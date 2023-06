MÄRKTE USA/Wenig verändert vor Powell-Anhörung

NEW YORK (Dow Jones)--Die Wall Street dürfte wenig verändert zur Wochenmitte in den Handel starten. Für den entscheidenden Impuls dürfte die halbjährliche Anhörung von US-Notenbankpräsident Jerome Powell vor dem Finanzdienstleistungsausschuss des Repräsentantenhauses sorgen. Hier erhoffen sich Marktteilnehmer Hinweise auf den weiteren Kurs der Fed bei den Zinserhöhungen. Die Finanzmärkte glauben aktuell nicht, dass die in den sogenannten Dot-Plots angedeuteten zwei Zinsschritte von je 25 Basispunkte durch die Fed tatsächlich erfolgen werden. Wie die Deutsche Bank anmerkt, preisen die Märkte nur Erhöhungen von 23 Basispunkte bis zum Zinsgipfel ein.

Der Präsident der Fed in Richmond, Tom Barkin, hatte zuletzt betont, die Inflation sei immer noch zu hoch. Er müsse überzeugt sein, dass sie sich rascher verlangsame, bevor er ein Ende der Zinserhöhungen befürworten würde, sagte Barkin, der 2023 nicht stimmberechtigt ist. Die US-Notenbank hatte in der vergangenen Woche ihren Leitzins erstmals seit elf Sitzungen unverändert gelassen.

Die Notenbank möchte mehr Zeit haben, um zu beurteilen, inwieweit ihre früheren Zinserhöhungen die Wirtschaft gebremst haben. Die Fed signalisierte jedoch auch die Möglichkeit von zwei weiteren Erhöhungen in diesem Jahr, die den Leitzins auf bis zu 5,75 Prozent ansteigen ließe, sofern die Inflation nicht noch schneller sinkt.

Der Future auf den S&P-500 verliert aktuell 0,1 Prozent. Die Agenda der US-Konjunkturdaten ist leer.

Fedex von schwachem Ausblick belastet

Bei den Einzelwerten geht es für die Fedex-Aktie vor der Startglocke um 2,6 Prozent abwärts. Der Logistik-Konzern hat im vierten Geschäftsquartal bei rückläufigem Umsatz deutlich weniger verdient. Auch der Ausblick enttäuschte.

Die Papiere von American International Group (AIG) legen dagegen um 1,1 Prozent zu. Der Versicherer berief CFO Sabra Purtill zur unbefristeten Finanzchefin.

Dollar wenig verändert

Der Dollar tritt vor der Powell-Anhörung auf der Stelle. Die Reaktion des Devisenmarktes auf die Aussagen des US-Notenbankpräsidenten wird davon abhängen, wie selbstbewusst er weitere Zinserhöhungen ankündigt, merken die Analysten der Unicredit an. "Eine Wiederholung der Töne, die er in seiner Pressekonferenz in der vergangenen Woche angeschlagen hat, wird wahrscheinlich keine zusätzliche Volatilität bei den wichtigsten Währungen auslösen und den Dollar wahrscheinlich nicht weiter stärken", heißt es weiter.

Auch die Ölpreise zeigen sich kaum verändert und setzen ihre jüngste Seitwärtsbewegung fort. Und auch der Goldpreis zeigt sich wenig bewegt.

===

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,71 +1,8 4,70 29,3

5 Jahre 3,98 +3,4 3,95 -2,0

7 Jahre 3,87 +3,4 3,84 -9,9

10 Jahre 3,76 +3,6 3,72 -12,3

30 Jahre 3,84 +2,8 3,81 -12,9

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:22 Di, 17:14 % YTD

EUR/USD 1,0920 +0,0% 1,0911 1,0908 +2,0%

EUR/JPY 154,90 +0,3% 154,67 154,12 +10,4%

EUR/CHF 0,9808 +0,1% 0,9804 0,9801 -0,9%

EUR/GBP 0,8587 +0,4% 0,8552 0,8560 -3,0%

USD/JPY 141,88 +0,3% 141,94 141,27 +8,2%

GBP/USD 1,2716 -0,4% 1,2764 1,2744 +5,1%

USD/CNH (Offshore) 7,1909 +0,1% 7,1984 7,1842 +3,8%

Bitcoin

BTC/USD 28.982,73 +3,0% 28.801,16 26.759,85 +74,6%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 71,26 71,19 +0,1% +0,07 -10,2%

Brent/ICE 75,88 75,90 -0,0% -0,02 -9,4%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 38,72 38,71 +0,0% +0,01 -53,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.933,53 1.936,36 -0,1% -2,83 +6,0%

Silber (Spot) 23,05 23,23 -0,8% -0,18 -3,8%

Platin (Spot) 959,60 967,50 -0,8% -7,90 -10,2%

Kupfer-Future 3,85 3,88 -0,9% -0,03 +0,9%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

