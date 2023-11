MÄRKTE USA/Wenig verändert - Berichtssaison im Fokus

NEW YORK (Dow Jones)--Die Wall Street bewegt sich zur Wochenmitte kaum vom Fleck. Nach dem Anstieg der Kurse in den zurückliegenden Tagen müssten Anleger erst einmal die jüngsten geldpolitischen Signale einordnen, heißt es. Den Takt gibt weiterhin vor allem die Berichtssaison vor, die bei den Einzelwerten für teils heftige Kursreaktionen sorgt.

Der Dow-Jones-Index verliert 0,1 Prozent auf 34.118 Punkte. Der S&P-500 und der Nasdaq-Composite zeigen sich dagegen kaum verändert. Angesichts des Ausmaßes der jüngsten Kursgewinne und des Mangels an wichtigen makroökonomischen Nachrichten in dieser Woche sei eine Konsolidierungsphase bei den Aktien verständlich, so Tom Lee, Leiter des Research bei Fundstrat.

In der vergangenen Woche hatten als taubenhaft interpretierte Aussagen von US-Notenbankpräsident Jerome Powell und ein unerwartet schwacher US-Arbeitsmarktbericht Hoffnungen auf ein Ende der Zinserhöhungen geweckt und damit die Aktienkurse nach oben getrieben. Andere Vertreter der Federal Reserve hatten mit dem Hinweis auf die hartnäckig hohe Inflation diese Erwartungen aber gedämpft.

Powell hat sich am Mittwoch in seiner Eröffnungsrede der Konferenz zur Feier des 100jährigen Bestehens der Fed-Abteilung Division of Research and Statistics nicht zur Geldpolitik geäußert. Allerdings sind Auftritte anderer Fed-Vertreter geplant, die auf Informationen zum geldpolitischen Kurs abgeklopft werden dürften. Wichtige Konjunkturdaten stehen derweil nicht auf der Agenda. Dafür geht die Bilanzsaison in eine neue Runde.

Schwacher Ausblick belastet Ebay

Mit Enttäuschung wird der Ausblick von Ebay aufgenommen. Besonders die Erwartungen an das Weihnachtsgeschäft hätten nicht überzeugt, heißt es. Die Drittquartalszahlen fielen etwas besser aus als angenommen. Die Aktie fällt um 5,1 Prozent.

Gilead Sciences knicken um 4,0 Prozent ein und profitieren somit nicht von guten Geschäftszahlen. Der Pharma-Konzern hat im dritten Quartal besser abgeschnitten als erwartet und auch den Ausblick angehoben.

Under Armour (+4,1%) übertraf im zweiten Geschäftsquartal die Erwartungen. Dass der Sportartikelhersteller die Jahresumsatzprognose senkte, belastet die Aktie zunächst nicht.

Warner Bros Discovery (-15,5%) ist zwar tiefer in die roten Zahlen gerutscht, doch fiel der Umsatz überraschend hoch aus. Die New York Times (+8,2%) hat Umsatz und Ergebnis im dritten Quartal überraschend deutlich gesteigert.

Der Kurs von Take-Two Interactive Software macht einen Satz von 6,5 Prozent nach oben. Auslöser ist ein Bericht von Bloomberg, demzufolge die neue Version des Computerspiels Grand Theft Auto schon diese Woche angekündigt werden könnte. Ein Trailer dazu könnte im kommenden Monat veröffentlicht werden, meldet Bloomberg unter Berufung auf informierte Personen.

Dollar legt leicht zu

Am Devisenmarkt profitierte der Dollar zwischenzeitlich etwas von den falkenhaften Äußerungen einiger Fed-Vertreter in den vergangenen Tagen. Die leichten Gewinne wurden im Verlauf aber wieder abgegeben. Der Dollar-Index zeigt sich kaum verändert.

Am Anleihemarkt geben die Renditen leicht nach. Für die Rendite zehnjähriger Titel geht es um 3,8 Basispunkte auf 4,53 Pozent nach unten. Hier wird mit Spannung auf die im Handelsverlauf stattfindende Auktion zehnjähriger Anleihen im Volumen von 40 Milliarden Dollar geschaut. Diese dürfte als Gradmesser für die Nachfrage nach langlaufenden Schuldtiteln dienen und die Entwicklung der Renditen für den Rest der Woche mitbestimmen, so ein Teilnehmer.

Befürchtungen eines Nachfragerückgangs lasten auf den Ölpreisen. Für die Notierungen von Brent und WTI geht es um bis zu 1,7 Prozent nach unten. Die wöchentlichen Daten der staatlichen Energy Information Administration (EIA), die normalerweise mittwochs veröffentlicht werden, sind aufgrund eines geplanten System-Upgrades auf den kommenden Mittwoch verschoben worden.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 34.117,60 -0,1% -35,00 +2,9%

S&P-500 4.377,73 -0,0% -0,65 +14,0%

Nasdaq-Comp. 13.632,25 -0,1% -7,61 +30,3%

Nasdaq-100 15.290,17 -0,0% -5,85 +39,8%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,89 -4,2 4,93 46,6

5 Jahre 4,50 -3,5 4,54 50,5

7 Jahre 4,54 -3,2 4,57 57,2

10 Jahre 4,53 -3,8 4,57 64,7

30 Jahre 4,68 -5,2 4,73 70,6

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:09 Uhr Di, 17:25 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0713 +0,1% 1,0682 1,0687 +0,1%

EUR/JPY 161,52 +0,4% 160,97 160,86 +15,1%

EUR/CHF 0,9621 -0,1% 0,9631 0,9623 -2,8%

EUR/GBP 0,8712 +0,2% 0,8703 0,8690 -1,6%

USD/JPY 150,79 +0,3% 150,69 150,51 +15,0%

GBP/USD 1,2296 -0,0% 1,2274 1,2298 +1,7%

USD/CNH (Offshore) 7,2815 +0,0% 7,2831 7,2843 +5,1%

Bitcoin

BTC/USD 35.341,52 +0,1% 35.253,87 34.736,11 +112,9%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 76,03 77,37 -1,7% -1,34 -1,7%

Brent/ICE 80,30 81,61 -1,6% -1,31 -1,6%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 45,86 46,51 -1,4% -0,65 -48,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.954,74 1.969,33 -0,7% -14,59 +7,2%

Silber (Spot) 22,77 22,63 +0,6% +0,14 -5,0%

Platin (Spot) 874,65 895,00 -2,3% -20,35 -18,1%

Kupfer-Future 3,66 3,68 -0,6% -0,02 -4,1%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

