MÄRKTE USA/Wenig Bewegung - Warten auf Fed-Entscheidung

NEW YORK (Dow Jones)--Kaum verändert ist die Wall Street am Montag in den Handel gestartet. Der Dow-Jones-Index steigt um 6 Punkte auf 34.624 Punkte, der S&P-500 verliert dagegen 0,1 Prozent und der Nasdaq-Composite gibt um 0,2 Prozent nach. Es dominiert Vorsicht, da die Anleiherenditen steigen und die Marktteilnehmer auf die Aussagen der Fed am Mittwoch warten. Die Zehnjahresrenditen bewegen sich wieder in Richtung 16-Jahres-Hoch. Zudem notieren die US-Rohöl-Futures so hoch wie seit November vergangenen Jahres nicht mehr. Die Produktionskürzungen Saudi-Arabiens und Russlands entfalten ihre Wirkung, heißt es am Markt.

"Die Anleger sind zunehmend besorgt, dass die jüngste Datenflut auf eine steigende Inflation und möglicherweise ein längerfristig höheres Zinsumfeld hinweist, was den S&P-500-Index belasten könnte", sagt Stephen Innes, Managing Partner bei SPI Asset Management.

Zentralbanken im Blick

Im Laufe der Woche wird es Hinweise geben, wie die Zentralbanken diese Entwicklungen sehen. Die US-Notenbank wird Mitte der Woche ihre geldpolitische Entscheidung bekannt geben, gefolgt von der Bank of England am Donnerstag und der Bank of Japan am Freitag. Die Fed dürfte den Leitzinssatz unverändert belassen, daher werden voraussichtlich die begleitenden Kommentare im Blick stehen. "Da die Anleger derzeit geteilter Meinung über die Aussichten für das nächste Jahr sind, könnten sich die jüngsten Überlegungen der Fed durchaus als marktbewegend erweisen", so Richard Hunter, Leiter des Bereichs Märkte bei Interactive Investor.

Laut Jonathan Krinsky, technischer Stratege bei BTIG, drückt auch der Anstieg des Dollars in jüngster Zeit auf die Stimmung. Am Montag zeigt sich die US-Devise indes erst einmal minimal leichter, der Dollarindex fällt um 0,1 Prozent. Krinsky verweist auch darauf, dass sich der Markt im saisonal schlechtesten Teil des Jahres befindet.

Am Freitag war der S&P-500 um 1,2 Prozent gefallen. Unerwartet gute Konjunkturdaten und steigende Ölpreise hatten die Befürchtung aufkommen lassen, dass die Inflation hartnäckig über dem 2-Prozent-Ziel der Federal Reserve bleiben könnte.

Walt Disney leicht im Plus

Die Aktie von Walt Disney notiert 0,2 Prozent im Minus. Chief Information Officer Diane Jurgens hat das Unternehmen verlassen, berichtete das Wall Street Journal. Jurgens' Weggang ist der zweite Abgang einer Führungskraft innerhalb von drei Monaten, nachdem Finanzchefin Christine McCarthy im Juni aus gesundheitlichen Gründen das Unternehmen verlassen hatte.

Die Aktie von MariaDB legt um 12,4 Prozent zu. Die Risikokapitalgesellschaft Runa Capital hat ein Angebot zur Übernahme des Datenbank-Unternehmens für 56 Cents je Aktie in bar abgegeben. Das Angebot stelle einen Aufschlag von rund 24 Prozent auf den Schlusskurs vom 13. September dar, so das Unternehmen.

Five Point Holdings (+4,5%) hat Kim Tobler zum Finanzchef ernannt. Das Unternehmen sagte, dass Tobler seit 2016 als Vice President für Treasury and Tax für Five Point tätig war.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 34.624,29 +0,0% 6,05 +4,5%

S&P-500 4.444,74 -0,1% -5,58 +15,8%

Nasdaq-Comp. 13.679,00 -0,2% -29,34 +30,7%

Nasdaq-100 15.174,81 -0,2% -27,59 +38,7%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 5,06 +3,0 5,03 64,2

5 Jahre 4,48 +2,1 4,46 48,3

7 Jahre 4,44 +2,4 4,41 46,9

10 Jahre 4,35 +1,7 4,33 46,7

30 Jahre 4,43 +0,8 4,42 45,6

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:20 Fr, 17:28 % YTD

EUR/USD 1,0668 +0,0% 1,0676 1,0675 -0,3%

EUR/JPY 157,58 -0,0% 157,54 157,76 +12,3%

EUR/CHF 0,9575 +0,1% 0,9565 0,9563 -3,3%

EUR/GBP 0,8610 +0,0% 0,8607 0,8607 -2,7%

USD/JPY 147,72 -0,0% 147,57 147,80 +12,7%

GBP/USD 1,2389 +0,0% 1,2403 1,2403 +2,4%

USD/CNH (Offshore) 7,2942 +0,2% 7,2850 7,2762 +5,3%

Bitcoin

BTC/USD 27.286,61 +3,0% 26.690,42 26.271,40 +64,4%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 91,79 90,77 +1,1% +1,02 +17,2%

Brent/ICE 94,71 93,93 +0,8% +0,78 +15,4%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 34,88 36,48 -4,4% -1,61 -55,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.925,76 1.923,83 +0,1% +1,93 +5,6%

Silber (Spot) 23,07 23,04 +0,1% +0,03 -3,8%

Platin (Spot) 936,63 930,80 +0,6% +5,83 -12,3%

Kupfer-Future 3,76 3,77 -0,2% -0,01 -1,5%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

