch der Umsatz übertraf die Markterwartungen. Nach Aussage von Chief Executive Sanjay Mehrotra gehört Micron zu den am besten positionierten Unternehmen, um von den Chancen im Bereich KI zu profitieren. Die Aktie legt vorbörslich um 17,1 Prozent zu. Im Gefolge steigen die Papiere von AMD um 2,6 Prozent und Western Digital legen um 6,9 Prozent zu.

Dagegen fällt die Apple-Aktie um 0,8 Prozent. Es wird damit gerechnet, dass das US-Justizministerium noch in diesem Monat eine lange erwartete Kartell-Klage gegen den iPhone-Hersteller einreichen wird.

Zudem feiert die Reddit-Aktie am Donnerstag ihr Börsendebüt. Das Social-Media-Unternehmen hat den Ausgabepreis auf 34 Dollar je Aktie und damit am oberen Ende der Preisspanne von 31 bis 34 Dollar festgelegt.

===

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,60 -0,0 4,60 18,2

5 Jahre 4,23 -0,8 4,24 23,4

7 Jahre 4,25 -1,4 4,27 28,5

10 Jahre 4,26 -1,7 4,27 37,5

30 Jahre 4,43 -2,1 4,45 46,2

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 9:10 Uhr Mi, 17:17 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0915 -0,2% 1,0927 1,0856 -1,2%

EUR/JPY 165,00 +0,0% 165,28 164,58 +6,0%

EUR/CHF 0,9682 -0,0% 0,9681 0,9672 +4,3%

EUR/GBP 0,8541 -0,1% 0,8544 0,8538 -1,5%

USD/JPY 151,20 +0,2% 151,30 151,60 +7,3%

GBP/USD 1,2781 -0,1% 1,2788 1,2715 +0,5%

USD/CNH (Offshore) 7,2143 +0,1% 7,2135 7,2170 +1,3%

Bitcoin

BTC/USD 67.571,49 -0,2% 67.382,97 63.646,56 +55,2%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 81,58 81,27 +0,4% +0,31 +12,3%

Brent/ICE 86,60 85,95 +0,8% +0,65 +12,8%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 26,995 27,28 -1,0% -0,28 -14,8%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.204,77 2.201,78 +0,1% +2,99 +6,9%

Silber (Spot) 25,59 25,64 -0,2% -0,05 +7,6%

Platin (Spot) 911,45 914,70 -0,4% -3,26 -8,1%

Kupfer-Future 4,10 4,05 +1,3% +0,05 +5,0%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/cln

(END) Dow Jones Newswires

March 21, 2024 08:46 ET (12:46 GMT)