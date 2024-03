MÄRKTE USA/Wenig verändert - Zinserwartung rückt in den Fokus

NEW YORK (Dow Jones)--Nach den deutlichen Vortagesgewinnen zeichnet sich zur Wochenmitte eine wenig veränderte Eröffnung an der Wall Street ab. Der Future auf den S&P-500 steigt aktuell um 0,1 Prozent. Die überzeugenden Oracle-Zahlen, vor allem der Hinweis auf eine "enorme" KI-Nachfrage, hatten die höher als erwartet ausgefallenen US-Inflationsdaten in den Hintergrund treten lassen. Doch nun verstärkt sich die Erwartung, dass die Zinsen in den USA noch länger auf dem hohen Niveau bleiben könnten, als vom Markt bislang angenommen. Die US-Notenbank dürfte keine Eile haben, eine Zinssenkung zu beschließen, auch wenn der Markt weiterhin von einer ersten Senkung im Juni ausgeht.

"Die Inflation mag in den USA gestiegen sein, aber die Mentalität, dass das Glas halb voll ist, herrscht vor, da die zugrundeliegende Stärke der Wirtschaft eher zum Feiern als zur Vorsicht anregt", so Hargreaves Lansdown. Wichtige US-Konjunkturdaten stehen am Berichtstag nicht auf der Agenda.

Dollar wenig verändert - Ölpreise legen zu

Der Dollar zeigt sich nach dem leichten Plus am Vortag, in Reaktion auf die höher als erwartet ausgefallenen US-Inflationsdaten, wenig verändert. Die Daten könnten einen etwas festeren Dollar - ausgehend von den aktuellen Niveaus - rechtfertigen, so ING-Währungsexperte Francesco Pesole, der mit einem baldigen Anstieg der US-Währung rechnet.

Für die Ölpreise geht es nach oben. Die Notierungen von Brent und WTI steigen um bis zu 1,4 Prozent. Die höher als erwartet ausgefallenen US-Inflationsdaten scheinen die Erwartungen an Zinssenkungen durch die US-Notenbank nicht zu beeinträchtigen, heißt es. Daneben stützen Hinweise auf eine hohe US-Nachfrage. Der Branchenverband American Petroleum Institute (API) habe am späten Dienstag von einem kräftigen Rückgang der Rohölvorräte berichtet, heißt es aus dem Handel. Die Akteure warten nun auf die offiziellen Daten zu den Öllagerbeständen der USA am Mittwoch.

Am Anleihemarkt bauen die Renditen ihre kräftigen Vortagesgewinne noch leicht aus. Die Aussicht auf eine Verschiebung der ersten Zinssenkung durch die US-Notenbank nach den US-Inflationsdaten hatte die Renditen am Vortag nach oben geschoben. Nach der schwachen Nachfrage bei der Auktion zehnjähriger US-Staatsanleihen am Vortag werde nun die Auktion 30-jähriger Titel im Volumen von 22 Milliarden Dollar beobachtet, heißt es.

Oracle behaupten Vortagesplus - Nvidia legen weiter zu

Unternehmensnachrichten sind dünn gesät. Die Oracle-Aktie baut ihr Vortagesplus von 11,7 Prozent noch leicht aus und legt vorbörslich um weitere 0,4 Prozent zu. Für die Papiere von Nvidia geht es nach dem Aufschlag von 7,8 Prozent am Dienstag aktuell um weitere 1,1 Prozent nach oben.

Die Aktien von Dollar Tree fallen um 8,8 Prozent, nachdem der Einzelhändler die Gewinnerwartungen für das vierte Quartal verfehlt und einen schwachen Ausblick gegeben hat.

Die IBM-Aktie gewinnt 0,1 Prozent. Auch bei dem Konzern kommt es jetzt wie angekündigt zu Stellenstreichungen. IBM hatte im Januar bei der Bekanntgabe seiner Finanzergebnisse für das vierte Quartal bereits klar auf einen bevorstehenden Personalabbau hingewiesen.

===

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,61 +3,1 4,58 18,8

5 Jahre 4,16 +1,2 4,15 16,4

7 Jahre 4,17 +1,2 4,16 20,2

10 Jahre 4,16 +0,6 4,16 28,5

30 Jahre 4,33 +0,7 4,32 35,6

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 7:40 Uhr Di, 17:06 % YTD

EUR/USD 1,0944 +0,1% 1,0926 1,0918 -0,9%

EUR/JPY 161,90 +0,4% 161,40 161,33 +4,0%

EUR/CHF 0,9604 +0,2% 0,9593 0,9589 +3,5%

EUR/GBP 0,8547 +0,1% 0,8542 0,8542 -1,5%

USD/JPY 147,94 +0,3% 147,69 147,77 +5,0%

GBP/USD 1,2804 +0,1% 1,2791 1,2780 +0,6%

USD/CNH (Offshore) 7,1985 +0,1% 7,1961 7,1884 +1,1%

Bitcoin

BTC/USD 73.115,88 +2,7% 72.755,63 71.664,45 +67,9%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 78,66 77,56 +1,4% +1,10 +8,7%

Brent/ICE 82,98 81,92 +1,3% +1,06 +8,1%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 24,85 24,90 -0,2% -0,05 -22,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.163,14 2.158,78 +0,2% +4,36 +4,9%

Silber (Spot) 24,29 24,14 +0,6% +0,15 +2,2%

Platin (Spot) 935,76 926,43 +1,0% +9,33 -5,7%

Kupfer-Future 4,00 3,93 +1,8% +0,07 +2,5%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/

(END) Dow Jones Newswires

March 13, 2024 08:05 ET (12:05 GMT)