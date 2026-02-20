DAX25.150 -0,4%Est506.149 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5300 -1,2%Nas22.794 -0,4%Bitcoin55.706 -2,5%Euro1,1796 ±0,0%Öl72,25 +0,8%Gold5.195 +1,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Novo Nordisk A3EU6F Rheinmetall 703000 SAP 716460 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Infineon 623100 Amazon 906866 Microsoft 870747 Allianz 840400 DEUTZ 630500 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schwächer -- Wall Street uneins -- Trump will Zollsatz weiter erhöhen -- Novo Nordisk-Studie enttäuscht -- Siemens Energy, Bayer, Diginex, Rüstungsaktien, NVIDIA, SAP, VW im Fokus
Top News
Angebot wächst weiter: 59 Kryptowährungen bei finanzen.net zero verfügbar Angebot wächst weiter: 59 Kryptowährungen bei finanzen.net zero verfügbar
Börse am Montag: DAX zum Wochenstart tiefer - Zoll-Unsicherheit kehrt zurück Börse am Montag: DAX zum Wochenstart tiefer - Zoll-Unsicherheit kehrt zurück
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Metalsource Mining bringt sich als Key Player im Explorersektor in Stellung - und steht genau jetzt an einem Wendepunkt.
Wer­bung

MÄRKTE USA/Wenig verändert - Zoll-Unsicherheit belastet Sentiment leicht

23.02.26 15:44 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Arcellx Inc Registered Shs
114,09 USD 49,98 USD 77,96%
Charts|News|Analysen
Eli Lilly
882,10 EUR 25,40 EUR 2,96%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Gilead Sciences Inc.
126,90 EUR -1,22 EUR -0,95%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Merck Co.
104,60 EUR 1,40 EUR 1,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Die Zoll-Unsicherheiten sorgen an der Wall Street am Montag für Zurückhaltung - die Indizes zeigen sich kurz nach der Eröffnung wenig verändert. Nachdem der Oberste Gerichtshof der USA am Freitag die globalen Zölle von US-Präsident Donald Trump für unrechtmäßig erklärt hatte, verhängte Trump im Anschluss neue Zölle. Er beruft sich nun auf Abschnitt 122 des Handelsgesetzes von 1974 und erhebt einen globalen Basiszoll von 15 Prozent, der zunächst 150 Tage eingesetzt werden kann, um außenwirtschaftliche Ungleichgewichte zu korrigieren. Der Dow-Jones-Index gewinnt 19 Punkte auf 49.645 Punkte. Der S&P-500 zeigt sich kaum verändert und der Nasdaq-Composite büßt 0,1 Prozent ein.

Wer­bung

"Das fügt der Zollgeschichte eine neue Ebene der Unsicherheit hinzu. Wenn die Zoll-Politik diesen Weg weitergeht, könnten wir Ende des Jahres durchaus wieder vor dem Obersten Gerichtshof stehen", sagt Michael Landsberg, Chief Investment Officer bei Landsberg Bennett Private Wealth Management. Volkswirte der Deutschen Bank weisen darauf hin, dass der US-Handelsbeauftragte Jamieson Greer am Sonntag zu verstehen gegeben habe, dass bereits vereinbarte Handelsabkommen in Kraft bleiben und nicht dem neuen höheren Zollsatz unterliegen würden.

Die Agenda der US-Konjunkturdaten ist übersichtlich, es wird lediglich nach der Startglocke der Auftragseingang der Industrie für Dezember veröffentlicht. Auch die Berichtssaison legt eine Pause ein. Das Highlight dürften die Ergebnisse von Nvidia für das vierte Quartal sein, die am Mittwoch nach Handelsende veröffentlicht werden. Allgemein wird mit neuerlichen Rekordzahlen gerechnet. Doch im Fokus stehen der Ausblick sowie die Investitionen. Zuletzt hatten bei anderen großen Technologie-Konzernen vor allem die hohen Ausgaben für künstliche Intelligenz (KI) für Abgabedruck gesorgt. Die Aktie gewinnt 1,5 Prozent.

Für die Aktie von Eli Lilly geht es um 2,8 Prozent nach oben. Auslöser ist die Nachricht, dass der experimentelle Gewichtssenker CagriSema von Novo Nordisk in einer direkten klinischen Studie nicht den Erfolg des Eli-Lilly-Präparats Zepbound übertreffen konnte.

Wer­bung

Merck & Co (+0,4%) wird seinen Geschäftsbereich Humanmedizin in zwei Sparten aufteilen. Eine davon wird die Krebs-Medikamente umfassen, darunter auch das Blockbustermedikament Keytruda. Die zweite Sparte - der Geschäftsbereich Specialty, Pharma and Infectious Diseases - wird die anderen Produkte verkaufen, darunter den HPV-Impfstoff Gardasil, das Diabetes-Medikament Januvia und neuere Produkte wie das Lungenmittel Winrevair.

Arcellx haussieren um 77,7 Prozent auf 113,92 Dollar. Gilead Sciences gab bekannt, das Biotechnologieunternehmen für 115 Dollar pro Aktie in bar zu kaufen, was einem impliziten Eigenkapitalwert von 7,8 Milliarden Dollar entspricht. Die Investoren von Arcellx erhalten außerdem nicht übertragbare bedingte Wertrechte von bis zu 5 Dollar pro Aktie. Die Aktien von Gilead fallen um 0,1 Prozent.

Der Dollar hat sich nach neuerlichen Abgaben im frühen Handel stabilisiert. Der Dollar-Index verliert 0,1 Prozent. Die Entscheidung des Supreme Court, die meisten Zölle von Präsident Trump zu kippen, sei negativ für den Dollar, da sie politische Unsicherheit schaffe, schreibt Derek Halpenny von der MUFG Bank. Die Trump-Regierung könne zudem angesichts des Rückschlags bei den Zöllen ihren Wunsch nach einem schwächeren Dollar stärker vorantreiben, um die Exporte anzukurbeln, meint er.

Wer­bung

Der Goldpreis klettert über die Marke von 5.100 Dollar je Feinunze. Aktuell gewinnt er 1,3 Prozent auf 5.173 Dollar. Der neue verhängte Zoll von US-Präsident Trump in Höhe von 15 Prozent habe zwischenzeitlich einen schwächeren Dollar ausgelöst, was die Kauflaune beflügelt habe, so die Analysten von ANZ. "Dies wurde durch die Aussicht begünstigt, dass das US-Finanzministerium die von den Importeuren gezahlten Abgaben zurückerstatten muss." Zudem hält die Unsicherheit über die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran die Märkte weiterhin in Atem und stützt die Nachfrage nach "sicheren Häfen".

Die Ölpreise pendeln zwischen leichten Gewinnen und Verlusten. Die Notierungen für Brent und WTI gewinnen aktuell bis zu 0,5 Prozent. Hier drücken Nachrichten über eine neue Runde von Atomgesprächen zwischen den USA und dem Iran und die wachsende Unsicherheit über die Zölle von Präsident Trump, heißt es.

Die Notierungen am Anleihemarkt legen leicht zu. Die Rendite zehnjähriger Papiere verliert im Gegenzug 2,0 Basispunkte auf 4,06 Prozent.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 49.644,69 +0,0% 18,72 +3,3%

S&P-500 6.912,30 +0,0% 2,79 +0,9%

NASDAQ Comp 22.872,28 -0,1% -13,79 -1,5%

NASDAQ 100 24.956,40 -0,2% -56,22 -0,9%

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Do, 17:25 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1798 +0,0% 1,1794 1,1767 +0,4%

EUR/JPY 182,56 -0,1% 182,73 182,32 -0,8%

EUR/CHF 0,9142 +0,1% 0,9134 0,9121 -1,9%

EUR/GBP 0,8732 -0,1% 0,8740 0,8748 +0,2%

USD/JPY 154,74 -0,1% 154,93 154,94 -1,2%

GBP/USD 1,3512 +0,1% 1,3494 1,3451 +0,2%

USD/CNY 6,9212 -0,1% 6,9311 6,9313 -1,4%

USD/CNH 6,8835 -0,2% 6,8984 6,8993 -1,1%

AUS/USD 0,7080 -0,0% 0,7082 0,7055 +6,2%

Bitcoin/USD 66.098,75 -2,3% 67.671,50 66.154,70 -23,8%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 66,79 66,48 +0,5% 0,31 +15,8%

Brent/ICE 72,00 71,76 +0,3% 0,24 +17,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 5.173,21 5.107,89 +1,3% 65,33 +18,2%

Silber 87,27 84,65 +3,1% 2,62 +18,7%

Platin 1.832,61 1.829,65 +0,2% 2,96 +4,4%

Kupfer 5,81 5,84 -0,5% -0,03 +3,4%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/cln

(END) Dow Jones Newswires

February 23, 2026 09:44 ET (14:44 GMT)

In eigener Sache

Übrigens: Eli Lilly und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Arcellx

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Arcellx

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Eli Lilly

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Eli Lilly

DatumRatingAnalyst
04.02.2026Eli Lilly BuyGoldman Sachs Group Inc.
20.12.2024Eli Lilly BuyJefferies & Company Inc.
31.10.2024Eli Lilly BuyJefferies & Company Inc.
13.02.2024Eli Lilly and BuyJefferies & Company Inc.
05.10.2018Eli Lilly and OutperformBMO Capital Markets
DatumRatingAnalyst
04.02.2026Eli Lilly BuyGoldman Sachs Group Inc.
20.12.2024Eli Lilly BuyJefferies & Company Inc.
31.10.2024Eli Lilly BuyJefferies & Company Inc.
13.02.2024Eli Lilly and BuyJefferies & Company Inc.
05.10.2018Eli Lilly and OutperformBMO Capital Markets
DatumRatingAnalyst
25.07.2018Eli Lilly and NeutralGoldman Sachs Group Inc.
27.04.2017Eli Lilly and HoldArgus Research Company
20.03.2017Eli Lilly and NeutralUBS AG
22.07.2015Eli Lilly and Equal WeightBarclays Capital
08.01.2015Eli Lilly and HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
21.04.2017Eli Lilly and UnderperformBMO Capital Markets
15.10.2012Eli Lilly and underperformJefferies & Company Inc.
30.06.2010Eli Lilly ErsteinschätzungSoleil Securities Group, Inc.
14.12.2009Eli Lilly sellGoldman Sachs Group Inc.
02.12.2009Eli Lilly sellGoldman Sachs Group Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Eli Lilly nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen