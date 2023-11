MÄRKTE USA/Wenig verändert erwartet an "halbem" Handelstag

NEW YORK (Dow Jones)--Von geringen Umsätzen ist an der Wall Street am Freitag auszugehen, dem "Black Friday". Die Futures auf die Aktienindizes deuten auf eine wenig veränderte Eröffnung hin. Nach der Thanksgiving-Pause am Donnerstag findet lediglich ein verkürzter Handel statt - die Aktienbörsen schließen um 19.00 Uhr MEZ, der Anleihemarkt um 20.00 Uhr. In der Thanksgiving-Woche ist traditionell ein geringeres Handelsvolumen zu verzeichnen, was die Märkte unruhiger machen kann.

Die wichtigsten Indizes sind auf dem Weg, die Woche mit Gewinnen abzuschließen. Im Fokus stand diese Woche die Nvidia-Aktie (vorbörslich -1,6%), die trotz starker Ergebnisse volatil gehandelt wurde. An Daten stehen kurz nach Handelsbeginn die Einkaufsmanagerindizes für Dienstleistungen und das Verarbeitende Gewerbe auf der Agenda.

Einzelhandelswerte im Fokus

Bei den Aktien dürften Einzelhändler wie Amazon (vorbörslich unverändert), Walmart (+0,3%) oder Target (unverändert) wegen des Geschäfts am Black Friday Beachtung finden, an dem traditionell das Weihnachtsgeschäft beginnt. Die Unternehmen locken ihre Kunden mit Schnäppchen und Rabattaktionen. Einige Analysten gehen davon aus, dass das Weihnachtsgeschäft 2023 den Jahren vor der Covid-Epidemie ähneln wird, was bedeutet, dass die Umsätze nicht so beeindruckend sein werden wie in der Zeit unmittelbar nach der Pandemie.

Am Anleihemarkt geht es mit den Renditen nach oben. Teilnehmer verweisen auf die Konjunkturdaten der vergangenen Wochen, die überwiegend die Stärke der US-Ökonomie belegt hätten. Zudem folgen die Anleihen ihren europäischen Pendants, die bereits am Donnerstag unter Druck standen und diese Tendenz am Freitag fortsetzen.

Dollar schwächelt erneut

Der Dollarindex fällt um 0,2 Prozent. Zwar gibt es laut Ipek Ozkardeskaya, Analystin bei Swissquote Bank, hier und da Warnungen, dass die fallenden US-Langfristrenditen irgendwann eine aggressive Reaktion der Federal Reserve auslösen und schließlich zu einer Umkehr führen werden. Doch seien momentan die Teilnehmer in der Oberhand, die an eine taubenhafte Geldpolitik glauben.

Am Ölmarkt tendieren die Preise wenig verändert. Im Blick stehen die Feuerpause zwischen Israel und der Hamas und das Opec+-Treffen am 30. November. Es war wegen Meinungsverschiedenheiten nach hinten verschoben worden und soll außerdem nur online stattfinden.

===

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,95 +5,5 4,89 52,6

5 Jahre 4,49 +5,6 4,43 48,9

7 Jahre 4,52 +6,2 4,46 54,8

10 Jahre 4,47 +5,6 4,41 58,7

30 Jahre 4,60 +5,4 4,54 62,5

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:08 Uhr Do, 17:14 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0917 +0,1% 1,0907 1,0906 +2,0%

EUR/JPY 163,31 +0,2% 162,93 163,13 +16,4%

EUR/CHF 0,9640 -0,0% 0,9642 0,9638 -2,6%

EUR/GBP 0,8682 -0,2% 0,8700 0,8703 -1,9%

USD/JPY 149,60 +0,1% 149,38 149,58 +14,1%

GBP/USD 1,2574 +0,3% 1,2536 1,2531 +4,0%

USD/CNH (Offshore) 7,1599 +0,1% 7,1581 7,1528 +3,4%

Bitcoin

BTC/USD 37.773,78 +1,2% 37.376,09 37.120,39 +127,6%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 76,51 77,10 -0,8% -0,59 -0,4%

Brent/ICE 81,56 81,42 +0,2% +0,14 -0,1%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 46,355 46,50 -0,3% -0,15 -48,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.995,36 1.992,80 +0,1% +2,56 +9,4%

Silber (Spot) 23,68 23,85 -0,7% -0,17 -1,2%

Platin (Spot) 913,27 918,05 -0,5% -4,78 -14,5%

Kupfer-Future 3,77 3,77 +0,3% +0,01 -1,0%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/err

(END) Dow Jones Newswires

November 24, 2023 08:15 ET (13:15 GMT)