MÄRKTE USA/Wenig Bewegung trotz starkem ADP-Bericht - Didi vor Debüt

NEW YORK (Dow Jones)--Nach wenig veränderten Indizes sieht es zum Start in den letzten Handelstag des ersten Halbjahres 2021 am Mittwoch für die Wall Street aus. Am Vortag hatte der S&P-500-Index bereits sein 33. Rekordhoch in diesem Jahr markiert, so dass eine Verschnaufpause nicht überraschen würde. Etwas bremsen könnte die Vorlage aus Europa, wo die Indizes etwas deutlicher nachgeben, sich aber von den Tagestiefs auch wieder erholt haben.

Konjunkturseitig kommt vom US-Arbeitsmarkt ein positives Signal. Laut dem ADP-Arbeitsmarktbericht wurden in der US-Privatwirtschaft im Juni deutlich mehr Stellen geschaffen als erwartet. Der Bericht gilt vielen Marktteilnehmern als eine Art Vorläufer für den offiziellen Arbeitsmarktbericht am Freitag.

Am späten Dienstag hatte US-Notenbanker Christopher Waller in einem Interview gesagt, dass die Arbeitslosenquote beträchtlich fallen müsse oder die Inflation weiter sehr hoch bleiben müsse, bevor man 2022 an eine Zinserhöhung denken könne.

Marktzinsen wenig verändert

Vom Rentenmarkt kommt kein Störfeuer. Dort herrscht auch nach den robusten ADP-Zahlen relative Ruhe, die Renditen bleiben eher gedrückt, nachdem sie zuletzt bereits trotz der Spekulationen über eine möglicherweise drohende straffere Geldpolitik kaum Anzeichen machten, nachhaltig nach oben zu laufen. Nachlassende Inflationssorgen sehen Marktteilnehmer auch als maßgeblich für die jüngste Aktienrally. Der Dollar legt nach den starken ADP-Daten leicht zu.

Für einen Impuls könnte kurz nach dem Handelsstart noch die Bekanntgabe des Index der Einkaufsmanager der Region Chicago für Juni sorgen. Abzuwarten bleibt daneben, wie die Anleger angesichts des Jahresultimo agieren werden. Oft sind dies Termine, zu denen sogenanntes Windowdressing betrieben wird, Fondsmanager also ihre Portfolios aufzuhübschen versuchen, in dem sie gut gelaufene Aktien noch aufnehmen und schlecht gelaufene herauswerfen.

Didi Global mit Nyse Debüt

Technologieaktien werden mit Blick auf die Zinsentwicklung, aber auch durch die wieder zunehmenden Sorgen bezüglich der Corona-Pandemie mit ihrer Delta-Variante tendenziell in der Favoritenrolle gesehen. Eher auf der Verliererseite dürften sich dagegen wegen der wieder stärker aufflackernden Pandemie-Ängste Papiere aus dem Reisesektor finden und auch Bankaktien könnten wegen der sinkenden Marktzinsen eher zurückbleiben. Andererseits gelten sie auch als Profiteure einer robusten Konjunktur.

Unter den Einzelwerten gehen General Mills vorbörslich 0,6 Prozent fester um, nachdem der Lebensmittelhersteller besser als gedacht ausgefallene Quartalszahlen berichtet hat. Gleichwohl war der Umsatz rückläufig.

Vor ihrem Börsendebüt an der Nyse stehen die US-Hinterlegungsscheine (ADR) des chinesischen Fahrdienstvermittler Didi Global. Sie wurden zu 14 Dollar ausgegeben, womit das Unternehmen auf eine Marktkapitalisierung von 67 Milliarden Dollar kommt. Tatsächlich verkauft hat Didi Aktien im Wert von rund 4,4 Milliarden Dollar. Um den Börsengang abzusichern, hat Didi im Vorfeld Vereinbarungen mit Investoren über etwa ein Drittel des Emissionserlöses getroffen. Morgan Stanley Investment Management und Temasek Holdings sind Ankerinvestoren, die Aktien im Volumen von 1,25 Milliarden Dollar zeichnen.

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 0,25 -0,8 0,25 13,0

5 Jahre 0,88 -1,0 0,89 52,4

7 Jahre 1,23 -0,7 1,24 58,0

10 Jahre 1,46 -1,2 1,47 54,1

30 Jahre 2,07 -1,6 2,09 42,2

DEVISEN zuletzt +/- % Mi., 8:07h Di, 17:32h % YTD

EUR/USD 1,1877 -0,2% 1,1898 1,1911 -2,8%

EUR/JPY 131,44 -0,1% 131,46 131,58 +4,2%

EUR/CHF 1,0980 +0,2% 1,0968 1,0956 +1,6%

EUR/GBP 0,8577 -0,2% 0,8596 0,8603 -4,0%

USD/JPY 110,64 +0,1% 110,48 110,47 +7,1%

GBP/USD 1,3848 +0,1% 1,3844 1,3844 +1,3%

USD/CNH (Offshore) 6,4626 -0,0% 6,4649 6,4637 -0,6%

Bitcoin

BTC/USD 34.708,01 -4,3% 35.016,26 36.219,01 +19,5%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 73,98 72,98 +1,4% 1,00 +53,0%

Brent/ICE 75,49 74,76 +1,0% 0,73 +47,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.758,23 1.761,35 -0,2% -3,13 -7,4%

Silber (Spot) 25,84 25,78 +0,3% +0,07 -2,1%

Platin (Spot) 1.057,75 1.074,63 -1,6% -16,88 -1,2%

Kupfer-Future 4,30 4,28 +0,5% +0,02 +21,9%

